নির্বাচন কমিশনের বাইক-নির্দেশিকায় বিভ্রান্ত মানুষ, চ্যালেঞ্জ করে মামলা

নির্বাচন কমিশনের বাইক-নির্দেশিকায় বিভ্রান্ত মানুষ, চ্যালেঞ্জ করে মামলা
ভোটের দু'দিন আগে বাইক নিয়ে যাতায়াতে একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের হল ৷
Published : April 22, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: নির্বাচন কমিশনের মোটরবাইক সংক্রান্ত নির্দেশিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারীর আইনজীবী সিদ্ধার্থশঙ্কর মণ্ডল এবং রজীতলাল মৈত্র ৷ বুধবার মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও ৷ আগামিকাল শুনানির জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত হয়েছে ৷
মামলার আবেদনকারী দক্ষিণ 24 পরগনার বাসিন্দা ঋতঙ্কর দাস ৷ তিনিও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ৷ বাইকে চড়ে যাতায়াত করেন, এমন আইনজীবীদের তরফে সওয়াল করেছেন ঋতঙ্কর ৷ সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা বিবেচনা না-করে কমিশন এই নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ আর তাই এই নির্দেশিকা অবিলম্বে খারিজের আবেদন জানিয়েছেন ঋতঙ্কর ৷
কমিশনের নির্দেশিকার বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ, বাইক নিয়ন্ত্রণের নামে অযথা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ স্বশাসিত ও সাংবিধানিক ভোট পরিচালন সংস্থার এই বিজ্ঞপ্তির ফলে বিপুল সংখ্যক অফিসযাত্রী, অ্যাপ-বাইক চালক এবং অনলাইন খাবার সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিভ্রান্তিতে পড়েছে ৷
গত 21 এপ্রিল নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণের দু'দিন আগে থেকে মোটরসাইকেল ব্যবহারের উপর একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করে ৷ নোটিশ জারির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মটি কার্যকর হয়ে যাচ্ছে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয় ৷ নির্দেশিকায় বলা ছিল-
- ভোটগ্রহণের দু'দিন আগে থেকে কোনও বাইক মিছিল বা শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে না ।
- সন্ধ্যা 6টা থেকে ভোর 6টা পর্যন্ত বাইক চালানো নিষিদ্ধ ৷ চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা অনুরূপ বিশেষ প্রয়োজনে এই নির্দেশের আওতায় পড়বে না ।
- ভোর 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত বাইকের পিছনে কোনও আরোহী বসানো (পিলিয়ন রাইডিং) যাবে না ৷ চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা স্কুল পড়ুয়াদের আনা-নেওয়ার মতো অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে এর বাইরে ।
- ভোটগ্রহণের দিন ভোটদানের উদ্দেশ্যে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের মতো অন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে ভোর 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত বাইকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যাতায়াতের অনুমতি ।
অন্যদিকে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় গঠিত ট্রাইব্যুনালের SOP সর্বসমক্ষে প্রকাশ-সহ, একাধিক সমস্যার সমাধানে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের আবেদনে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলা এদিন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় আবেদন সুপ্রিম কোর্টে করতে হবে ৷ কারণ শীর্ষ আদালতের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের নাম দিয়েছেন ৷ SOP তৈরির জন্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশে তিন বিচারপতির কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এর বাইরে কোনও পদক্ষেপ এই কোর্ট করবে না ৷ বিচার পেতে সুপ্রিম কোর্ট যাওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের ৷ এদিন শুনানিতে আইনজীবীরা উল্লেখ করেন ট্রাইব্যুনাল মাত্র 138 জনের আপিলের নিষ্পত্তি করেছে ৷ বাকিদের কী হবে ? কতদিন ধরে চলবে এই প্রক্রিয়া ? কিন্তু প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চ জানিয়েছে, এই মামলায় আদালত হস্তক্ষেপ করবে না ৷