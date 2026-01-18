'100 বছরে যা হয়নি, তা 24 ঘণ্টায় হল!' ভোটমুখী বাংলাকে 830 কোটির প্রকল্প উপহার মোদির

'100 বছরে যা হয়নি, তা 24 ঘণ্টায় হল!' ভোটমুখী বাংলাকে 830 কোটির প্রকল্প উপহার মোদির
আজ তিনটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এর মধ্যে একটি ট্রেন তাঁর নিজের সংসদীয় ক্ষেত্র বেনারসের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ককে আরও নিবিড় করবে।
সিঙ্গুর, 18 জানুয়ারি: ভোটমুখী বাংলায় এসে কল্পতরু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । রবিবার হুগলিতে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে 830 কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন তিনি । রেল যোগাযোগ, বন্দর উন্নয়ন এবং জলপথ পরিবহণে একগুচ্ছ নতুন উপহার পেল বাংলা ।
এদিনের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুর, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিরা । ভাষণের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বাংলার রেল পরিষেবার আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিয়ে বলেন, "গত 24 ঘণ্টায় বাংলার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে অভূতপূর্ব কাজ হয়েছে, তা সম্ভবত গত 100 বছরেও দেখা যায়নি । মালদা সফরের পরই হুগলিতে এই প্রকল্পের উদ্বোধন বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে ।"
প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, গতকাল পশ্চিমবঙ্গ থেকে দেশের প্রথম 'বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন'-এর যাত্রা শুরু হয়েছে এবং এর পাশাপাশি বাংলা প্রায় হাফ ডজন নতুন 'অমৃত ভারত এক্সপ্রেস' পেয়েছে । আজ আরও তিনটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন তিনি, যার মধ্যে একটি ট্রেন প্রধানমন্ত্রীর নিজের সংসদীয় ক্ষেত্র বেনারস বা কাশীর সঙ্গে বাংলার সম্পর্ককে আরও নিবিড় করবে । দিল্লি ও তামিলনাড়ুর সঙ্গে সংযোগকারী নতুন ট্রেনগুলিও রাজ্যের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
রেলের পাশাপাশি এদিনের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল জলপথ ও বন্দর উন্নয়ন । প্রধানমন্ত্রী 'পোর্ট-লেড ডেভেলপমেন্ট' বা বন্দর-কেন্দ্রিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জানান, শ্যামাপ্রসাদ মুখোর্জি বন্দরের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গত 11 বছরে বিপুল বিনিয়োগ করেছে কেন্দ্র । বিশেষত বলাগড়ে তৈরি হতে চলা 'এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেম' (Extended Port Gate System) হুগলি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে । এতে কলকাতা শহরের ওপর থেকে ট্রাফিক ও লজিস্টিকসের চাপ কমবে এবং গঙ্গার ওপর জলপথ ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ আরও বাড়বে ।
প্রধানমন্ত্রী আশু কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, বলাগড় ও হুগলিকে কেন্দ্র করে যে ওয়্যারহাউসিং এবং ট্রেডিং হাব গড়ে উঠবে, তাতে হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হবে এবং ছোট ব্যবসায়ী, পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত মানুষ ও কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হবেন ।
মোদি সরকারের 'মাল্টি-মোডাল কানেক্টিভিটি' ভিশনের আওতায় পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, হাইব্রিড ইলেকট্রিক জলযান চালু হলে শুধু দূষণই কমবে না, বরং নদী-কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্পও চাঙ্গা হবে । এছাড়া, মৎস্যচাষ ও সি-ফুড রপ্তানিতে বাংলাকে দেশের মধ্যে এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন তিনি ।
সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে উন্নয়নের বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি, কৌশলী রাজনৈতিক ইঙ্গিতও দিয়ে রাখেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি জানান, পাশেই আয়োজিত রাজনৈতিক জনসভায় হাজার হাজার মানুষ তাঁর অপেক্ষায় আছেন এবং সেখানেই তিনি মন খুলে কথা বলবেন । লোকসভা নির্বাচনের আগে হুগলি থেকে প্রধানমন্ত্রীর এই উন্নয়নমূলক বার্তা এবং বিশাল অংকের প্রকল্পের ঘোষণা নিঃসন্দেহে বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবেই দেখা হচ্ছে ।