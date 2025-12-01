ETV Bharat / state

মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণ: হুমায়ুনের বিরুদ্ধে মামলা হাইকোর্টে !

আদালতের তরফে মামলা দায়ের করতে বলা হয়েছে । কবে এই মামলার শুনানি হবে তা এখনও জানানো হয়নি ।

ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর
ETV Bharat Bangla Team

Published : December 1, 2025 at 6:03 PM IST

কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ বানাবেন বলে ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবীর ৷ ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়কের সেই দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার জন্য আবেদন করা হল কলকাতা হাইকোর্টে । এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার আবেদন করেছেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে হুমায়ুনের ওই উস্কানিমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আদালত পদক্ষেপ করুক ৷ এমনটাই আদালতে আর্জি জানিয়েছেন ওই আইনজীবী । ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চ নিয়মানুযায়ী মামলা দায়ের করতে বলেছে । তবে কবে সেই মামলার শুনানি করা হবে সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি এখনও ।

আগামী 6 ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন তৃণমূল নেতা তথা ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । জানা গিয়েছে, এরপরই যে জমিতে তিনি এই মসজিদ গড়বেন বলেছিলেন, সেই জমির মালিক তাঁর জায়গা ঘিরে দিয়েছেন এবং এই রকম বিতর্কিত ইস্যুতে মানুষের আবেগ নিয়ে খেলা করা যায় না বলে উল্লেখ করেছেন তিনি ।

কিন্তু হুমায়ুনের বক্তব্য, তিনি এ রাজ্যে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করবেনই । কোনও শক্তি তাঁকে আটকাতে পারবে না । প্রয়োজনে তিনি লড়াই করবেন । বাবরের পুত্র ছিলেন হুমায়ুন । তিনিও হুমায়ুন কবীর । তিনি বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য লড়াই করবেন ।

হুমায়ুন কবীর রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "মুর্শিদাবাদে 72 শতাংশ মুসলিম । রাজ্যে 37 শতাংশ । বাবরি মসজিদ এই জেলাতেই হবে । কেউ আক্রমণ করলে পালটা আক্রমণ হবে ।" সেই আক্রমণে তিনি-সহ 100 জন শহিদ হলে 500 জনকে শহিদ করে দেওয়ারও হুংকারও শোনা গিয়েছে তাঁর গলায় । আর তৃণমূল বিধায়কের এই মন্তব্যের পরই আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় অবিলম্বে এই বিষয়ে আদালতকে হস্তক্ষেপ করার দাবি করেছেন ।

প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ দলীয় নেতা, বিরোধী থেকে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছে তাঁকে ৷ এবার মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ বানাবেন বলে ঘোষণা করে বসলেন তিনি ৷

এদিকে, কয়েকদিন আগেই ইঙ্গিত মিলেছে, তৃণমূল ছাড়তে চলেছেন হুমায়ুন কবীর ৷ বহরমপুরের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন দল তৈরি করছেন তিনি ৷

