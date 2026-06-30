সিতাইয়ের বিজেপি প্রার্থীর ওপর 'হামলার ছক' ! গ্রেফতার 4, বাজেয়াপ্ত 3 রাউন্ড গুলি

সিতাইয়ের বিজেপি প্রার্থীর ওপর 'হামলার ছক' ! গ্রেফতার 4, বাজেয়াপ্ত 3 রাউন্ড গুলি
তৃণমূল বিধায়কের শংসাপত্র নিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানোর পরই বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি গিয়ে হামলার ছক ! নিছকই কাকতালীয় নাকি দু’টি ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে ?
Published : June 30, 2026 at 4:37 PM IST
কোচবিহার, 30 জুন: সিতাইয়ের বিজেপি প্রার্থী তথা গ্রেটার নেতা আশুতোষ বর্মার বাড়িতে গভীর রাতে হামলার চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহারে । আশুতোষের দাবি, তাঁকে খুনের উদ্দেশ্যেই কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে এসেছিল । তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের তৎপরতায় চার জনকে আটক করা হয় । ধৃতদের কাছ থেকে তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । পরে সিতাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চার জনকেই গ্রেফতার করে ।
সোমবার রাত প্রায় পৌনে 12টা নাগাদ সিতাই থানার কেশরীবাড়ি গ্রামে ঘটনাটি ঘটে । মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে তুলে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । তদন্তকারীদের বক্তব্য, জিজ্ঞাসাবাদের পরই গোটা ঘটনার উদ্দেশ্য ও নেপথ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে ।
আশুতোষ বর্মার অভিযোগ, ধৃতদের মধ্যে দু'জন তাঁর পূর্বপরিচিত । তাঁদেরই একজন সোমবার বিকেলে ফোন করে কয়েক জনকে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । রাত সাড়ে 11টা নাগাদ তাঁরা বাড়িতে পৌঁছন । আশুতোষের দাবি, তাঁদের আচরণ ও কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তিনি এক পরিচিত ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান । এরই মধ্যে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান সন্দেহভাজনদের তল্লাশি চালিয়ে তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেন । এরপরই ধস্তাধস্তি শুরু হয় । খবর পেয়ে পুলিশ এসে চার জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় ।
ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েও শুরু হয়েছে জোর চর্চা । সোমবারই আশুতোষ দিনহাটার মহকুমাশাসকের দফতরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যে সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক সঙ্গীতা রায়ের তফসিলি জাতি (এসসি) শংসাপত্র ভুয়ো । তাঁর অভিযোগ, ওই শংসাপত্রের ভিত্তিতেই বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সঙ্গীতা । আশুতোষের দাবি, ওই অভিযোগ দায়েরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর বাড়িতে হামলার চেষ্টা হয়েছে ।
যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল বা বিধায়ক সঙ্গীতা রায়ের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি । পুলিশের পক্ষ থেকেও হামলার নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি ।
উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে সিতাই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন আশুতোষ বর্মা । ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের কাছেও তিনি অভিযোগ করেছিলেন, তৃণমূল প্রার্থীর এসসি শংসাপত্র ভুয়ো এবং তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা উচিত । কমিশন সেই অভিযোগে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় নির্বাচন হয় এবং ফল ঘোষণার পরে সঙ্গীতা রায় জয়ী হন । এরপর আশুতোষ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন । সেই আইনি লড়াই চলাকালীন নতুন করে এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গুলির উৎস, তাঁদের উদ্দেশ্য এবং ঘটনার সঙ্গে অন্য কারও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।