পুরুলিয়ার ঐতিহ্য ছৌ মুখোশের শিল্পীদের দুর্দশা আজও কাটেনি

নেই সরকারি সুবিধা । কুটির শিল্পী হিসেবে কোনও পরিচয় পত্র বা সরকারি প্রকল্পও তাঁরা পাননি৷ শিল্পীদের দুর্দশার কথা শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ৷

পুরুলিয়ার ঐতিহ্য ছৌ মুখোশের শিল্পীদের দুর্দশা আজও কাটেনি
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 9, 2026 at 7:30 PM IST

পুরুলিয়া, 9 এপ্রিল: পুরুলিয়া মানেই ছৌ নাচ এবং ঝুমুর গ্রাম । পাশাপাশি পর্যটকদের কাছে ছৌ মুখোশ বিশেষ আকর্ষণীয় । বাড়িতে সাজানোর জন্য পর্যটকরা পুরুলিয়ার ঐতিহ্য হিসেবে ছৌ মুখোশ কিনে নিয়ে যান । পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি এলাকার চড়িদা গ্রামকে ছৌ মুখোশের গ্রাম বলা হয় । এখানেই মূলত ছৌ মুখোশ তৈরি হয় । তবে এই কুটির শিল্প এখন ছড়িয়ে গিয়েছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে । পুরুলিয়ার গড়পঞ্চকোট ভ্রমণ কেন্দ্রে বহু ছোট ছোট স্টল তৈরি করে বিক্রি হচ্ছে ছৌ মুখোশ । শিল্পীরা জানাচ্ছেন চড়িদার শিল্পীদের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েই তাঁরা ছৌ মুখোশ তৈরি করেন ।

পর্যটকদের কাছে এই মুখোশের চাহিদাও বেশ ভালো । কিন্তু এই কুটির শিল্পীদের দুর্দশা আজও ঘোচেনি । নেই কোনও সরকারি সুযোগ সুবিধা । এমনকি কুটির শিল্পী হিসেবে কোনও পরিচয় পত্র বা সরকারি প্রকল্পও তাঁরা পাননি বলে জানালেন ।

কীভাবে তৈরি হয় ছৌ মুখোশ

পুরুলিয়ার গড় পঞ্চকোটের মুখোশ শিল্পীরা জানালেন, বাঘমুন্ডির চড়িদা গ্রামের শিল্পীদের কাছেই এই মুখোশ তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়েছেন । এই মুখোশ তৈরির মূল উপকরণ হল কাগজ । নব্বই শতাংশ কাগজ, অল্প মাটি আর কাপড় দিয়ে তৈরি হয় এই মুখোশ । কাগজের মণ্ড দিয়েই এই মুখোশ তৈরি হয় । সেই কারণে এই মুখোশ ওজনে খুবই হালকা এবং সহজেই দেওয়ালে টাঙানো যায় । দামও খুব অল্প । ছোট মুখোশ জোড়া 50 টাকা থেকেই বিক্রি হয় । তার থেকে আরেকটু বড়গুলো 100 টাকা জোড়া বিক্রয় হয় । আকার অনুযায়ী 1200 টাকা পর্যন্ত এই মুখোশের দাম হয় । শিল্পীরা জানালেন, শুধু ছৌ মুখোশ বানানো নয়, তার সঙ্গে তারা নানান কুটির শিল্প, গয়না ও অনান্য হাতের কাজও করেন । মুখোশের চাহিদা পর্যটকদের কাছে তুঙ্গে । এই পেশার সঙ্গে যুক্ত থেকেই তাঁরা ঘর সংসার চালাচ্ছেন ।

স্থানীয় এক দোকানী জানালেন, "আমাদের এই দোকানটি সবচাইতে পুরনো দোকান এবং মুখোশ এখানে আমরাই প্রথম করি । মুখোশ ভালো বিক্রি হয় । পুরুলিয়ার ঐতিহ্য হিসেবে সব পর্যটকরাই মুখোশ সংগ্রহে নিয়ে যান ।"

মুখোশ তৈরির মূল উপকরণ হল কাগজ

শিল্পীরা সেই তিমিরেই

গড়পঞ্চকোটের মুখোশ ও অনান্য হস্তশিল্পী জানাচ্ছেন, বিক্রি করে দিনগুজরান হলেও পরিবারে তেমন স্বচ্ছলতা আসেনি । বাঘমুন্ডির চড়িদার শিল্পীদের জন্য সরকার কখনও সদয় হলেও আজও গড়পঞ্চকোটের শিল্পীরা হস্তশিল্পী হিসেবে তেমন মর্যাদা পাননি বলেই তাঁদের অভিযোগ । পাননি হস্তশিল্পীর পরিচয়পত্র কিংবা বিভিন্ন সরকারি মেলায় পসরা সাজিয়ে বিক্রির সুযোগ । এমনকি গড় পঞ্চকোট ভ্রমণকেন্দ্রে গত 12-15 বছর ধরে তাঁরা বাঁশ, চাটাইয়ের অস্থায়ী দোকান করেই মুখোশ ও অনান্য জিনিসপত্র বিক্রি করছেন । এক সময় স্থায়ী ও পাকা স্টল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও কেউ স্টল পাননি বলে জানিয়েছেন হস্তশিল্পীরা ।

ছোট মুখোশ জোড়া 50 টাকা

কী বলছেন হস্তশিল্পীরা

পুরুলিয়ার গড় পঞ্চকোটের এক হস্তশিল্পী হরিসাধন দে জানালেন, "এখন পর্যটকদের কাছে মুখোশের চাহিদা বাড়ছে, কিন্তু অনেক দোকান হয়ে যাওয়ায়, বিক্রি কম হচ্ছে । তবে কর্মসংস্থান তো হয়েছে । আগের থেকে আমার যেমন বিক্রি কমেছে, কিন্তু আমার পরে তো আরও পাঁচটা দোকান হয়েছে । মুখোশের চাহিদাও বেড়েছে ।"

গড়পঞ্চকোট ভ্রমণ কেন্দ্রে ছোট ছোট স্টলে বিক্রি হচ্ছে ছৌ মুখোশ

হরিসাধন দে আরও জানান, "এখানে সেরকম নজর দেয়নি সরকার । 10 বছর ধরে শুনছি স্টল পাব । কিছুই পাইনি । এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগ পর্যন্ত আমাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে না । জলের ব্যবস্থা নেই, ভ্রমণকেন্দ্রে যে শৌচাগার করা হয়েছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে পড়ে আছে । 12 বছর ধরে তো প্রতিশ্রুতিই শুনছি । কে কী করে দেখা যাক, আগামী দিনে কী হয় ।"

বড়গুলো 100 টাকা জোড়া বিক্রি হয়

আরেক শিল্পী অসিত কৈবর্ত্য জানালেন, "আমরা মুখোশ গ্রাম চড়িদাতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম । কাজও করেছিলাম, এখন নিজেরাই তৈরি করি সব কিছু । গ্রীষ্মকালে এই দু'মাস একটু রোদের জন্য কম পর্যটক আসেন । বাকি সারাবছর ভালোই বিক্রিবাটা হয় । কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কিছু পাইনি আমরা । আমার এই দোকান 12-15 বছর হয়ে গেল । সেই তখন থেকে ধীরে ধীরে বড় করেছি । কিন্তু পাকা কিছু করে দেবে না এরা । স্টল দেব বলেছিল । কিন্তু এখনও পর্যন্ত দেয়নি । সরকারি কোনও সুযোগ-সুবিধা পাইনি । কিছু না ।"

ছৌ মুখোশের শিল্পীদের দুর্দশা আজও কাটেনি
চড়িদার শিল্পীদের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েই শিল্পীরা বানাচ্ছেন মুখোশ

পুরুলিয়ার আরও একটি আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ঝুমুর গান । সেই ঝুমুর গান গেয়েই কিন্তু মানুষজনকে আকর্ষিত করে স্টলে ডেকে নিয়ে আসছেন শিল্পীরা । এই গানে গানেই উঠে আসছে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথাও । রাজ্যে এবার নতুন সরকার ৷ বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে প্রথমবার সরকার গঠন করেছে বিজেপি ৷ এখন প্রশ্ন, হস্তশিল্পীদের এই দুঃখ-দুর্দশার দিন এবার কি শেষ হবে ? তার উত্তর দেবে সময় ৷

কুটির শিল্পী হিসেবে কোনও পরিচয় পত্রও মেলেনি
তাঁরা কোনও সরকারি সুযোগ সুবিধা পাননি

