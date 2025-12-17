এসআইআরে বাতিল হওয়া ওবিসি শংসাপত্রের ব্যবহার বন্ধ হোক, মামলা কলকাতা হাইকোর্টে
রাজ্যের তৈরি নয়া ওবিসি সংরক্ষণ তালিকায় স্থগিতাদেশ জারি করেছিল হাইকোর্ট ৷ এদিকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় যেন বাতিল হওয়া শংসাপত্র না দেখানো হয়, আবেদন মামলাকারীর ৷
Published : December 17, 2025 at 8:51 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ বাতিল হওয়া ওবিসি শংসাপত্রের ব্যবহার বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেন মামলাকারী । বুধবার জরুরি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ আগামী সোমবার মামলার শুনানি সম্ভাবনা ৷ এদিকে ওবিসি তালিকা সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন ৷
মামলাকারী আইনজীবী অরিজিৎ বক্সীর বক্তব্য, হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী, 2010 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত রাজ্যের কোনও OBC কাস্ট সার্টিফিকেটকে এসআইআর-এর নথি হিসেবে গ্রাহ্য করা যাবে না ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর পর্বে 14 বছরের ওবিসি শংসাপত্রকে যাতে মান্যতা না-দেওয়া হয়, সেই আবেদন করা হয়েছিল কমিশনের কাছে ৷ কিন্তু নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ না-করায় তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার খসড়া ভোটার তালিকা গতকাল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এবার শুনানি এবং নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷ শুনানি পর্বে রাজ্যে প্রমাণ হিসাবে কমিশন 13টি নথির কথা উল্লেখ করেছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে এসসি, এসটি এবং ওবিসি'র জাতিগত শংসাপত্র ৷ এই আবহে বাতিল হওয়া ওবিসি সার্টিফিকেটের ব্যবহার বন্ধের আবেদন জানিয়ে মামলা হল ৷
2024 সালের 22 মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ 2010 সালের পর দেওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দেন ৷ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, 2010-এর পর যেসব ওবিসি শংসাপত্র তৈরি হয়েছে তা ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশনের 1993 সালের আইন মেনে শংসাপত্র দেওয়া হয়নি ৷ এই তালিকা নিয়ে রাজ্যকে ফের সমীক্ষা করার নির্দেশ দেয় আদালত ৷ প্রকৃত পিছিয়ে পড়ারা যাতে এই তালিকায় সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় ৷
চলতি বছরের 17 জুন এই মামলায় রাজ্যের তৈরি নয়া ওবিসি সংরক্ষণের তালিকার উপর ফের স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন দুই বিচারপতি ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ এই নতুন তালিকাতেও গলদ রয়েছে ৷ পাশাপাশি 2010 সাল থেকে দেওয়া ওবিসি শংসাপত্র ব্যবহার করে কোনও সুযোগ-সুবিধা নেওয়া যাবে না বলেও নির্দেশ দেয় আদালত ৷
রাজ্য হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে রাজ্যের উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ জারি করে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ ৷ সেই মামলার এখনও নিস্পত্তি হয়নি ৷ এদিকে এর মধ্যে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ খসড়া তালিকাও প্রকাশ করেছে কমিশন ৷