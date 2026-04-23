গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব পরিচালনায় মহিলারা, জলপাইগুড়িতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি 'পিঙ্ক বুথ'

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব পরিচালনায় মহিলারা, জলপাইগুড়িতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি 'পিঙ্ক বুথ'
জলপাইগুড়িতে 'পিঙ্ক বুথ'-এ মহিলা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মহিলা জওয়ানরা মোতায়েন রয়েছেন । অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 23, 2026 at 5:54 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 এপ্রিল: গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবে বেশি পরিমাণে সামিল মহিলারাও । বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলায় বাড়ানো হল মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা পিঙ্ক বুথের সংখ্যা । বিগত লোকসভা নির্বাচনে গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার কার্যত দ্বিগুণ মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে । নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনেই ভোটের কাজে মহিলাদের যোগদানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷
তথ্য অনুযায়ী, এই প্রথম জলপাইগুড়ি জেলায় মহিলা বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি করল জেলা প্রশাসন । গত 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে মোট মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা ছিল 149টি । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলায় মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বাড়িয়ে করা হয়েছে 365টি । প্রতিটি মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই মহিলা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মহিলা জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে ।
ভোটকর্মী অপর্ণা রায় শীল বলেন, "আমাদের এখানে চারটে মহিলা পরিচালিত বুথ রয়েছে ৷ সেগুলি হল-103, 104, 105 ও 106 ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ মহিলাও বুথ পরিচালনা করতে পারে ।" অন্যদিকে মহিলা বুথে খুশি ভোটারটাও ৷ ভোট কেন্দ্রে আসা পূজা মাহাতো বলেন, "আমার খুব ভালো লাগছে ৷ খুব ভালো বুথ সাজানো হয়েছে ।"
বৃহস্পতিবার রাজ্যে প্রথম দফা ভোটগ্রহণ চলছে ৷ উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাতেই প্রথম দফায় ভোট । জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি সদর, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার ও নাগরাকাটা মিলিয়ে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে । কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চলে ভোটদান । কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হয়েছে ৷
জলপাইগুড়ি জেলায় দুটো ডিসিআরসি করা হয়েছে । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসের ডিসিআরসি ও মালবাজার পরিমল মিত্র কলেজের ডিসিআরসি থেকে ভোটকর্মীরা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যান । ধূপগুড়িতে মোট ভোটার 2 লক্ষ 58 হাজার 127 জন, ময়নাগুড়িতে 2 লক্ষ 58 হাজার 545 জন, জলপাইগুড়িতে 2 লক্ষ 50 হাজার 381 জন, রাজগঞ্জে 2 লক্ষ 30 হাজার 795 জন, ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে 2 লক্ষ 64 হাজার 380 জন, মালবাজারে 2 লক্ষ 37 হাজার 452 জন, নাগরাকাটাতে 2 লক্ষ 20 হাজার 118 জন ভোটার ।
জেলায় মডেল পোলিং বুথ রয়েছে 17টি । ভোটের কাজে জেলায় 4 হাজার রাজ্য পুলিশ কাজে লাগানো হয়েছে । জেলা স্পর্শকাতর বুথ আছে 373টি । মোট 9645 জন ভোটকর্মী সাতটি বিধানসভায় ভোটগ্রহণ করছেন ।