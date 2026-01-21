‘গাঁজাখোর’ নির্বাচন কমিশন সংবিধান বিরোধী কাজ করছে, অভিযোগ ফুরফুরার পীরজাদার
মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে হুগলির ফুরফুরায় মিছিল বের হয়৷ সেই মিছিলে নেতৃত্ব দেন পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী৷ সেখানেই তিনি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন৷
Published : January 21, 2026 at 3:34 PM IST
ফুরফুরা শরিফ (হুগলি), 20 জানুয়ারি: এসআইআর-এর শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে নির্বাচন কমিশন। বারবার নিয়ম বদল করে নির্বাচন কমিশন বাংলার জনগণকে সমস্যায় ফেলছে। তাই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী। তিনি নির্বাচন কমিশনকে গাঁজাখোর বলেও কটাক্ষ করেন৷
তাঁর ডাকে এসআইআর প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করা হয় মঙ্গলবার। হুগলির ফুরফুরায় উজলপুকুর ধার থেকে মিছিল শুরু হয়৷ সেই মিছিল শেষ হয় ফুরফুরা মাজার শরিফে। সেই মিছিলে সামিল হন ফুরফুরার যুবক থেকে বৃদ্ধ। তাঁদেরও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেও দেখা যায়৷
মিছিল শেষে পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশন গাঁজাখোর। সংবিধান বিরোধী কাজ করছে। না-হলে বারবার সিদ্ধান্ত বদল করতে পারে না। যত মানুষকে শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সংখ্যালঘু বেশি। আবার তাঁদের মধ্যে মহিলা বেশি। কেন এভাবে হয়রানি করা হবে? এর কোনও জবাব নেই।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘শুধু বলছে এই কাগজ চলবে না, ওই কাগজ চলবে না, তাহলে চলবেটা কী? নির্বাচন কমিশনারের নিজের ওই কাগজ আছে কি? দেখে দেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য সাধারণ ভোটারকে ডি-ভোটার করে বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়া। মহিলাদেরও শুনানিতে ডেকে হেনস্তা করা হচ্ছে।’’ তবে, ফুরফুরায় পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী একা নন, আইএস এফ-এর বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।
প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় নভেম্বরের শুরুতে৷ প্রথমে ভোটারদের এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করতে হয়৷ সেই পর্ব চলে ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত৷ গত 16 ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন৷ সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 58 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যায়৷ এর পর ডিসেম্বরের শেষের দিক থেকে শুরু হয়েছে শুনানি পর্ব৷ যা এখনও চলছে৷
সেই শুনানিতে বিভিন্ন অসঙ্গতির কারণে ভোটারদের ডাকা হচ্ছে৷ কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হচ্ছে৷ যদিও এই নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন৷ শুনানির নামে নির্বাচন কমিশন ভোটারদের হেনস্তা করছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে৷ সেই অভিযোগই শোনা গেল ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকীর গলায়৷