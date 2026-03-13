আন্দোলনের সিঙ্গুরে কৃষি জমিতে বেআইনি বাংলো মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের, মামলা হাইকোর্টে
যে সিঙ্গুর আন্দোলন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান হয়েছিল ৷ সেই এলাকায় অবৈধভাবে সুবিশাল বাংলো তৈরি করেছেন মন্ত্রীর স্ত্রী ৷ অভিযোগে মামলা দায়ের আদালতে ৷
Published : March 13, 2026 at 5:28 PM IST
কলকাতা, 13 মার্চ: যে জমির জন্য আন্দোলন করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন একসময়ের বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই সিঙ্গুরে কৃষিজমিতে বিলাসবহুল বাংলো তৈরি করেছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ৷ সরকারি নথিতে জমিটি কৃষিজমি হিসাবে চিহ্নিত ৷ এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করলেন চন্দননগরের বাসিন্দা আইনজীবী সুপর্ণা দত্ত ৷ মার্চ মাসের শেষের দিকে মামলার শুনানির সম্ভাবনা ৷
মামলার আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ইন্দনীল সেনের হলফনামায় দেখা গিয়েছে, তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন সিঙ্গুর ব্লকে একটা জমি কিনেছিলেন এবং সেই জমি মূলত কৃষিজমি ৷ হলফনামায় জমির চরিত্র কলাবাগান, আমবাগান হিসাবে দেখানো হয়েছে ৷ কৃষিজমির উপর সুইমিং পুল-সহ বাংলো বাড়ি তৈরি করেছেন তৃণমূল মন্ত্রী ৷ 2020 সালে জমিটি কেনা হয়েছে বলে নির্বাচনী হলফনামায় জানিয়েছিলেন ইন্দ্রনীল । আইন অনুযায়ী জমির চরিত্র বদল না-করে বিলাসবহুল বাংলোটি বানিয়েছেন ইন্দ্রনীলের স্ত্রী মধুছন্দা সেন ৷ জমির চরিত্র পরিবর্তন না করে এই বাড়ি তৈরির অনুমতি দিল কে ? প্রশ্ন করেছেন মামলাকারী ৷
রাজ্যের এলআর(ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্ম) অ্যাক্ট অনুযায়ী জমির চিরত্র আইন অনুযায়ী পরিবর্তন না করে যদি কেউ সেখানে অন্য কোনও কিছু তৈরি করেন, তাহলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ৷ পাশাপাশি পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী বিল্ডিং প্ল্যান যদি না-থাকে তাহলে তা অবৈধ ৷ আর যদি চরিত্র পরিবর্তন ছাড়া সুইমিং পুল সহ বাংলো বানানো হয়, তাহলে সেটাও অবৈধ ৷
রাজ্যের একজন মন্ত্রী সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে কৃষিজমিতে এভাবে বাংলো বানালেন, অথচ পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসন কেউ কিছু বলল না ? নাকি মন্ত্রী বলে বিশেষ ছাড় পেয়েছেন তিনি ? এই প্রশ্নে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ৷
এ বিষয়ে মামলাকারীর আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী জমির চরিত্র বদলের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে ৷ তা না-মেনে বেআইনি ভাবে বাড়ি তৈরি হয়েছে ৷"
উল্লেখ্য 2006 সালে সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানিদের রাজ্যে এনে কারখানা গড়ার পরিকল্পনা করেছিল বাম সরকার ৷ প্রায় হাজার একরের কাছাকাছি জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয় ৷ টাটা গোষ্ঠীর ন্যানো কারখানা গড়ার প্রথম থেকেই বিরোধিতা করেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুরু হয় আন্দোলন ৷ এই শোরগোলের মধ্যে টাটাগোষ্ঠীর কারখানা তৈরির কাজ শুরু হয় ৷
ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে আমরণ অনশন শুরু করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ৷ তাতেও কারখানা নির্মাণ বন্ধ হয়নি ৷ 2008 সালের জানুয়ারিতে জমি অধিগ্রহণের পক্ষেই রায় দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তবে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি মমতা ৷ টাটা গোষ্ঠী রাজ্য ছেড়ে গুজরাতে চলে যায় এবং সেখানে ন্যানো গাড়ি তৈরির কারখানা গড়ে তোলে ৷
এই সিঙ্গুর আন্দোলনকে হাতিয়ার করে রাজ্য তথা সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মমতা ৷ এর ফলস্বরূপ 2011 সালে বাম শাসনের অবসান হয় ৷ প্রথম বার মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই আন্দোলনের পর এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে ৷ সিঙ্গুর রয়েছে সিঙ্গুরেই ৷ চাষযোগ্য যেসব জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেগুলিকে ফেরানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি ৷ রাজ্যের পালা বদলের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এই সিঙ্গুরে এক মন্ত্রীর স্ত্রী বেআইনি উপায়ে কীভাবে বাংলো তৈরি করেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মামলাকারী ৷