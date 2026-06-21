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রেড রোডে মহামিলন, কলকাতার আতিথেয়তা ও নাগরিক কর্তব্যের প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

কলকাতা সফর শেষে শহরবাসী এবং প্রশাসনের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ যোগ দিবসের সুচারু আয়োজনে মুগ্ধতার কথায় দরাজ কণ্ঠে জানালেন তিনি ৷

PM Modi Yoga Day
নাগরিক কর্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 1:20 PM IST

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কলকাতা, 21 জুন: রবিবার দিনের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি, কিন্তু কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোড চত্বর ততক্ষণে এক অভূতপূর্ব উৎসবের মেজাজে সেজে উঠেছে। উপলক্ষ্য, দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল উদযাপন পর্ব। আর সেই সুবিশাল আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সকাল সাড়ে ছ’টায় অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছন তিনি। এরপর রেড রোডে উপস্থিত প্রায় 35 হাজার মানুষের সঙ্গে তিনি নিজেও যোগাসনে অংশ নেন। তবে তাঁর কর্মসূচি শুধুমাত্র শারীরিক কসরত বা যোগাভ্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এদিনের কলকাতা সফর শেষে শহরবাসী এবং প্রশাসনের প্রতি যে অকুণ্ঠ প্রশংসাবার্তা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তা রাজ্য রাজনীতি এবং সামাজিক পরিসরে এক বিশেষ ইতিবাচক মাত্রা যোগ করেছে বলেই ওয়াকিবহল মহলের একটা বড় অংশের ধারণা।

​যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। সেখানে কলকাতার আতিথেয়তা এবং শহরবাসীর প্রবল নাগরিক চেতনার কথা আলাদাভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, "চলতি বছরের যোগ দিবস কর্মসূচির এমন দুর্দান্ত আয়োজক হওয়ার জন্য আমি কলকাতার আমার সমস্ত ভাই ও বোনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই প্রাণবন্ত শহরে যোগ দিবস উদযাপন করতে পারা অত্যন্ত সম্মানের বিষয়।" তাঁর এই বার্তার পর স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত শহরের নাগরিক সমাজ। কারণ, দেশের প্রধানমন্ত্রীর তরফে সরাসরি এমন মুগ্ধতার প্রকাশ কলকাতার মুকুটে নিঃসন্দেহে এক নতুন পালক সংযোজন করেছে।

​আন্তর্জাতিক স্তরের এমন একটি মেগা ইভেন্টের আগে শহরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে তোলার জন্য কলকাতা পুরনিগম এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থাগুলির তরফে যে নিবিড় সাফাই অভিযান চালানো হয়েছিল, তাও প্রধানমন্ত্রীর নজর এড়িয়ে যায়নি। এই সদর্থক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সোশাল মিডিয়া পোস্টে তিনি আরও লিখেছেন, "যোগ দিবসের প্রাক্কালে শহরজুড়ে যে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছিল, তা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। একজন নাগরিকের কর্তব্য কীভাবে পালন করতে হয়, কলকাতার নাগরিকরা সেই বিষয়ে বড় বার্তা দিয়েছেন।"

​এদিন রেড রোডের মূল মঞ্চ থেকে ভাষণের শুরুতেই বাংলার মাটি এবং এখানকার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। যোগের সঙ্গে বাংলার সুগভীর আধ্যাত্মিক যোগসূত্র বোঝাতে গিয়ে তিনি বাংলার মনীষীদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঋষি অরবিন্দের জীবনদর্শনের প্রসঙ্গ সবিস্তারে তুলে ধরে তিনি বলেন, "এই কলকাতা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে গোটা বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই বাংলা থেকে বেরিয়ে বিদেশের মাটিতে যোগের উপকারিতা তুলে ধরেছেন। ঋষি অরবিন্দ বলতেন, 'আমার পুরো জীবনটাই যোগ'। গীতায় যোগের কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ।" প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বিশ্বমঞ্চে ভারতের যোগদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বাঙালি মনীষীদের অপরিসীম অবদানের কথা আরও একবার সর্বসমক্ষে স্বীকৃতি পেল।

প্রধানমন্ত্রীর এবারের কলকাতা সফর শুধুমাত্র রেড রোডের যোগাভ্যাস এবং আধ্যাত্মিক আলোচনার গণ্ডিতেই আটকে থাকেনি। শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি দেশের প্রতিরক্ষাকে আরও সুদৃঢ় করার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও রচিত হয় এদিন। রেড রোডের বর্ণাঢ্য কর্মসূচি শেষ করে প্রধানমন্ত্রী সোজা চলে যান গার্ডেনরিচে। সেখানে গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই)-এর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর হাত ধরে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অংশ হল তিনটি অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ ৷

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যোগ দিবসে রেড রোডে মোদি
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