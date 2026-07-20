মহাদেবের স্বপ্নাদেশ দেন বল্লাল সেনকে, 'হেরিটেজ' রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির আজও টানে ভক্তদের
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বল্লাল সেন দেবাদিদেব মহাদেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে আরোগ্য লাভ করেন ৷ প্রতিষ্ঠা পায় দুর্গাপুরে আড়া শিব মন্দির ৷ জানুন হেরিটেজ মন্দিরের ইতিহাস ৷
Published : July 20, 2026 at 1:38 PM IST
দুর্গাপুর, 20 জুলাই: সেন রাজবংশের অন্যতম শাসক, রাজা বল্লাল সেন একসময় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রাজ্যের নামকরা কবিরাজদের ডাকা হলেও কেউই তাঁর রোগ সারাতে পারেননি। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও যখন কোনও ফল মিলছিল না, তখন দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হন রাজা।
কথিত আছে, স্বয়ং মহাদেব তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে রোগমুক্তির উপায় বলে দেন। এরপরই স্বপ্নাদেশ মেনে দুর্গাপুরের কাঁকসার আড়াতে কালদিঘি পুকুরের পাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির। নিয়মিত পূজার্চনা ও বিশেষ করে শিবপুজোর প্রচলন শুরু হয়, যা আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন ভক্তরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির শুধু একটি ধর্মীয় স্থানই নয়, অসংখ্য ভক্তের আস্থা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।
বিশেষ করে শ্রাবণ মাস এলেই এই মন্দির চত্বরে ভক্তদের ঢল নামে। শ্রাবণের প্রতিটি সোমবারে বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এখানে আসেন। কারও কাঁধে বাঁক, আবার কেউ কলসিতে গঙ্গাজল নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৌঁছন মন্দিরে। শিবলিঙ্গে সেই জল নিবেদন করে পুজো দেন এবং পরিবারের সুখ-শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করেন।
আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার ৷ এদিন সকাল থেকেই মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়। ভোর থেকেই ভক্তদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকরাও ভক্তদের সারিবদ্ধভাবে দর্শন ও জল ঢালার কাজে সহযোগিতা করছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা এবং ভিড় সামলাতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে নির্বিঘ্নে সকল ভক্ত পুজো দিতে পারেন।
এই মন্দিরকে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া হেরিটেজ মন্দির হিসাবে ঘোষণা করেছে। দুর্গাপুর-পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্দির-সহ নিকটবর্তী গড় জঙ্গলের শ্যামরুপা মন্দির ও আরও বেশ কিছু ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানকে তীর্থক্ষেত্র হিসএবে গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তাব দিয়েছেন রাজ্য সরকারের পর্যটন বিভাগকে। চন্দ্রশেখর জানান, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এবং আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এই মন্দিরকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এবং ভক্তবৃন্দদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ৷