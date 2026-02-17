বিতর্কে অভিনেতা-বিধায়ক সোহম, লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের আদালতে

বিতর্কে অভিনেতা-বিধায়ক সোহম, লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের আদালতে
অভিনেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ঋণ নিয়ে তা ফেরত না-দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ টাকা না-পেয়ে পুলিশের কাছে গেলেও তারা অভিযোগ নেয়নি ৷
Published : February 17, 2026 at 7:31 PM IST
কলকাতা 17 ফেব্রুয়ারি: অভিনেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল ৷ শুধু তাই নয়, টাকা না-দিয়ে নিজের রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর হুমকিও দিয়েছেন তিনি ৷ এই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলেও কোনও সুরাহা পাননি বলে অভিযোগ করেন শেখ শাহিদ ইমাম নামের এক ব্যক্তি ৷ তাই শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি ৷
আগামী সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আদালত সূত্রে খবর, 2021 সালে শেখ শাহিদ ইমাম, সোহম চক্রবর্তীর সঙ্গে একটি সিনেমার প্রযোজনায় চুক্তিবদ্ধ হন ৷ 'মানিক জোড়' নামের একটি সিনেমা প্রযোজনার জন্য তিনি সোহমকে 68 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন ।
শেখ শাহিদ ইমাম একসময় আরামবাগের তৃণমূল যুব নেতা ছিলেন ৷ তাঁর সঙ্গে টলিউডের যোগাযোগ আছে ৷ 2023 সালের 18 ফেব্রুয়ারি এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তিনি ছাড়া আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ পরে ওই বছরে মুক্তি পান শাহিদ ৷
জেলে থাকার কারণে সোহমের থেকে বকেয়া টাকা ফেরত চাইতে পারেননি শেখ শাহিদ ইমাম ৷ আলিপুর সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে সোহমের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকা ফেরত চাইলে তৃণমূল বিধায়ক নানারকম অজুহাত দেন ৷ অনেক অনুরোধের পর দুই দফায় মোট 25 লক্ষ টাকা তাঁকে ফেরত দিয়েছিলেন সোহম ৷ বাকি টাকা আর ফেরত পাননি ৷
তৃণমূলের যুব নেতা শাহিদের অভিযোগ, বিধায়ক সোহমের বিরুদ্ধে চারু মার্কেট থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ পদক্ষেপ করেনি ৷ শেখ শাহিদ ইমামের আইনজীবী পিন্টু কারার বলেন, "আমার মক্কেল শেখ ইমাম শাহিদ তিনি গত 2 ফেব্রুয়ারি সোহম চক্রবর্তীকে একটি ডিমান্ড নোটিশ পাঠান ৷ নোটিশ পাওয়ার পর ওইদিন সাউথ সিটি মলে অর্ঘ চট্টোপাধ্যায় নামে সোহমের এক কর্মী শাহিদকে রীতিমতো হুমকি দেন ৷ সোহমের রাজনৈতিক উচ্চস্তরে যোগাযোগ রয়েছে ৷ সিনেমা জগতেও তাঁর অনেক চেনাশোনা ৷ এই অবস্থায় শেখ ইমাম শাহিদ চারু মার্কেট থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু পুলিশ অভিযোগ নেয়নি ৷"
এই অবস্থায় শেখ শাহিদ কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন ৷ পরে অবশ্য সোহমের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়টি বিস্তারিত জানতে পুলিশ শাহিদ ইমামকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছে । এর আগেও সোহম বিতর্কে জড়িয়েছেন ৷ একবার রেস্তরাঁর মালিককে মারধরের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে ৷