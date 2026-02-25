প্রাথমিকের 32 হাজার চাকরি বহাল, হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা
প্রাথমিকে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করলেন মামলাকারী ৷
Published : February 25, 2026 at 3:09 PM IST
কলকাতা, 25 ফেব্রুয়ারি: প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বহাল রাখার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন মূল মামলাকারী সুপর্ণা নস্কর ৷ মামলাকারীদের তরফে শীর্ষ আদালতে এসএলপি দায়ের করে অভিযোগ করা হয়েছে, দুর্নীতি করে পাওয়া চাকরি মানবিকতার অজুহাতে বজায় রেখেছে হাইকোর্ট ৷
গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির হদিশ পেয়ে এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ ওইসব চাকরি বাতিল করেছিলেন ৷ এদিকে দুর্নীতি করে নিয়োগের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ থাকার পরেও ডিভিশন বেঞ্চ শুধু মানবিকতার যুক্তিতে ওই চাকরি বজায় রেখেছে, যা বেআইনি ৷ আগামী সপ্তাহে শীর্ষ আদালতে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ৷