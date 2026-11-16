ছটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু পুণ্যার্থীর, প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন

ছটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু পুণ্যার্থীর, প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন
Accident in Chhath Puja: চোখের সামনে এমন দুর্ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে ছটঘাটে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷ চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সেখানে উপস্থিত পুণ্যার্থীদের মধ্যে ।
Published : November 16, 2026 at 1:05 PM IST
পাণ্ডবেশ্বর, 16 নভেম্বর: মুহূর্তের মধ্যে বিষাদে বদলে গেল ছটপুজোর আনন্দমুখর পরিবেশ । প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও সুরক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত দাবিকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছটঘাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়র । ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার হুগলি জেলার পাণ্ডবেশ্বরের গাইঘাট ছটঘাটে ৷ মৃতের নাম বিনোদ নোনিয়া (55) ৷
উৎসবের সকালে এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া । একই সঙ্গে প্রশাসনের ভূমিকা ও ঘাটের নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশকর্তা বলেন, "পুরো ঘটনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু হয়েছে । গাফিলতি কোথায় ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দোষী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না ।"
ঘটনাটা কী ঘটেছিল ?
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল সর্বত্র । পাণ্ডবেশ্বরের গাইঘাট ছটঘাটেও ভিড় জমিয়েছিলেন হাজার হাজার পুণ্যার্থী । স্থানীয় বাসিন্দা বিনোদ নোনিয়া বরাবরের মতো অত্যন্ত ভক্তিভরে ছটপুজোয় অংশ নিয়েছিলেন । কিন্তু সূর্যদেবতার আরাধনার সেই পবিত্র মুহূর্তেই ঘটে যায় বিপত্তি । ঘাটের কাছে থাকা কোনও খোলা বা অরক্ষিত বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে আচমকাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি । ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন ওই পুণ্যার্থী । চোখের সামনে এমন ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে ছটঘাটে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে উপস্থিত পুণ্যার্থীদের মধ্যে ।
প্রশাসনের তৎপরতা
দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও প্রশাসনের বিশাল বাহিনী । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পাণ্ডবেশ্বরের গাইঘাট ছটঘাটে উপস্থিত হন অন্ডালের এসিপি দীপকুমার দাস, পাণ্ডবেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও), যুগ্ম বিডিও-সহ প্রশাসনের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা । পুলিশ তৎক্ষণাৎ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায় ।
সুরক্ষা নিয়ে বড় প্রশ্ন
ঘটনার পরই চরম ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা । তাঁদের অভিযোগ, ছট উৎসবের ঠিক আগে থেকেই আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার, জেলাশাসক-সহ প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারীরা বিভিন্ন ছটঘাটে পরিদর্শন ও নজরদারি চালিয়েছিলেন । তা সত্ত্বেও এই ধরনের বড় গাফিলতি কীভাবে হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।
স্থানীয়দের মতে, ঘাটে অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং বেহাল নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্যই যে এই প্রাণহানি ঘটল, তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে । স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে হবে এবং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে ।
উৎসবের আলো নিভে গিয়ে এখন পাণ্ডবেশ্বরের গাইঘাট চত্বরে কেবলই কান্নার রোল ও প্রশ্নের ঝড় । প্রশাসনের নজরদারি সত্ত্বেও কেন এমন প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটল, তার সঠিক উত্তর খুঁজছেন শোকস্তব্ধ এলাকাবাসী ।