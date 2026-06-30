12 নম্বর জাতীয় সড়ককে গতিশীল করতে ফ্লাইওভার, বহু মানুষের কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা
মঙ্গলবাড়িতে রেল গেটের কাছে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক এক লেনের ৷ ফলে যানজটের জেরে রেল পরিষেবাও বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে অভিযোগ ৷
Published : June 30, 2026 at 3:56 PM IST
মালদা, 30 জুন: 12 নম্বর জাতীয় সড়কে চলাচলকারী গাড়ির গতি আরও বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছেন মালদা উত্তর কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়িতে রেল লাইনের উপর ফ্লাইওভার নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ আর সেই কারণে মঙ্গলবাড়ি রেলগেটের দু’পাশে থাকা সমস্ত অবৈধ দোকানপাট সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ দিয়েছে জেলা পূর্ত দফতর ৷
সাংসদ জানিয়েছেন, বিগত রাজ্য সরকারের আমলে কেন্দ্রের তরফে একাধিকবার ওই এলাকা খালি করার আবেদন জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু, তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার কেন্দ্রের আবেদনে কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ ৷ এবার রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হতেই ওই ফ্লাইওভার নির্মাণে গতি এসেছে ৷ এই ফ্লাইওভার তৈরি হলে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক আরও গতিশীল হবে ৷ যদিও এই ফ্লাইওভারের জন্য সমস্যায় পড়তে চলেছেন বেশ কিছু ব্যবসায়ী ৷
মালদা ও পুরাতন মালদা শহরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ মালদা শহরে এই সড়ক চার লেনের হলেও মহানন্দা ব্রিজের ওপার থেকে জাতীয় সড়ক এক লেনের ৷ অবশ্য বুলবুলচণ্ডী মোড় থেকে মঙ্গলবাড়ি রেল গেট পর্যন্ত এলাকা সম্প্রতি তিন লেনের করা হয়েছে ৷ কিন্তু, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগকারী এই সড়কে যানবাহনের গতি এই রেল গেটের কাছে এলেই বাধা পায় ৷
কারণ, একটি মাত্র লেনে অসংখ্য যানবাহনে যানজট সমস্যা নিত্যদিনের ৷ এদিকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুরাতন মালদা শহরেরও বিস্তার ঘটেছে ৷ বাড়িঘরের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনই বৃদ্ধি পেয়েছে যানবাহন ৷ অভিযোগ, মঙ্গলবাড়ি মোড় থেকে রেল গেট পর্যন্ত এলাকায় জাতীয় সড়কের জায়গাতেই তৈরি হয়েছে পাকা বাড়ি, দোকানপাট ৷
এই পরিস্থিতিতে কয়েক বছর আগে ইংরেজবাজারের বাঁধাপুকুর মোড় থেকে পুরাতন মালদার নলডুবি পর্যন্ত 12 নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাস নির্মিত হয় ৷ দূরপাল্লার যানবাহন সেই পথে যাতায়াত করলেও যাত্রীবাহী গাড়িগুলি দুই শহরের মধ্যে দিয়েই চলাচল করে ৷ কিন্তু, মঙ্গলবাড়ির ওই রেল লাইন দিয়ে একাধিক ট্রেন যাতায়াত করে ৷ ফলে বারবার রেল গেট বন্ধ হয়ে যায় ৷ এতেই নাকাল হতে হয় আমজনতাকে ৷
এই অবস্থায় মঙ্গলবাড়িতে রেল লাইনের উপর দিয়ে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের দাবি উঠেছে দীর্ঘদিন আগেই ৷ স্থানীয় মানুষের দাবি নিয়ে বিধানসভা ও লোকসভায় বক্তব্য রেখেছেন জনপ্রতিনিধিরা ৷ মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বলছেন, "গত পাঁচ বছরে বেশ কয়েকবার বিধানসভায় এই ফ্লাইওভার নির্মাণের দাবি জানিয়েছি ৷ কিন্তু, তৎকালীন রাজ্য সরকার এর জন্য জমির ব্যবস্থা করেনি ৷ ওই এলাকায় জাতীয় সড়কের জায়গায় বহু দোকানপাট, এমনকি বাড়িঘরও তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমি আবারও বিষয়টি বিধানসভায় তুলে ধরি ৷ এবার রাজ্য সরকার আমার আবেদনে সাড়া দিয়েছে ৷ জবরদখলকারীদের দ্রুত উচ্ছেদ করে জমি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷ এই ফ্লাইওভার নির্মাণ হলে পুরাতন মালদার মানুষজনের কার্যত রাহুমুক্তি ঘটবে ৷"
রাজ্য সরকারের সবুজ সংকেত মিলতেই জাতীয় সড়কের ধার থেকে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করতে তৎপর হয়েছে পূর্ত দফতর ৷ গত 22 জুন পূর্ত দফতরের তরফে নোটিশ দিয়ে ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছে, আটদিনের মধ্যে তাঁরা যেন নিজেদের অবৈধ দোকানপাট সরিয়ে নেন ৷ তা না-হলে প্রশাসনের তরফে বুলডোজার চালিয়ে সমস্ত অবৈধ দোকানপাট ভেঙে দেওয়া হবে ৷
যদিও মঙ্গলবার পর্যন্ত অধিকাংশ ব্যবসায়ীই তাঁদের দোকান সরিয়ে নেননি ৷ রেলগেটের পাশেই ভাতের হোটেল রয়েছে অসীম সরকারের ৷ তিনি বলছেন, "আমরা উন্নয়নের বিরোধী নই ৷ কিন্তু, আমরা এই দোকানপাটের উপরেই নির্ভর করে রয়েছি ৷ বহু বছর ধরে এখানে ব্যবসা করছি ৷ এখন পেশা পরিবর্তন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ কয়েকদিন আগে পূর্ত দফতর আমাদের উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে ৷ এখন কী করব, আমরা বুঝে উঠতে পারছি না ৷ এই ব্যবসা বন্ধ করতে হলে পরিবার-সহ না-খেয়ে মরতে হবে ৷ সরকারের কাছে আমাদের আর্জি, উচ্ছেদের আগে অন্তত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক ৷"
মালদা উত্তর কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, "মঙ্গলবাড়ি রেল গেটের উপর দিয়ে ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ দ্রুত সেই কাজ শুরু হবে ৷ ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমি কেন্দ্রের হাতে তুলে দিতে পদক্ষেপ করেছে ৷ এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবসায়ীদের অবৈধ দোকান সরাতেই হবে ৷ তাঁদের পুনর্বাসনের বিষয়টি ভেবে দেখা হচ্ছে ৷"