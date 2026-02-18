বিমানবন্দরে 'উড়ান যাত্রী ক্যাফে' নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

বিমানবন্দরে 'উড়ান যাত্রী ক্যাফে' নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা
কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাশ্রয়ী ক্যাফে থাকলেও সেই খাবার কিনে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না যাত্রীরা ৷ এনিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল আদালতে ৷
Published : February 18, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: বিমানবন্দরে যাত্রীদের সস্তায় খাবার দেওয়ার উদ্যোগে তৈরি 'উড়ান যাত্রী ক্যাফে' (Udan Yatri Cafe) নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ রাজ্যের উচ্চ আদালতেরই আইনজীবী আকাশ শর্মা মামলাটি দায়ের করেছেন ৷ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি দায়ের হয়েছে। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে শুনানি হতে পারে মামলাটির ৷
তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প 'উড়ান যাত্রী ক্যাফে' বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে তৈরি করা হয়েছে ৷ এর ফলে একবার সিআইএসএফ নিরাপত্তা যাচাইয়ের পর উড়ান ধরার হোল্ড এরিয়াতে ঢুকে গেলে আর ওই ক্যাফে ব্যবহার করতে পারেন না যাত্রীরা ৷ ফলে সেই চড়ামূল্যের খাবারই কিনে খেতে হয় তাঁদের ৷
আইনজীবীর দাবি, উড়ানে ওঠার আগে যাত্রীরা বেশিরভাগ সময় কাটান 'হোল্ড এরিয়াতে' যেখানে শুধুই বেসরকারি ব্যয়বহুল সংস্থাদের দোকান বা বিপণন কেন্দ্র রয়েছে ৷ সেখানে চড়া দামে খাবার কিনতে হয় যাত্রীদের ৷
এই মামলায় আইনজীবীর আর্জি, এই বিষয়ে বিবেচনা করে অপেক্ষারত যাত্রীদের সুবিধার্থে নিরাপত্তা যাচাইয়ের পর হোল্ড এরিয়াতেও এই সস্তার খাবারের প্রকল্প চালু করার নির্দেশ দিক আদালত ৷
উল্লেখ্য, উড়ান যাত্রী ক্যাফে প্রকল্পটি সাধারণ যাত্রীদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেশের একাধিক বিমানবন্দরের ভিতরে তৈরি করা হয়েছে ৷ সেখানে সস্তায় ভর্তুকি মূল্যে পানীয় জল 10 টাকা, 20 টাকায় শিঙাড়া, 10 টাকার চা-সহ অন্যান্য খাবার পাওয়া যায় ৷
মামলাকারীর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারি এই প্রকল্প কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিমানবন্দরে গড়ে উঠেছে ৷ কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিমানবন্দরের ভিতরে 'চেক-ইন'-এর আগে হয়তো একটি মাত্র আউটলেট খোলা হয়েছে ৷ ফলে একটা নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভিতর ঢুকে গেলে এই দোকান থেকে আর কিছু কেনা সম্ভব হয় না ৷
এদিকে ভিতরে চড়ামূল্যের দোকান রয়েছে ৷ মামলাকারী জানিয়েছেন, কলকাতা বিমানবন্দরে এই ধরনের একটা আউটলেট থেকে প্রায় 10 হাজার লোককে পরিষেবা দিতে পেরেছেন দোকানদার ৷ যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া থেকে দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের স্টলের চাহিদা থাকার সত্ত্বেও তা করা হচ্ছে না এবং প্রতিনিয়ত উড়ানের যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে ৷ 21 জানুয়ারি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে চিঠি দিয়েও জানিয়েছেন বলে মামলায় দাবি করেছেন তিনি ৷