মাফিয়া টুলু মণ্ডলকে 'ঘোষিত অপরাধী'র তকমা দিয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর আর্জি আদালতে

মাফিয়া টুলু মণ্ডলকে 'ঘোষিত অপরাধী'র তকমা দিয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর আর্জি আদালতে
Tulu Mondal: এখনও পর্যন্ত সপরিবারে ফেরার পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল । তাঁর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড কর্নার নোটিশ জারি রয়েছে ।
Published : September 24, 2026 at 4:09 PM IST
সিউড়ি, 24 সেপ্টেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন খারিজ হতেই পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলকে ঘোষিত অপরাধীর তকমা দিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আর্জি জানানো হল আদালতে ৷ ইতিমধ্যেই সিউড়ি জেলা আদালতে এই আবেদন করেছেন মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী । যদিও, এখনও পর্যন্ত সপরিবারে ফেরার পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল । তাঁর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড কর্নার নোটিশ জারি রয়েছে ।
মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী এদিন বলেন, "হাইকোর্টে জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে । তাই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে আমরা আদালতে আবেদন করেছি যে, টুলু মণ্ডলকে অপরাধী ঘোষণা করা হোক । তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হোক ৷ না-হলে তা বেহাত হয়ে যাবে ।"
এই মুহূর্তে ভারত ছেড়ে পালিয়েছেন পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল । তদন্তকারী অফিসারেরা আদালতে জানিয়েছেন, 23 মে বিপুল অঙ্ক নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন মাফিয়া টুলু । সিউড়ি জেলা আদালত তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে । 14 সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে 10টার মধ্যে তাঁকে আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক । কিন্তু, হাজিরা দেননি মাফিয়া টুলু । অন্যদিকে, আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন টুলু মণ্ডলের আইনজীবী । কিন্তু, সেই আবেদনও খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ।
তারপরেই সিউড়ি জেলা আদালতে মাফিয়া টুলুকে ঘোষিত অপরাধী করে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে । মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তীর মতে, যদি এখনই সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না-করা হয়, ভবিষ্যতে সম্পত্তিগুলি বেহাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর বীরভূমের পাথর সিন্ডিকেটের পর্দা ফাঁস করা হয় ৷ 30 জুলাই বীরভূমের কুখ্যাত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয় জেলা পুলিশের বিশেষ দল ৷ মহম্মদবাজারে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট ৷ এরপরেই এক এক করে মহম্মদবাজার, সিউড়িতে টুলু মণ্ডলের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বেআইনি পাথর কারবারের বহু নথি ৷
এখনও পর্যন্ত প্রায় 242 টি ট্রাক-ডাম্পার, সাতটি বাড়ি, একটি খামার বাড়ি, একটি পার্কিং, দু'টি পাথর ক্রাশার, তিনটি পাথর খাদান, 300 বিঘা জমি-সহ কমপক্ষে 220 কোটি টাকার সম্পত্তি সিজ করা হয়েছে । এছাড়াও, এই মামলার তদন্তে নেমে অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বোলপুরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানের টাকা ও টুলুর শ্যালকের শ্যালক মিন্টু শেখের বাড়ি থেকে থাইল্যান্ডের টাকা উদ্ধার করেছে স্পেশাল টাক্স ফোর্স ৷
প্রসঙ্গত, মাফিয়া টুলু মণ্ডলের ছত্রছায়ায় থাকা 193টি অবৈধ পাথর ক্রাশার বন্ধের মুখে । জাতীয় পরিবেশ আদালতে কোনও ছাড়পত্র দেখাতে পারেনি এই ক্রাশার মালিকেরা ৷ আট অক্টোবর পর্যন্ত তাঁদের বৈধতা প্রমাণের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে আদালত। গত দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভুতভাবেই চলছিল এই পাথর ক্রাশারগুলি ৷ তাই নতুন করে টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে বেআইনি ক্রাশার চালানোর অভিযোগ দায়ের হয়েছে বীরভূমের মহম্মদবাজার থানায় ৷