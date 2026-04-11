মহিলারা বেশি ভোট দিলেই জেতে বিজেপি ! কেরল-বাংলা জয়ে প্রত্যয়ী মোদি

মহিলারা বেশি ভোট দিলেই জেতে বিজেপি ! কেরল-বাংলা জয়ে প্রত্যয়ী মোদি
Published : April 11, 2026 at 1:50 PM IST
কালনা, 11 এপ্রিল: এর আগে বাংলায় নির্বাচনী জনসভা করতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন, দেশের মহিলাদের প্রথম পছন্দের দল বিজেপি ৷ শনিবার কালনার সভা থেকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে তাঁর দাবি, মহিলারা যেখানে যেখানে বিপুল পরিমাণে ভোট দেন, সেখানেই জেতে বিজেপি ৷ এ প্রসঙ্গে হরিয়ানা এবং বিহারের ভোটের কথা উল্লেখ করেন মোদি ৷ তাঁর অনুমান একই ঘটনা ঘটবে বাংলা এবং কেরলে ৷
শুধু তাই নয়, 9 এপ্রিল ভোট হওয়া কেরলে সরকার গড়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী মোদি ৷ তিনি দাবি করেন, সে রাজ্যে বাম ও কংগ্রেস নেতারা জানেন তাঁদের হার নিশ্চিত ৷ আর তাই ভোট মিটে যাওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত জিতবেন বলে দাবিও করছেন না ৷ এরপরই প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, বাংলাতেও বিজেপির সরকার হবে ৷ কেরলে এখনও পর্যন্ত সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি বিজেপি ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ৷
গত কয়েক বছর ধরেই মহিলা ভোট নিজেদের কাছে টানতে একাধিক প্রকল্প শুরু করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ৷ বাংলায় কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে ৷ আবার মধ্যপ্রদেশে মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে 'লাডলি বেহেনা' প্রকল্প চলে ৷ বিহারের এনডিএ সরকারও মহিলাদের ব্যবসা করার জন্য ঋণ দেয় ৷ 27 বছর বাদে 2025 সালে 'দিল্লি দখল' করে রেখা গুপ্তাকে সামনে রেখে সরকার তৈরি করেছে বিজেপি ৷ তারাও আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেয় ৷ এই সূত্র ধরে, এদিন নির্বাচনী জনসভা থেকে আরও একবার মহিলা ভোট বিজেপির দিকে আনার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷
এসআইআর পরবর্তী বাংলার ভোটে মহিলাদের ভোটের আলাদা রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে ৷ সম্প্রতি হওয়া বেশ কয়েকটি নির্বাচনে মহিলাদের ভোটের সিংহভাগই গিয়েছে তৃণমূলের দিকে ৷ এমনটাই মনে করেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ ৷ সেই ভোট নিজেদের দিকেই আনাই বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জ ৷
আর সে ব্যাপারে তাঁরা প্রথম থেকেই সক্রিয় গেরুয়া শিবিরের নেতারা ৷ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিকবার নারী সুরক্ষার প্রশ্নে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে থাকেন ৷ বিজেপির সংকল্প পত্রেও নারীদের সুরক্ষা দিতে তারা কী কী করতে চায়, সে কথা জানিয়েছে বিজেপি ৷ সেখানে বলা হয়েছে, সন্দেশখালির নির্যাতিতার জন্য হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন তৈরি হবে ৷ তাছাড়া মাতঙ্গিনী হাজরা এবং রানি রাসমণির নামে পুলিশে বিশেষ ব্যাটালিয়নও থাকবে ৷