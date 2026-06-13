শান্তিনিকেতনের অরবিন্দ নিলয়ে 'বাণিজ্যিক' নির্মাণ বিতর্কে পিছু হটল পুদুচেরি আশ্রম

শান্তিনিকেতনের অরবিন্দ নিলয়ে 'বাণিজ্যিক' নির্মাণ বিতর্কে পিছু হটল পুদুচেরি আশ্রম
অরবিন্দ নিলয়ে নির্মাণ বিতর্কে আশ্রমের স্বীকারোক্তি, বিশ্বভারতী-পুরসভার অনুমতি ছাড়া হবে না কোনও কাজ
Published : June 13, 2026 at 8:46 PM IST
বোলপুর, 13 জুন: শান্তিনিকেতনের অরবিন্দ নিলয়ে 'ব্যবসায়িক' নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিল পুদুচেরির শ্রী অরবিন্দ আশ্রম । স্কুল সূত্রের খবর, আশ্রম কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছে, নিলয় চত্বরে নির্মাণের একটি পরিকল্পনা রয়েছে । তবে সেই সংক্রান্ত কোনও ছাড়পত্র বা অনুমোদনের জন্য এখনও পর্যন্ত বোলপুর পুরসভা কিংবা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়নি । বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের অনুমতি মিললেই কেবল নির্মাণকাজ এগোবে এবং তা হবে নিলয়ের ঐতিহ্য ও পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখেই ।
প্রসঙ্গত, পুদুচেরির শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতন শাখার একাংশের শিষ্য অভিযোগ তুলেছিলেন, 1962 সালে প্রতিষ্ঠিত অরবিন্দ নিলয়ের পরিবেশ বিনষ্ট করে সেখানে বাণিজ্যিক প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে । সেই অভিযোগের জেরেই বিতর্কের সূত্রপাত । অবশেষে মূল আশ্রমের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনোভাবেই আশ্রমের গরিমা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া হবে না ।
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে এ সংক্রান্ত কোনও আবেদন এখনও আসেনি । ভবিষ্যতে এলে বিশ্ব ঐতিহ্য রক্ষার সমস্ত নিয়ম মেনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।"
বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদাপ্রাপ্ত বিশ্বভারতীর লাগোয়া এলাকায় অবস্থিত শ্রী অরবিন্দ নিলয়, যা পুদুচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের অন্যতম শাখা । অভিযোগ, আশ্রমের অভ্যন্তরে থাকা প্রয়াত বিশ্বভারতীর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শিশির ঘোষের বাড়ি ভেঙে সেখানে ধর্মশালা, বৃদ্ধাশ্রম এবং 28 শয্যার ব্যাঙ্কোয়েট হল নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । অধ্যাপক শিশির ঘোষ ছিলেন প্রখ্যাত ঋষি অরবিন্দ ও রবীন্দ্র গবেষক এবং দীর্ঘদিন অরবিন্দ নিলয়ের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ।
অভিযোগ, ইতিমধ্যেই ওই নির্মাণের একটি প্রাথমিক নকশা তৈরি হয়েছে । এর পরেই পুদুচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতনে বসবাসকারী শিষ্যরা সরব হন । তাঁরা পৃথকভাবে ই-মেলের মাধ্যমে মূল আশ্রম কর্তৃপক্ষের কাছে আপত্তি ও অভিযোগ জানান ।
বিতর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর ইউনেস্কো বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' স্বীকৃতি দেয় । নিয়ম অনুযায়ী, হেরিটেজ এলাকার বাফার জোনের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও বাণিজ্যিক নির্মাণ করা যায় না । শ্রী অরবিন্দ নিলয় সেই বাফার জোনের মধ্যেই অবস্থিত । ফলে এখানে যাতে কোনও বাণিজ্যিক প্রকল্পের অনুমোদন না দেওয়া হয়, তার জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন শিষ্যরা ।
এই অভিযোগ সামনে আসার পরই পুদুচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি মনোজ দাশগুপ্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন । সেখানে কার্যত স্বীকার করা হয়েছে যে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি অনুমোদনের আবেদন করা হয়নি । পাশাপাশি আশ্রমের চিরাচরিত পরিবেশ বজায় রেখেই ভবিষ্যতের যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।
উল্লেখ্য, 1910 সালে ব্রিটিশ শাসকদের নজর এড়িয়ে পুদুচেরিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ । পরবর্তীকালে সেখানেই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 1926 সালের 24 নভেম্বর প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী অরবিন্দ আশ্রম । তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন ফরাসি শিষ্যা মীরা আলফাসা, যিনি 'শ্রীমা' নামে পরিচিত । 1928 সালের 29 মে পুদুচেরি আশ্রমে গিয়ে ঋষি অরবিন্দ ও শ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । শ্রীমার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধও জানিয়েছিলেন বিশ্বকবি ।
ঋষি অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী ভাবধারাকে সামনে রেখে 1962 সালে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রী অরবিন্দ নিলয়' । আজও সেখানে নিয়মিত ধ্যান, যোগচর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনার পরম্পরা অব্যাহত রয়েছে । সাম্প্রতিক বিতর্কের আবহে তাই আশ্রমের ঐতিহ্য ও পরিবেশ রক্ষার দাবিতে সরব হয়েছেন বহু শিষ্য ও শুভানুধ্যায়ী ।