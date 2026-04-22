প্রথম দফার আগে ভোটার তালিকায় ব্যাপক নাম বাদে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা, আজ শুনানির সম্ভাবনা

প্রথম দফার আগে ভোটার তালিকায় ব্যাপক নাম বাদে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা, আজ শুনানির সম্ভাবনা
ট্রাইব্যুনালে আবেদন ও শুনানি-সহ একাধিক বিষয় এখনও অস্পষ্ট ৷ হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে বিষয়টি নিয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন মামলাকারী ৷
Published : April 22, 2026 at 7:38 AM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা শুরুর আগে রাজ্যে SIR প্রক্রিয়ায় ব্যাপক সংখ্যায় প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ মঙ্গলবার এমন দাবি করে কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা ।
মামলাকারী এস কে আনোয়ার আলি নামে এক ব্যক্তির বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট একাধিকবার নির্দেশ দিলেও SIR ট্রাইব্যুনালের বিচার নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে । 19টি ট্রাইব্যুনালে যাতে সুষ্ঠুভাবে আবেদনের বিবেচনা হয় তার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন মামলাকারী ।
তাঁর বক্তব্য, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বিষয়টি স্পষ্ট করে দিন যে সমস্ত ভোটাররা আবেদন করেছেন, তাদের আপিল অনলাইন না অফলাইন কীভাবে শোনা হবে । আইনজীবীদের দিয়ে এই বিষয়ের শুনানি হবে নাকি যে কেউ নিজেই তার বক্তব্য জানাতে পারবে ।কতদিনের মধ্যে শেষ হবে এই প্রক্রিয়া ৷ এরকম একাধিক বিষয়ে আর্জি জানানো হয়েছে মামলাকারীর তরফে । বুধবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ।
মামলাকারীর আরও বক্তব্য, শুধুমাত্র ট্রাইব্যুনালের কাজের বিষয়ে স্পষ্টতা না থাকায় কয়েক লাখ ভোটারকে ভোটদান করা থেকে বঞ্চিত হতে হল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে । এখনও পর্যন্ত বাদ পড়া ভোটারদের কাছে স্পষ্ট নয় কীভাবে আবেদন জানাতে হবে । কী ধরনের নথিপত্র দাখিল করতে হবে । কীভাবে শুনানির দিনক্ষণ আবেদনকারীকে জানানো হবে । আইনজীবী মারফত নাকি নিজেই ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে ৷
মামলায় আরও উল্লেখ আছে, 34 লাখ আবেদন নিষ্পত্তি করতে শীর্ষ আদালত এ বিষয়ে এসওপি তৈরির জন্য তিন প্রাক্তন বিচারপতির কমিটি গঠন করতে নির্দেশ দিয়েছে ।
এই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট 142 ধারা প্রয়োগ করে যোগ্য ভোটদাতার ভোটাদান করতে দিতে নির্দেশ দিয়েছে । কিন্তু স্পষ্ট টাইমলাইন না থাকায় একইসময়ে নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের কেউ ভোটদানের সুযোগ পেতে পারেন কেউ নাও পারেন বলে উল্লেখ করেছেন আইনজীবী ।
মামলাকারী আরও দাবি করেছেন, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামক একটি সমস্যা তৈরি করে যোগ্য ভোটারের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । শুধুমাত্র তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্যই ভোটারের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার নাগরিকত্ব প্রমাণের ।
আবেদনের ট্রাইব্যুনালে নতুন নথি দাখিল করা যাবে কিনা, দূরদূরান্তের জেলার জন্য ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানি হবে কিনা । এই রকম প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন মামলাকারী ।