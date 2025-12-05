চুরির পর ভগবত গীতার উপরে 50 টাকার নোট রেখে চম্পট দিল ‘ধার্মিক’ চোর
পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহরে বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ৷ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে৷
কালনা (পূর্ব বর্ধমান), 5 ডিসেম্বর: গভীর রাতে পরপর পাঁচটি দোকানে চুরি৷ চারটি দোকানের ক্যাশবাক্সে যা ছিল, সবই নিয়ে গিয়েছে চোরের দল৷ ব্যতিক্রম শুধু একটি দোকান৷ সেখানে ক্যাশবাক্স থেকে সব টাকা বের করে নেয় চোরের দল৷ তার মধ্য় থেকে একটি 50 টাকার নোট রেখে যায় দোকানে থাকা ভগবত গীতার উপর৷
ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহর৷ সেখানকার পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গত বুধবার রাতে এই ঘটনা ঘটে৷ বিষয়টি অবশ্য প্রকাশ্যে আসে পরদিন সকালে৷ ক্যাশবাক্স থেকে নেওয়া টাকার একটি নোট ভগবত গীতার উপর রাখার দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজেও সামনে এসেছে৷
তার পর থেকেই এই নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে৷ তাহলে কি ওই চোর ধার্মিক? চুরির অর্থ ভগবানের শরণে রেখে পাপক্ষয় করতে চেয়েছে সে? যদিও যে নোটটি ওই চোর রেখে গিয়েছে, সেটি ছেঁড়া ছিল৷ ফলে প্রশ্ন উঠেছে, ছেঁড়া নোট বলেই কি ভগবত গীতার উপর সেটি রেখে গেল ওই চোর?
উত্তর আপাতত অধরা৷ পুলিশের কাছে চুরির অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে৷ অভিযুক্তরা ধরা পড়লেই প্রকাশ্যে আসবে সব তথ্য৷ জানা যাবে ওই চোর ঠিক কতটা ধার্মিক?
এই ঘটনাটি যে দোকানে ঘটেছে, তার মালিকের নাম যাদব সাউ৷ তিনি বলেন, ‘‘এসে দেখলাম দোকানের দরজা ভাঙা, ভেতরে সব লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে। টাকা-পয়সা জিনিস পত্র নিয়ে চলে গিয়েছে। এলাকায় আরও চারটে দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। আমার দোকানে দু’জন চোর ঢুকেছিল। পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ সব কিছু খতিয়ে দেখে যায়।’’
এর পরই তিনি চোরের ওই কীর্তির বিষয়ে বলেন৷ তাঁর কথায়, ‘‘ক্যাশবাক্সে 50 টাকা নোটের একটা বান্ডিল ছিল। সেখানে মোট ছিল 1750 টাকা। সেই বান্ডিলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ছেঁড়া ময়লা গোছের ছিল। চোর দেখলাম সেই নোট নেয়নি। উলটে দোকানে রাখা ভগবত গীতার উপরে সেই নোট রেখে দিয়ে চলে যায়।’’ যা দেখে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন, চোর হলেও ধার্মিক মানুষ। না-হলে এই ভাবে টাকা রেখে যেত না।
ব্যবসায়ীদের মতে, শীতের মরশুম শুরু হতেই ছোটখাটো চুরির ঘটনা আগেও ঘটেছে৷ এবার পাঁচটা দোকানে চুরির ঘটনা ঘটল। যা নিয়ে তাঁরা আতঙ্কিত। স্থানীয় ব্যবসায়ী অনিন্দ্য ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘যা দেখলাম, ভোরের আগেই সেই চুরির ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগ গুমটি জাতীয় দোকানেই চুরির ঘটনা ঘটেছে। ফলে এইসব ছোট ব্যবসায়ীদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। আমরাও আতঙ্কে আছি। আজ ওদের দোকানে হয়েছে, কাল আমাদের দোকানেও চুরির ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশের উপরে ভরসা আছে আমাদের। আশাকরি চোরের দল ধরা পড়বে৷’’
কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী বলেন, ‘‘কালনার বেশ কয়েকটা দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ গিয়েছিল। ঘটনার তদন্ত চলছে।’’ পুলিশ সূত্রে খবর, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ তদন্তকারীদের হাতে এসেছে৷ তারা সেই ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে৷ শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে৷