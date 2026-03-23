আরজি করে লিফটে মৃত্যুর ঘটনা, সিবিআই তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা
আবেদনকারীর আইনজীবীর দাবি, যুবকের মত্যুর নেপথ্যে প্রশাসনিক গাফিলতি স্পষ্ট ৷ এমতাবস্থায় ঘটনার তদন্তভার সিবিআইকে দেওয়া হোক ৷
Published : March 23, 2026 at 3:36 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের লিফটে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে।
মামলাকারী আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি জানান, 19 মার্চে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় প্রশাসনের কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে গাফিলতির স্পষ্ট নজির রয়েছে। এমনই দাবিকে সামনে রেখে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷
বছর দেড়েক আগে আরজি করে চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার আশ্বাস দিয়েছিল, হাসপাতালের পরিকাঠামো তৈরির কাজ 2024 সালের 31 অক্টোবরের মধ্যে শেষ করা হবে ৷ তারপরও নিরাপত্তার অভাবেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেন মামলাকারী আইনজীবী।
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চে এই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের হয়েছে ৷ মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী আরও দাবি করেছেন, টালা থানায় গত 20 মার্চ হওয়া এফআইআরের তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হোক। পাশাপাশি গোটা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও সংরক্ষণ করার দাবি জানানো হয়েছে আবেদনকারীর তরফে।
একই সঙ্গে, মামলাকারীরা জানিয়েছেন, মৃতের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স (এনটিএফ)-এর সুপারিশ ও রাজ্যের নিজস্ব অঙ্গীকার অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য আদালত নির্দেশ দিক যাতে আগামিদিনে এমন মর্মান্তিক ঘটনা আর না ঘটে।
প্রসঙ্গত, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের লিফটের দরজায় আটকে মৃত্যু হয়েছিল নাগেরবাজারের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ সেই মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে তৎপর কলকাতা পুলিশ ৷ শনিবার সকালে আরজি করের ট্রমা কেয়ার বিভাগের ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের ফরেন্সিক বিভাগ ৷ লিফটির প্রযুক্তিগত ত্রুটি কী ছিল, দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ এবং আশপাশের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন বিশেষজ্ঞরা ৷ পাশাপাশি, একটি দল দীর্ঘ সময় ধরে হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শন করে ৷
তাছাড়া শুক্রবার রাতে এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে তিনজন হাসপাতালের লিফটম্যান এবং দুজন নিরাপত্তা রক্ষী ৷ শুধু এই ঘটনা নয়, সোমবার আরও একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে আরজি কর হাসপাতালে ৷ ভোর 4টে নাগাদ বাথরুমে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় এক প্রৌঢ়ের ৷ ঠিক সেদিনই অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা ৷