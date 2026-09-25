গ্রেফতার পিংলার প্রাক্তন বিধায়ক অজিত মাইতি, পদ পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ

গ্রেফতার পিংলার প্রাক্তন বিধায়ক অজিত মাইতি, পদ পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ
Ajit Maity arrested: গ্রেফতার হলেন মেদিনীপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্নেহধন্য' হিসাবে পরিচিত বিধায়ক ছিলেন তিনি ৷
Published : September 25, 2026 at 2:01 PM IST
পিংলা, 25 সেপ্টেম্বর: গ্রেফতার পিংলার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অজিত মাইতি। শুক্রবার ভোরে খড়গপুরে নিজের বাড়ি থেকে প্রাক্তন বিধায়ক অজিত মাইতিকে গ্রেফতার করে পিংলা থানার পুলিশ। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ডেবরা থানায়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের নেতা অজিতকে গ্রেফতারের কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে, দলে পদ পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
এবার গ্রেফতার হলেন এক সময়ের মেদিনীপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্নেহধন্য' হিসাবে পরিচিত বিধায়ক ছিলেন তিনি ৷ পাশাপাশি ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতিও ছিলেন অজিত মাইতি। এদিন তাঁকে ভোরে গ্রেফতার করে পুলিশ নিয়ে আসে ডেবরা থানায়। জানা গিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে দলে পদ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। সূত্রের খবর, পশ্চিম মেদিনীপুরে বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি গোবিন্দ দাসকে তৃণমূল জামানায় পদ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে।
সেই কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে পিংলার প্রাক্তন বিধায়ককে। ভোরেই পিংলা বিধানসভার মাদপুরে তাঁর বাড়িতে পুলিশ হাজির হয়ে গ্রেফতার করে। এদিনই তাঁকে মেদিনীপুর আদালতে পেশ করা হবে বলে খবর। এ প্রসঙ্গে অজিত বলেন, "এসব সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশে করা হচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই ৷ পুলিশ, প্রশাসনের প্রতি আমার আস্থা আছে।"
অন্যদিকে, বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তন্ময় দাস বলেন, "যেমন কর্ম তেমন ফল। শুনেছি 2016 সালে উনি বড় পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্য তৃণমূলের কোনও নেতার কাছে 16 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন ৷ পরে তিনি তা ফেরত দেননি এবং তাঁরই অভিযোগে অজিত মাইতি গ্রেফতার হয়েছেন।" তবে যে গোবিন্দ দাস অভিযোগ করেছেন, তিনি বর্তমানে বিজেপিতে ৷ গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন 2019 সালে। 2016 সালে তিনি তৃণমূলে ছিলেন বলে জানান বিজেপি জেলা সভাপতি। যদিও এই বিষয়ে অভিযোগকারী গোবিন্দ মুখ খুলতে নারাজ। দলের অনুমতি নেই বলেও জানান তিনি।