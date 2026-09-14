ধস-যানজট এড়িয়ে মুহূর্তে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং ! 3 হাজার কোটির রোপওয়ের পরিকল্পনা রাজ্যের

ধস-যানজট এড়িয়ে মুহূর্তে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং ! 3 হাজার কোটির রোপওয়ের পরিকল্পনা রাজ্যের
Kurseong to Darjeeling Ropeway Project: ছোট হচ্ছে 32 কিলোমিটারের লম্বা পথ ৷ দার্জিলিংয়ে পণ্য পরিবহণেও কার্যকরী হবে রোপওয়ে ৷ সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ৷
Published : September 14, 2026 at 3:40 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই পাহাড় ও সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে ৷ অবশ্যই যার নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘদিনের পাহাড়বাসীর বঞ্চনার অভিযোগ ৷ তাই উত্তরবঙ্গ তথা পাহাড়ের সেই অভিযোগ ঘোচাতে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার ৷ এবার তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রোপওয়ে তৈরির ডিপিআর বা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷
শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং যাওয়ার পর 110 নম্বর জাতীয় সড়ক অর্থাৎ, হিল কার্ট রোড দিয়ে দার্জিলিং পৌঁছতে হয় ৷ সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটকদের ভিড় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির যানজটও বেড়েছে শৈলরানির পথে ৷ তাই সাধারণ দুই থেকে তিন ঘণ্টার রাস্তা যেতে চার থেকে ছয় ঘণ্টা পেরিয়ে যায় ৷ দীর্ঘ পথে এই যানজট সমস্যা কাটাতেই কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে রোপওয়ে পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার ৷ এর সঙ্গে রয়েছে 110 নম্বর জাতীয় সড়কের পাহাড়ি অংশে ধস নামার সমস্যা ৷ তাই সবকিছুকে মাথায় রেখেই 32 কিলোমিটারের রাস্তার সফরকে 22 কিলোমিটারে কমিয়ে আনার ভাবনা রয়েছে সরকারের ৷
তবে বর্তমানে পাহাড়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পের প্রসারে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তীব্র যানজট ও 110 নম্বর জাতীয় সড়কে ঘন ঘন ধস নামার সমস্যা ৷ সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়ে পর্যটকদের ঢল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, যানজটের সমস্যা আরও প্রকট আকার নিয়েছে ৷
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিংয়ের দূরত্ব সড়কপথে মাত্র 32 কিলোমিটার হলেও, যানজটের কারণে এইটুকু পথ পেরোতেই পর্যটকদের চার থেকে ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যাচ্ছে ৷ শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত পৌঁছনোর জন্য হিল কার্ট রোড, রোহিণী রোড এবং পঙ্খাবাড়ি রোড - এই তিনটি বিকল্পপথ রয়েছে ৷ ফলে পর্যটকরা খুব সহজেই কার্শিয়াং পৌঁছে যেতে পারেন ৷
কিন্তু, সমস্যা শুরু হয় কার্শিয়াং ছাড়ার পর ৷ এখান থেকে দার্জিলিং যাওয়ার জন্য প্রধান রাস্তা বলতে একটি, 110 নম্বর জাতীয় সড়ক, যা হিল কার্ট রোড নামেই পরিচিত ৷ রাস্তার এই অপ্রতুলতা প্রসঙ্গে প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "দুর্গম ও ভঙ্গুর পাহাড়ি এলাকা হওয়ার কারণে এই রুটে নতুন করে পাহাড় কেটে চওড়া রাস্তা তৈরি করা কার্যত অসম্ভব ৷ তাই সড়কপথের উপর নির্ভরতা কমিয়ে শূন্যে ভাসমান বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ৷"
যানজটের এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধানে রাজ্য সরকারের তুরুপের তাস হতে চলেছে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত প্রস্তাবিত মেগা রোপওয়ে বা কেবল কার প্রকল্প ৷ নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় 3000 কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে ৷ ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে এই মেগা প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি বা সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সফলভাবে শেষ হয়েছে এবং তাতে প্রাথমিক সবুজ সংকেতও মিলেছে ৷ গোটা প্রকল্পটি মূলত পিপিপি (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে তৈরি হবে ৷ আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, 'বুট' (BOOT - বিল্ড, ওউন, অপারেট, ট্রান্সফার) মডেলে এই রোপওয়ের কাজ এগোবে ৷
নবান্ন সূত্রে খবর, সড়কপথে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিংয়ের দূরত্ব 32 কিলোমিটার হলেও, রোপওয়ে তৈরি হলে তার দূরত্ব কমে দাঁড়াবে মাত্র 20 থেকে 22 কিলোমিটারে ৷ যে পথ পাড়ি দিতে সময় লাগবে মাত্রা 45 মিনিট ৷ ফলে কয়েক ঘণ্টার ক্লান্তিকর যাত্রা অনেকটাই লাঘব হবে ৷ প্রস্তাবিত এই রুটে পর্যটকদের সুবিধার্থে চার থেকে পাঁচটি ইন্টারমিডিয়েট বা মধ্যবর্তী স্টেশন তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখান থেকে পর্যটকরা সহজেই আশেপাশের অন্যান্য জায়গাগুলি ঘুরতে যেতে পারবেন ৷
তবে অভিনব এই রোপওয়ে ব্যবস্থা শুধুমাত্র পর্যটকদের যাতায়াতের কাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে না ৷ এটি পাহাড়ের পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থাতেও যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে ৷ প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, দিনের বেলা পর্যটকদের জন্য ব্যবহৃত কেবল কারগুলি রাতে পণ্য পরিবহণের কাজে লাগানো হবে ৷ রাতে এই রোপওয়ের মাধ্যমেই দার্জিলিং শহরে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, খাদ্যশস্য এবং তাজা সবজি পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ এর ফলে দিনের বেলা পাহাড়ি রাস্তায় ভারী পণ্যবাহী লরির চাপ যেমন কমবে, তেমনই পাহাড়ের পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে ৷ প্রশাসন মনে করছে, এই রোপওয়ে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে আগামী দিনে কালিম্পং থেকে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক পর্যন্ত একই ধরনের আকাশপথের পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে ৷
উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার পাহাড়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই জিটিএ এলাকার জন্য 313 কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দ করেছে ৷ পাশাপাশি, পাহাড়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শিলিগুড়ি করিডরের মতো কৌশলগত এলাকার নিরাপত্তার দিকেও কড়া নজর দিয়েছে রাজ্য ৷ সেই লক্ষ্যে উত্তরের যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটি বড়সড় পদক্ষেপ হিসেবে, সেবকের পুরনো করোনেশন সেতুর বিকল্প হিসেবে ছয় লেনের একটি অত্যাধুনিক নতুন সেতু তৈরির চূড়ান্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ প্রায় 844 কোটি টাকা বাজেটের এই প্রকল্পে মূল সেতুর পাশাপাশি প্রায় 6.85 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নতুন অ্যাপ্রোচ রোড বা সংযোগকারী রাস্তাও তৈরি করা হবে ৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিকল্প সেতুটি চালু হলে শিলিগুড়ি এবং ডুয়ার্সের মধ্যে যোগাযোগ আরও দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন হবে ৷
পাহাড়ের এই উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী তথা উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ শঙ্কর ঘোষ বলেন, "পূর্বতন সরকারের আমলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের মানচিত্রে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো পড়ে ছিল ৷ মানুষ উন্নয়ন থেকে দিনের পর দিন বঞ্চিত হয়েছে ৷ কিন্তু বর্তমান সরকার উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে ৷ পাহাড়ের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে জিটিএ-র সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রীর একটাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য—উত্তরবঙ্গকে সমস্ত দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী করে তোলা ৷"