ETV Bharat / state

থিম থেরাপির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

যত্রতত্র ডিম ছোড়া বন্ধ করতে পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা ৷

CAL HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 11:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 17 জুন: বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই তৃণমূল নেতা নেত্রীদের উপর ডিম থেকে শুরু করে টমেটো ছোড়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে ৷ কিন্তু পুলিশ কার্যত নিষ্ক্রিয় দর্শক। এই ঘটনা বন্ধ করতে তেমনভাবে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন অতীন্দ্র চৌধুরী নামেএক আইনজীবী।

প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের হয়েছে মামলা। আগামী 22 জুন হতে পারে এই মামলার শুনানি। আইনজীবীর বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনা সংবিধান বিরোধী। যেভাবে অবমাননা করা হচ্ছে তাতে অবিলম্বে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় এফয়াইয়ার দায়ের করার অনুমতি দিক আদালত। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতেও নির্দেশ দেওয়া হোক।

এ মাসের গোড়ার দিকে সোনারপুরে নিহত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শারীরিক নিগ্রহের পাশাপাশি তাঁকে লক্ষ্য করে ডিমও ছোড়া হয় ৷ এরপর থেকে প্রাক্তন শাসক শিবিরের একাধিক নেতা-নেত্রীকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়েছে ৷ দুর্নীতির অভিযোগে কয়েকদিন আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ৷ তাঁর দিকেও ধেয়ে গিয়েছে ৷ সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডিম থেরাপির মুখোমুখি হন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষও ৷ এমনই নানা ঘটনার আবহে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা ৷

যেদিন এই মামলা দায়ের হচ্ছে সেদিন ডিম থেরাপি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে আইনি জটে পড়লেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ নদিয়ার হোগালবেরিয়া থানায় তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির তরফে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় ৷ ঘটনার সূত্রপাত গত 13 জুন ৷ সেদিন নদিয়ার কৃষ্ণনগর জেলা দায়রা আদালত চত্বরে কয়েকজন মহিলা ডিম-টমেটো হাতে অপেক্ষা করছিলেন ৷

কৃষ্ণনগরের সাংসদ দাবি করেন, ওই মহিলারা বিজেপির কর্মী-সমর্থক ৷ তাঁরা সাংসদের আসার অপেক্ষায় ছিলেন ৷ মহুয়াকে আদালত চত্বরে দেখতে পেলেই তাঁরা ডিম-টমেটো ছুড়বেন, এমনটাই ঠিক ছিল ৷ বিজেপির কর্মী-সমর্থক মহিলাদের অনুমান ছিল, কোনও একটি পুরনো মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে আসতে পারেন মহুয়া । কৃষ্ণনগর আদালত চত্বরে মহিলাদের ডিম-টমেটো হাতে অপেক্ষা করার ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷

এরপর মহুয়া একটি ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, 'যে সমস্ত মহিলাদের ( ডিম হাতে ) দেখা যাচ্ছে, তাঁরা তৈরি থাকুন ৷' তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে ৷ থানা অভিযোগ না আদালত এমনকী সুপ্রিম কোর্টেও যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ৷ পরের দিন অন্য একটি ভিডিয়োয় তিনি মহিলাদের নাম করে এফআইআর করার কথা বলেন ৷

মহুয়া আরও বলেন, "আপনারা একাই ডিম ছুড়তে পারেন না আমিও ওমলেট করতে জানি ৷ টাকা দিয়ে নিরাপত্তার লোভে বিজেপি পার্টি জয়েন করেছেন ৷ তাঁদের বউদের কাছ থেকে কয়েকটি বোরখা ধার করে নিয়ে আসুন ৷ তাহলে বোরখা পরে ডিমগুলো ভালো করে ছুড়তে পারবেন ৷ তখন কেউ চিনতে পারবে না ৷ আপনাদের বিরুদ্ধে এফআইআরও হবে না ৷ মামলা হবে না ৷" এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেই দায়ের হয় এফআইআর ৷

TAGGED:

EGG THERAPY
PIL IN CAL HIGH COURT
থিম থেরাপি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা
CHAOS OVER EGG THERAPY
PIL OVER EGG THERAPY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.