তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় পুণ্যার্থীর মৃত্যু, আহত 2

তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় পুণ্যার্থীর মৃত্যু, আহত 2
মোটরভ্যানে সামনে থেকে ধাক্কা পিকআপ ভ্যানের ৷ মৃত ও আহতরা সকলেই নন্দীগ্রামের বাসিন্দা ৷
Published : August 3, 2026 at 8:15 PM IST
ধনিয়াখালি (হুগলি), 3 অগস্ট: শ্রাবণের তৃতীয় সোমবারে তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে এসে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণ পুণ্যার্থীর ৷ আহত অবস্থায় আরও দু’জন আরামবাগ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ রবিবার গভীর রাতে হুগলির ধনিয়াখালি থানার মালিয়া ও গোপীনগরের মাঝামাঝি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে ৷ মৃত তরুণের নাম সূর্য মাইতি (18) ৷ ঘটনায় আরও দুই জখম পুণ্যার্থী আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ তাঁদের সকলের বাড়ি নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় ৷
হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সুপার কুনওয়ার ভূষণ সিং বলেন, "একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, মোটরভ্যানে করে কিছু লোক আসছিলেন তারকেশ্বরে ৷ মাঝ রাস্তায় সামনে থেকে আসা একটা পিকআপ ভ্যান ধাক্কা মারে গাড়িতে ৷ ঘটনায় মোটরভ্যানে থাকা যাত্রীরা আহত হন ৷ প্রথমে তাঁদেরকে একটি নার্সিংহোমে পাঠানো হয় ৷ সেখান থেকে তাঁদের আরামবাগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ সবাই নন্দীগ্রাম থেকে এসেছিলেন ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ার বেশ কয়েকজন যুবক জল ঢালার জন্য শেওড়াফুলি থেকে জল তুলে একটি মোটরভ্যানে চেপে তারকেশ্বর আসছিলেন । পথে মালিয়ার কাছে একটি চারচাকা গাড়ি মোটরভ্যানে ধাক্কা মেরে চলে যায় ৷ ঘটনায় তিন যুবক গুরুতর আহত হন ৷ তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখান থেকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ সেখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সূর্য মাইতিকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷
পুণ্যার্থীর মৃত্যুর খবর শুনে এ দিন হাসপাতালে আসেন আরামবাগ ও পুরশুরার দুই বিধায়ক ৷ পরে পুরশুরা বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, "আহতদের চিকিৎসা চলছে ৷ মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানানোর ভাষা নেই ৷ দ্রুত ময়নাতদন্ত করে দেহ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ মালিয়া ও গোপীনগরের মাঝামাঝি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ ৷ সেটিতে 10 থেকে 12 জন ছিলেন, তাঁরা সেভাবে আহত হননি ৷ কিন্তু, তিনজনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক ছিল ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যুর হয়েছে, বাকি দু’জনের চিকিৎসা চলছে ৷