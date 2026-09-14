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বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি

Trespassers Not Allowed Into University: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হাইকোর্টে মামলার শুনানির আর্জি ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 14, 2026 at 7:08 PM IST

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কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে ফের হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এক আইনজীবী ৷ সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনারেল বডি মিটিংকে কেন্দ্র করে দুই ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ৷ তারপরই যাদবপুর-সহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন আইনজীবী ৷

সোমবার ফের মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ওই আইনজীবী ৷ ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী বুধবার মামলার শুনানি হবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে ৷

রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ করতে এর আগেও একাধিক বার মামলা হয়েছে হাইকোর্টে ৷ পাশাপাশি কলকাতার হাজরা ল' কলেজে সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ কর‍তে মামলা গড়িয়েছিল আদালত পর্যন্ত ৷ কলকাতা হাইকোর্ট সেই মামলায় কলেজ কর্তৃপক্ষকে রেজিস্টার মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি এই বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষকে গাইডলাইন তৈরি করতেও নির্দেশ দিয়েছিল ৷

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল এবং প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঝামেলার ঘটনা ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইরের সময় অনুষ্ঠান বন্ধ কর‍তে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট ৷ তারপরও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে অশান্তির নিরসন হয়নি ৷

বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন ছাড়াও সিসিটিভি লাগাতে বিগত সরকার হাইকোর্টের নির্দেশ মতো পদক্ষেপ করেছে ৷ কিন্তু কিছুদিন আগে বামপন্থী ও এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের সমর্থকদের কেন্দ্র করে ফের অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে ৷ এর আগে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছিল ৷ কিন্তু এখনও সেই মামলার শুনানি হয়নি ৷ আগামী বুধবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হতে পারে ৷

গত 20 অগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতের অশান্তির আঁচ পরদিন দুপুরেও ছিল ৷ একদিকে এসএফআই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধ্বস্তাধ্বস্তির জেরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়, অন্যদিকে এবিভিপি-র বিক্ষোভের জেরে খুলে পড়ে যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোর একাংশ ৷ এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যেও বাম ছাত্র সংগঠনগুলির বিক্ষোভের জেরে উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি ৷

TAGGED:

JADAVPUR UNIVERSITY TENSION
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি
UNIVERSITIES TRESPASSERS HIGH COURT
বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের প্রবেশ
TRESPASSERS INTO UNIVERSITIES

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