ETV Bharat / state

আন্দোলনের সিঙ্গুরে কৃষি জমিতে বেআইনি বাংলো মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের, মামলা হাইকোর্টে

যে সিঙ্গুর আন্দোলন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান হয়েছিল ৷ সেই এলাকায় অবৈধভাবে সুবিশাল বাংলো তৈরি করেছেন মন্ত্রীর স্ত্রী ৷ অভিযোগে মামলা দায়ের আদালতে ৷

Calcutta High Court
কৃষিজমির উপর সুবিশাল বাংলো নির্মাণের অভিযোগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 13, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 13 মার্চ: যে জমির জন্য আন্দোলন করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন একসময়ের বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই সিঙ্গুরে কৃষিজমিতে বিলাসবহুল বাংলো তৈরি করেছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ৷ সরকারি নথিতে জমিটি কৃষিজমি হিসাবে চিহ্নিত ৷ এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করলেন চন্দননগরের বাসিন্দা আইনজীবী সুপর্ণা দত্ত ৷ মার্চ মাসের শেষের দিকে মামলার শুনানির সম্ভাবনা ৷

মামলার আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ইন্দনীল সেনের হলফনামায় দেখা গিয়েছে, তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন সিঙ্গুর ব্লকে একটা জমি কিনেছিলেন এবং সেই জমি মূলত কৃষিজমি ৷ হলফনামায় জমির চরিত্র কলাবাগান, আমবাগান হিসাবে দেখানো হয়েছে ৷ কৃষিজমির উপর সুইমিং পুল-সহ বাংলো বাড়ি তৈরি করেছেন তৃণমূল মন্ত্রী ৷ 2020 সালে জমিটি কেনা হয়েছে বলে নির্বাচনী হলফনামায় জানিয়েছিলেন ইন্দ্রনীল । আইন অনুযায়ী জমির চরিত্র বদল না-করে বিলাসবহুল বাংলোটি বানিয়েছেন ইন্দ্রনীলের স্ত্রী মধুছন্দা সেন ৷ জমির চরিত্র পরিবর্তন না করে এই বাড়ি তৈরির অনুমতি দিল কে ? প্রশ্ন করেছেন মামলাকারী ৷

কৃষিজমির উপর সুবিশাল বাংলো নির্মাণের অভিযোগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)

রাজ্যের এলআর(ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্ম) অ্যাক্ট অনুযায়ী জমির চিরত্র আইন অনুযায়ী পরিবর্তন না করে যদি কেউ সেখানে অন্য কোনও কিছু তৈরি করেন, তাহলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ৷ পাশাপাশি পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী বিল্ডিং প্ল্যান যদি না-থাকে তাহলে তা অবৈধ ৷ আর যদি চরিত্র পরিবর্তন ছাড়া সুইমিং পুল সহ বাংলো বানানো হয়, তাহলে সেটাও অবৈধ ৷

রাজ্যের একজন মন্ত্রী সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে কৃষিজমিতে এভাবে বাংলো বানালেন, অথচ পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসন কেউ কিছু বলল না ? নাকি মন্ত্রী বলে বিশেষ ছাড় পেয়েছেন তিনি ? এই প্রশ্নে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ৷

এ বিষয়ে মামলাকারীর আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী জমির চরিত্র বদলের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে ৷ তা না-মেনে বেআইনি ভাবে বাড়ি তৈরি হয়েছে ৷"

উল্লেখ্য 2006 সালে সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানিদের রাজ্যে এনে কারখানা গড়ার পরিকল্পনা করেছিল বাম সরকার ৷ প্রায় হাজার একরের কাছাকাছি জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয় ৷ টাটা গোষ্ঠীর ন্যানো কারখানা গড়ার প্রথম থেকেই বিরোধিতা করেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুরু হয় আন্দোলন ৷ এই শোরগোলের মধ্যে টাটাগোষ্ঠীর কারখানা তৈরির কাজ শুরু হয় ৷

ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে আমরণ অনশন শুরু করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ৷ তাতেও কারখানা নির্মাণ বন্ধ হয়নি ৷ 2008 সালের জানুয়ারিতে জমি অধিগ্রহণের পক্ষেই রায় দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তবে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি মমতা ৷ টাটা গোষ্ঠী রাজ্য ছেড়ে গুজরাতে চলে যায় এবং সেখানে ন্যানো গাড়ি তৈরির কারখানা গড়ে তোলে ৷

এই সিঙ্গুর আন্দোলনকে হাতিয়ার করে রাজ্য তথা সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মমতা ৷ এর ফলস্বরূপ 2011 সালে বাম শাসনের অবসান হয় ৷ প্রথম বার মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই আন্দোলনের পর এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে ৷ সিঙ্গুর রয়েছে সিঙ্গুরেই ৷ চাষযোগ্য যেসব জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেগুলিকে ফেরানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি ৷ রাজ্যের পালা বদলের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এই সিঙ্গুরে এক মন্ত্রীর স্ত্রী বেআইনি উপায়ে কীভাবে বাংলো তৈরি করেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মামলাকারী ৷

TAGGED:

INDRANIL SEN ILLEGAL BUNGLOW CASE
SINGUR MINISTER ILLEGAL BUNGLOW
MAMATA BANERJEE
ইন্দ্রনীল সেনের বেআইনি বাংলো
INDRANIL SEN BUNGLOW CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.