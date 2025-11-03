ETV Bharat / state

বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের জেল-মুক্তির আর্জি, হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা শরণার্থী হিন্দুদের জেলে বন্দি করে রাখা যাবে না ৷ রাজ্যের জেলে বন্দি এই রকম বহু হিন্দু ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2025 at 9:33 PM IST

কলকাতা, 3 নভেম্বর: আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভারতের বিভিন্ন জেলে আটকে রাখা হয়েছে ৷ নিম্ন আদালত নানা অজুহাতে তাদের জামিন দিচ্ছে না ৷ তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক ৷ এই দাবি জানিয়ে সোমবার জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷

মামলাকারী গোপাল গয়ালির তরফে আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারির বক্তব্য, চলতি বছরের 1 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায় আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত ওই দেশের সংখ্যালঘু শরণার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি পদক্ষেপ করা যাবে না ৷ তা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তাদের জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে ৷ তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক ৷

বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের জেলে আটকে রাখা যাবে না (ইটিভি ভারত)

এই দাবি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন জানিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জানিয়েছেন আগে মামলা দায়ের হোক ৷ তারপর শুনানি গ্রহণ করা হবে ৷

আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, "2024 সালের আগে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এসে বাস করছেন হিন্দুরা ৷ তাঁদের পাসপোর্ট ইস্যুতে গ্রেফতার করতে বারণ করা হলেও, অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে আটক করা হচ্ছে ৷ নিম্ন আদালত নানান অজুহাতে জামিন দিচ্ছে না ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের অভিভাষণ দফতরের বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও তাঁদের ছাড়া হচ্ছে না ৷ সেই জন্য একটা জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অনুমতি মামলা দায়ের করার দিয়েছেন ৷"

উল্লেখ্য বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসা সংখ্যালঘুদের (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টানরা) ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হলে বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়া প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ এটি ভারতে 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স (এক্সেম্পশন) অর্ডার, 2025'-এর অন্তর্ভুক্ত ৷ এই নির্দেশে বলা হয়েছে, এই সম্প্রদায়ের মানুষরা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হলে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করতে পারবে ৷

এদিকে সোনালি খাতুন-সহ ছয় পরিযায়ীকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে দাগিয়ে তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানোর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার ৷ গত 26 জুন দিল্লি থেকে অসম সীমান্তে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো হয় ৷ এদিকে তাঁরা আদালতে দাবি করেছেন, তিন প্রজন্ম ধরে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের মুরারইয়ের পাইকরে বাস করছেন ৷ অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ বাকিরা এখনও বাংলাদেশে রয়েছেন ৷

