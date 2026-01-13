গঙ্গাসাগরে অসুস্থ যোগীরাজ্যের আরও এক পুণ্যার্থী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায়

গঙ্গাসাগরে অসুস্থ যোগীরাজ্যের আরও এক পুণ্যার্থী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায়
মঙ্গলবার পুণ্যস্নানের সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা রমেশ চন্দ্র ৷ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায় ৷
Published : January 13, 2026 at 5:08 PM IST
গঙ্গাসাগর, 13 জানুয়ারি: শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা ৷ পুণ্যস্নানের জন্য ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগরে ভিড় জমিয়েছেন দেশ-বিদেশের পুণ্যার্থীরা ৷ মঙ্গলবার অসুস্থ হয়ে পড়েন উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা আরও এক পুণ্যার্থী ৷ জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার জন্য তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে পাঠানো হয় কলকাতায় ৷ সোমবারও উত্তরপ্রদেশের এক পুণ্যার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৷
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থ পুণ্যার্থীর নাম রমেশ চন্দ্র ৷ বয়স 52 বছর ৷ সোমবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ থেকে গঙ্গাসাগরে পৌঁছন তিনি ৷ সাগরে পুণ্যস্নানের সময় হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হন । তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে আসা হয় সাগর অস্থায়ী হাসপাতালে ৷ শারীরিক পরিস্থিতি বুঝে চিকিৎসকরা তাঁকে কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন ৷
এরপর তড়িঘড়ি গঙ্গাসাগরের হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অসুস্থ ওই পুণ্যার্থীকে । পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ । ইতিমধ্যেই, তিন জন ভিন রাজ্য থেকে আসা পুণ্যার্থীকে জরুরি ভিত্তিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে । শুধু হেলিকপ্টার নয়, সুষ্ঠুভাবে গঙ্গাসাগর মেলা পরিচালনা করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে ।"
এই বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাম রেডিয়ো ক্লাবের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলাতে এসে এখনও পর্যন্ত 3 জন তীর্থযাত্রী অসুস্থ হয়েছেন ৷ তাঁদেরকে জরুরি ভিত্তিতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে । এখনও বেশ কয়েকজন অসুস্থ পুণ্যার্থী রয়েছেন ৷ তাঁদের এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে ৷"
গঙ্গাসাগর মেলায় এসে রবিবার অসুস্থ হয়ে পড়েন উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা শান্তালাল ৷ তাঁর বয়স 64 বছর ৷ প্রথমে গঙ্গাসাগরে অস্থায়ী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয় ৷ এরপর চিকিৎসার জন্য তাঁকে হ্যাম রেডিয়োর সাহায্যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।
সোমবার দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মীনা বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলার জন্য 3টি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স ও একটি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, পুণ্যার্থীদের জন্য পাঁচটি অস্থায়ী হাসপাতালও তৈরি করা হয়েছে । তীর্থযাত্রীরা মেলায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদেরকে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে । চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করা হয়েছে । এই বছর পুণ্যার্থীদের জন্য গঙ্গাসাগরের চিকিৎসা পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হয়েছে ।"