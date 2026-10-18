চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত্যু আরামবাগের গৃহবধূর

চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত্যু আরামবাগের গৃহবধূর
Arambagh housewife died Chorbagan: একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে পিয়ালীদের আত্মীয় টগর বেজ ও তাঁর ছেলে সন্দীপ বেজের। এখনও হাসপাতালে পরিবারের বাকি সদস্যরা ৷
Published : October 18, 2026 at 7:48 PM IST
আরামবাগ, 18 অক্টোবর: কলকাতায় চোরবাগানের দূর্গাপুজো দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল হুগলি দু'টি পরিবারের দুই মহিলার। বৈদ্যবাটীর শ্রীপর্ণা ছাড়াও আরামবাগের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম পিয়ালী প্রামানিক (27)। বাড়ি আরামবাগের মলয়পুর বালিয়ার প্রামানিক পাড়ায়। শনিবার সন্ধ্যায় স্বামী সনাতন প্রামানিকের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন পিয়ালী ও তাঁর ছেলে। বেশকিছু ঠাকুর দেখে চোরবাগানে পুজো দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় পিয়ালীর।
একই সঙ্গে, মৃত্যু হয়েছে পিয়ালীদের আত্মীয় টগর বেজ (37) ও তাঁর ছেলে সন্দীপ বেজের (14)। এখনও তাঁদের পরিবারের বাকি সদস্যরা আহত অবস্থায় কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি আছেন। পিয়ালী ও তাঁর দুই আত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকের ছায়া আরামবাগে। তাঁদের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে যান পুড়শুরার বিধায়ক বিমান ঘোষ ও আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ ৷ গভীর শোক প্রকাশ করে বিমান বলেন, "এই পরিবারের তিন সদস্যের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। মুখ্যমন্ত্রী কলকাতাতেই আছেন। তাঁরা সবই দেখাশোনা করছেন। আমরা চেষ্টা করছি যাতে তাঁরা দেহ বাড়ি আনতে পারেন। এই ধরনের ঘটনা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"
সনাতন প্রামাণিকের কাকা সঞ্জয় প্রামাণিক বলেন, "গত শুক্রবার কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যাবে বলে আমার ভাইপো তার স্ত্রী পিয়ালী প্রামাণিক ও ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল ৷ তাদের বড় বোন ও ছেলেরাও গিয়েছিল। একদিন কলকাতায় থেকে শনিবার সন্ধ্যায় চোরবাগানে ঠাকুর দেখতে যায়। বৃষ্টি এসে যাওয়ার কারণে ভিড়ে ঠেলাঠেলিতে পদপিষ্ট হয় ভাইপোর স্ত্রী পিয়ালী প্রামাণিক। সেই সঙ্গে ভাইপোর স্ত্রীর বোন বর্ধমানের টগর বেজ ও তাঁর ছেলে সন্দীপ বেজের মৃত্যু হয়। টগরের মেয়ে আগমনীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার পর ফোন মারফত খবর পেয়ে হাসপাতালে যায় আমাদের বাড়ির লোকজন। ভাইপোর সনাতনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলে সমবেদনা জানিয়েছেন।"