ETV Bharat / state

প্রাথমিকের 32 হাজার চাকরি বহাল, হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা

প্রাথমিকে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করলেন মামলাকারী ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্টে (ফাইল)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 25, 2026 at 3:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 25 ফেব্রুয়ারি: প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বহাল রাখার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন মূল মামলাকারী সুপর্ণা নস্কর ৷ মামলাকারীদের তরফে শীর্ষ আদালতে এসএলপি দায়ের করে অভিযোগ করা হয়েছে, দুর্নীতি করে পাওয়া চাকরি মানবিকতার অজুহাতে বজায় রেখেছে হাইকোর্ট ৷

গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির হদিশ পেয়ে এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ ওইসব চাকরি বাতিল করেছিলেন ৷ এদিকে দুর্নীতি করে নিয়োগের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ থাকার পরেও ডিভিশন বেঞ্চ শুধু মানবিকতার যুক্তিতে ওই চাকরি বজায় রেখেছে, যা বেআইনি ৷ আগামী সপ্তাহে শীর্ষ আদালতে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ৷

TAGGED:

32 THOUSANDS PRIMARY TEACHER JOB
HIGH COURT ON 32 THOUSANDS JOB
PRIMARY TEACHER RECRUITMENT SCAM
32 হাজার প্রাথমিক চাকরির মামলা
32 THOUSANDS PRIMARY JOB CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.