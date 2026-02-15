মহাশিবরাত্রিতে শুভেচ্ছা মোদি-মমতার, রাজ্যের শৈবতীর্থ সংস্কারের তথ্যপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর
শিবরাত্রির পুণ্যতিথিতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেইসঙ্গে শান্তি ও ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার বার্তাও দিয়েছেন মমতা।
Published : February 15, 2026 at 1:51 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: আজ মহাশিবরাত্রির পুণ্যলগ্নে রাজ্যের আপামর জনতাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশবাসীকে মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এদিকে, সোশাল মিডিয়া এক্স-এ এক দীর্ঘ বার্তার মাধ্যমে মমতা কেবল শুভেচ্ছাই জানাননি বরং গত দেড় দশকে তাঁর সরকারের আমলে রাজ্যের বিভিন্ন শিবতীর্থ ও মন্দিরের সংস্কার ও উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেছেন।
এদিন নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "দেশজুড়ে আমার পরিবারের সদস্যদের মহাশিবরাত্রির শুভেচ্ছা। আমি প্রার্থনা করি যে, আদিদেব মহাদেব সর্বদা সকলের উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। তাঁর আশীর্বাদ সকলের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এবং আমাদের ভারত সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছক।"
এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি, শিবতীর্থ ও মন্দিরের সংস্কার ও উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেছেন। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে নির্মীয়মাণ 'মহাকাল মহাতীর্থ' এবং সেখানে বিশ্বের উচ্চতম শিবমূর্তি স্থাপনের উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনার কথা ফের স্মরণ করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ৷
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বাংলা বরাবরই ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের পুণ্যভূমি। এই ধর্মীয় সম্প্রীতির পরম্পরাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং পুণ্যার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে গত 15 বছর ধরে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানগুলির সার্বিক উন্নয়নে জোর দিয়ে আসছে। জলপাইগুড়ির বিখ্যাত জল্পেশ মন্দিরের উদাহরণ টেনে তিনি জানান, সেখানে কেবল মন্দিরের সংস্কারই করা হয়নি, ভক্তদের যাতায়াত সুগম করতে তৈরি করা হয়েছে অত্যাধুনিক 'স্কাইওয়াক'।
একইভাবে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম প্রধান শৈবতীর্থ হুগলির তারকেশ্বর মন্দিরের কথা উল্লেখ করেন তিনি। তারকেশ্বর ও সংলগ্ন এলাকার উন্নয়নে বিশেষ 'তারকেশ্বর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' (TDA) গঠন করে মন্দির চত্বরের সৌন্দর্যায়ন, আলোকসজ্জা এবং দুধপুকুরের পাড় বাঁধানো-সহ একাধিক পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের শিব মন্দিরগুলির উন্নয়নেও যে সরকার সমানভাবে তৎপর, সেই তালিকাও তাঁর বার্তায় দীর্ঘ ৷
বর্ধমানের ঐতিহ্যবাহী 108 শিব মন্দির, কোচবিহারের হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, উত্তর দিনাজপুরের প্রমথেশ্বর জিও শিব মন্দির এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের প্রাচীন শ্যামলেশ্বর শিব মন্দিরের সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বীরভূমের বক্রেশ্বরের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়ন, কালনার 108 শিব মন্দিরের আলোকসজ্জা এবং হুগলির চণ্ডীতলা, দারহাট্টা ও জাঙ্গিপাড়ার হরিরামপুরের শিব মন্দিরগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তবে এবারের মহাশিবরাত্রিতে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া বার্তায় নজর কেড়েছে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় তৈরি হতে চলা 'মহাকাল মহাতীর্থ' প্রকল্পের বিষয়টি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রায় 17.41 একর জমির ওপর নির্মিত হতে চলা এই মহাতীর্থে স্থাপন করা হবে ভগবান শিবের মহাকাল রূপের এক বিশাল ব্রোঞ্জ মূর্তি। এই মূর্তির উচ্চতা হবে 108 ফুট এবং এর ভিত্তি বা পেডেস্টাল ব্লকের উচ্চতাও হবে 108 ফুট অর্থাৎ ভূমি থেকে মোট 216 ফুট উচ্চতার এই শিবমূর্তিটি হবে বিশ্বের অন্যতম উচ্চতম।
এই মহাতীর্থে একইসঙ্গে 1 লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পের মধ্যে থাকবে 12টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপ, মিউজিয়াম, কালচারাল হল এবং আন্তর্জাতিক মানের কনভেনশন সেন্টার। শিলিগুড়িকে বিশ্বমানের ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করার স্বপ্ন দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হতে প্রায় 2 থেকে আড়াই বছর সময় লাগবে। এটি কেবল একটি উপাসনা স্থল নয়, বরং উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের এক নতুন দিশা হয়ে উঠবে।