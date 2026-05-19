বকরি ঈদে পশুর জবাই, সরকারের বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে একাধিক মামলা কলকাতা হাইকোর্টে
আগামী 28 মে বকরি ঈদ ৷ তার আগে গবাদি পশুর জবাই নিয়ে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে একগুচ্ছ মামলা দায়ের হল আদালতে ৷
Published : May 19, 2026 at 6:48 PM IST
কলকাতা, 19 মে: বিজেপি সরকারের পশুর জবাই সংক্রান্ত নয়া নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হল ৷ আগামী 28 মে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঈদ ৷ তার আগে তনবীর খায়ের নামে এক ব্যক্তি মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ৷ এই বিষয়ে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে ৷ আগামিকাল শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
আবেদনকারীর দাবি:
- 2018 সালের মামলায় আগের রাজ্য সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, কসাইখানার নিয়ম বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যের কোনও পরিকাঠামো নেই ৷
- বর্তমান রাজ্য সরকার আদালতে হলফনামা দিয়ে জানাক, সেই পরিকাঠামো আদৌ রাজ্যে তৈরি হয়েছে কি না ৷
- যদি রাজ্যে সেই পরিকাঠামো না-থাকে তাহলে 13 মে'র বিজ্ঞপ্তির পরে 28 মে ঈদ উল আজহা বা কুরবানির ঈদের দিন কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবে ?
অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান কসাইখানা নিয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ৷ তাঁর দাবি: কসাইখানা নিয়ে আইনের 12 নম্বর ধারায় ধর্মীয় ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে ৷ তাই আসন্ন বকরি ঈদে যাতে রাজ্যের 13 মে'র বিজ্ঞপ্তি বলবৎ না-হয়, সে বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করুক ৷
কী বলছে রাজ্যের নির্দেশিকা ?
ক্ষমতায় এসেই গবাদি পশু নিধন নিয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে প্রথম বিজেপি সরকার ৷ 2018 সালের অগস্টে কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায়ের উপর ভিত্তি করে 2022 সালে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল তৎকালীন তৃণমূল সরকার ৷ সেই বিজ্ঞপ্তি এবং 1950 সালের পশ্চিমবঙ্গ পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে গত 13 মে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে নয়া রাজ্য সরকার ৷
প্রশাসন জানিয়েছে, ইচ্ছেমতো কোনও গবাদি পশুর জবাই বা হত্যা করা যাবে না । নির্দেশিকা অনুযায়ী, ষাঁড়, বলদ, গরু, বাছুর, পুরুষ ও স্ত্রী মোষ, মোষের বাচ্চা - এই ধরনের পশুগুলির ক্ষেত্রে 'বলি' দেওয়ার জন্য প্রাণীটির বয়স অন্ততপক্ষে চোদ্দ বছরের বেশি হতে হবে । যদি বয়স চোদ্দ বছরের কম হয়, তবে সাধারণ পরিস্থিতিতে ওই পশুকে কোনওমতেই 'বলি' দেওয়া যাবে না ।
তবে এই নিয়মে কিছু বিশেষ ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে । যদি পশুটি বার্ধক্যজনিত কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, কোনও গুরুতর আঘাত পায়, শারীরিক বিকৃতির শিকার হয় অথবা এমন কোনও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তবেই তাকে হত্যার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে ।
এদিনের মামলা ছাড়া আরও দু'টি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ তার মধ্যে একটা করেছে অল ইন্ডিয়া মোতোয়ালি অ্যাসোসিয়েশন ৷ আরেকটি করেছেন বিনোদ কুমার শর্মা নামের জনৈক ব্যক্তি ৷ আগামিকাল প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই সমস্ত মামলার শুনানি হওয়ার কথা ৷
উল্লেখ্য, কলকাতার নাখোদা মসজিদের পক্ষ থেকে কয়েকদিন আগেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, 28 মে রাজ্যজুড়ে ঈদ উল আজহা বা কুরবানির ঈদ পালন করা হবে বলে ৷ সেই প্রেক্ষিতে এই মামলাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা ৷