রেলপথে গঙ্গাসাগরকে যুক্ত করার প্রস্তাব শুভেন্দুর, দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণের আশায় স্থানীয়রা

রেলপথে গঙ্গাসাগরকে যুক্ত করার প্রস্তাব শুভেন্দুর, দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণের আশায় স্থানীয়রা
Railway upto Gangasagar: মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে খুশি গঙ্গাসাগর । রেলপথ তৈরি হলে পর্যটকদের পাশাপাশি উপকৃত হবেন স্থানীয় বাসিন্দারাও । শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : October 28, 2026 at 7:51 PM IST
গঙ্গাসাগর, 28 অক্টোবর: সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার ! প্রচলিত এই প্রবাদ কি এবার বদলে যেতে চলেছে ? লঞ্চ-ভেসেলের দীর্ঘ অপেক্ষা, মুড়িগঙ্গা নদী পারাপারের ভোগান্তি পেরিয়ে এবার কি সরাসরি ট্রেনে চেপেই পৌঁছে যাওয়া যাবে পুণ্যভূমি গঙ্গাসাগরে ? সাগরদ্বীপে রেল যোগাযোগ চালুর দাবি ঘিরে নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন দ্বীপের বাসিন্দারা ।
সাঁতরাগাছিতে রেলের এক অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের দাবি জানিয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আর সেই খবর সাগরদ্বীপে পৌঁছতেই খুশির হাওয়া । কোথাও মিষ্টিমুখ, কোথাও আবার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশায় নতুন করে স্বপ্ন বুনছেন দ্বীপবাসীরা । সাগরদ্বীপের উন্নয়নের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘিরে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে ।
দীর্ঘদিন ধরেই মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সাগরদ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করার দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । মুড়িগঙ্গা নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণের ভাবনার পাশাপাশি এবার গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল যোগাযোগের দাবি সামনে আসায় সেই প্রত্যাশা আরও বেড়েছে । তবে রেলপথ সম্প্রসারণের বিষয়টি এখনও প্রস্তাবের পর্যায়ে রয়েছে । প্রকল্পের অনুমোদন বা রেল পরিষেবা চালুর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথাও এখনও জানা যায়নি ।
প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে গঙ্গাসাগর মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় । কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দেওয়া এবং পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে ভিড় জমান অসংখ্য সাধুসন্ত, তীর্থযাত্রী ও পর্যটক । কিন্তু সাগরদ্বীপে পৌঁছতে তাঁদের কাকদ্বীপ বা নামখানা হয়ে মুড়িগঙ্গা নদী পারাপার করতে হয় । লঞ্চ ও ভেসেলের উপর নির্ভরশীল এই যাত্রায় মেলা চলাকালীন দীর্ঘ অপেক্ষা, অতিরিক্ত ভিড় এবং যাতায়াতের নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয় পুণ্যার্থীদের । আবহাওয়া প্রতিকূল হলে জলপথে যাতায়াত আরও কঠিন হয়ে ওঠে ।
শুধু তীর্থযাত্রীরাই নন, দ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছেও মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান ভরসা জলপথ । চিকিৎসা, পড়াশোনা, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাঁদের নিয়মিত নদী পারাপার করতে হয় । ফলে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা । তাঁদের আশা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বীপের অর্থনীতি, পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে ।
এই খবর সামনে আসতেই সাগরদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় খুশির আবহ তৈরি হয়েছে । তাঁদের মতে, গঙ্গাসাগর শুধু একটি দ্বীপ নয়, দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান । অথচ সেখানে পৌঁছতে এখনও জলপথের উপর নির্ভর করতে হয় । তাই রেল যোগাযোগ চালুর দাবি বাস্তবায়িত হলে সাগরদ্বীপের গুরুত্ব আরও বাড়বে ।
গঙ্গাসাগরের বাসিন্দা রাজেশ জানা বলেন, সাগরদ্বীপকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আরও ভালোভাবে যুক্ত করার স্বপ্ন দীর্ঘদিনের । তাঁর কথায়, রেলপথ চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে । দেশ-বিদেশের পুণ্যার্থীরা আরও সহজে গঙ্গাসাগরে পৌঁছতে পারবেন । একই সঙ্গে এলাকার উন্নয়নের পথও প্রশস্ত হবে । রেলমন্ত্রীর কাছে গঙ্গাসাগরের রেল যোগাযোগের দাবি উত্থাপিত হওয়ায় দ্বীপের বাসিন্দা হিসেবে তিনি খুশি ।
অপর বাসিন্দা সৌগত নায়ক বলেন, গঙ্গাসাগরে রেল যোগাযোগ চালু হলে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা দ্রুত ও সহজে পৌঁছতে পারবেন । পাশাপাশি দ্বীপের বাসিন্দাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে । ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনের প্রসার ঘটলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হতে পারে ।
তবে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করতে হবে । প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি, রেলের অনুমোদন, জমি অধিগ্রহণ, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ এবং নদী ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা জরুরি । ফলে দাবি উত্থাপিত হলেও কবে রেলপথ তৈরি হবে কিংবা কবে ট্রেন চলাচল শুরু হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
মুড়িগঙ্গার উপর সেতু নির্মাণের প্রত্যাশার পাশাপাশি এবার গঙ্গাসাগরে রেল যোগাযোগের দাবিও নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে । দীর্ঘদিনের জলপথ নির্ভরতা কাটিয়ে সাগরদ্বীপ কি এবার রেলপথে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে ? সত্যিই কি একদিন কপিলমুনির মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে রেল ? এখন সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের মনে সেই প্রশ্ন, কবে ছুটবে গঙ্গাসাগরের ট্রেন ? দ্বীপবাসীর চোখে এখন নতুন স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের অপেক্ষায় তাকিয়ে গোটা সাগরদ্বীপ । তবে স্বপ্ন পূরণের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দাবি থেকে প্রকল্প এবং প্রকল্প থেকে বাস্তবায়নের দিকে কত দ্রুত এগোয় রেল কর্তৃপক্ষ ।