ভোট পরবর্তী হিংসার আশঙ্কায় জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

ভোট পরবর্তী হিংসার আশঙ্কায় জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে
মামলাকারীর দাবি, ভোটের ফল ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাবে ৷ এ রাজ্যের ভোট পরবর্তী হিংসায় অতীতে রেকর্ড রয়েছে ।
Published : April 30, 2026 at 3:54 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: ভোট পরবর্তী হিংসার আশঙ্কায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে । যদিও মামলায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ । বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "কোনও হিংসা হয়নি । আবেদন এক্ষণি খারিজ করব । হিংসার বিষয়টি সম্পূর্ণ আপনার অনুমান ৷"
মামলাকারীর বক্তব্য, ভোট মিটে গেলেই চলে যাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী । এরপর কী হবে পশ্চিবঙ্গের অবস্থা? সোমবার অর্থাৎ 4 মে ভোটের ফল ঘোষণা । তারপর মাত্র কয়েকদিন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী । এদিকে ভোট পরবর্তী হিংসায় অতীত রেকর্ড রয়েছে এ রাজ্যের । পশ্চিমবঙ্গে বুথ ধরে কে কত ভোট পেয়েছে সেই তালিকা হাতে পাওয়ার পর অশান্তি হওয়ার আশঙ্কা করছেন আইনজীবী ।
প্রসঙ্গত, ফর্ম 17 সি জমা দিলে বুথ ধরে কে কত ভোট পেয়েছেন অর্থাৎ কোন দল কত ভোট পেয়েছে বুথ অনুযায়ী সেই তালিকা হাতে পান দলীয় এজেন্টরা এবং প্রার্থীরা । মামলাকারীর আশঙ্কা, সেই তালিকা হাতে পাওয়ার পর ভোট পরবর্তী হিংসার আশঙ্কা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে । মামলাকারীর দাবি, ইতিমধ্যেই আসানসোলে একটি খুন হয়েছে ৷ যেখানে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে । এই মর্মে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানান মামলার আবেদনকারী । সোমবার মামলা শুনানির সম্ভাবনা ওই ডিভিশন বেঞ্চে ৷
1961 সালের আইনের 59 ধারায় ভোট পরবর্তী হিংসার আশঙ্কা করে কলকাতা হাইকোর্টে এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন আইনজীবী চিত্তরঞ্জন পাণ্ডা । আইনজীবীর দাবি, প্রতিটি বুথের গণনা আলাদা আলাদা না করে সামগ্রিক ফলাফল প্রকাশ করুক নির্বাচন কমিশন । এতে ভোট পরবর্তী হিংসার সম্ভাবনা কম থাকবে । আদালত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক ।
পাশাপাশি এই মামলায় এদিন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল অনুপস্থিত থাকায় তাঁর ডিভিশন বেঞ্চেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ৷ যদি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চেও মামলা দায়ের হয়, তাহলে সেখানে সোমবার অর্থাৎ 4 মে শুনানি সম্ভাবনা রয়েছে ।
উল্লেখ্য, এবার রাজ্যে দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ গত 23 এপ্রিল অর্থার বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় 16টি জেলার 152 আসনে ভোট হয়েছে ৷ 29 এপ্রিল অর্থাৎ বুধবার দ্বিতীয় দফায় সাতটি জেলার 142টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে । দুই দফার এই বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা হবে আগামী 4 মে । বুধবার ভোট শেষে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া দ্বিতীয় ও শেষ দফার নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল ।