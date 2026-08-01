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7 বছর আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ! বারুইপুর এনকাউন্টারের সঙ্গে মিল হায়দরাবাদের, দায়ের জনস্বার্থ মামলা

বারুইপুর কাণ্ডে আবারও দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা ৷ নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এনকাউন্টারের সঙ্গে মিল তেলেঙ্গানার ৷ বিচারবিভাগীয় তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা ৷

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 1:51 PM IST

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কলকাতা, 1 অগস্ট: বারুইপুরে নাবালিকার যৌন নির্যাতনে ঘটনার সঙ্গে তেলেঙ্গানার এনকাউন্টারের মিল ! জনস্বার্থ মামলায় এমনই দাবি কলকাতা হাইকোর্টে ৷ বারুইপুরের এনকাউন্টার নিয়ে আগেই একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসনের রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। শনিবার ফের একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন সমাজকর্মী সুজাত ভদ্র।

মামলার শুনানি হবে, আগামী 18 অগস্ট ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে। বারুইপুরের এনকাউন্টার নিয়ে এখনও পর্যন্ত দায়ের হওয়া মোট তিনটি মামলার শুনানি একসঙ্গে গ্রহণ করবে কলকাতা হাইকোর্ট। এর আগে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আর্জি জানিয়ে দায়ের হয়েছিল অন্য একটি মামলা।

উল্লেখ্য, বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে কেন এনকাউন্টার করা হল ? এবিষয়ে, বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশের রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট হলফনামা আকারে আদালতে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ ওই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে 17 অগস্ট ৷

আবেদনকারী সুজাত ভদ্রের দাবি, 2019 সালের 12 ডিসেম্বর হায়দরাবাদে এক তরুণী পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ করে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছিল দেশ। ধর্ষণ ও হত্যা কাণ্ডের পর ক'য়েক হাজার মানুষ হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ করেছিলেন। ওই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। একজন অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনার পুনঃনির্মাণের সময় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় অভিযুক্তদের। সেখানেও পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।

ঘটনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্ট তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীপুরকারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেয়। পরবর্তীকালে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীপুরকারের নেতৃত্বে ওই কমিটি প্রায় 300 পাতার উপরে একটি রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, পুনঃনির্মাণের সময় উপস্থিত 10 জন পুলিশ কর্মী ওই চার অভিযুক্তকে হত্যা করেছে। আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ সঠিক নয়। পরবর্তীকালে, 10 জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা দায়ের হয়। আবেদনকারী সুজাত ভদ্রের দাবি, তেলেঙ্গানার সেই ঘটনার সঙ্গে বারুইপুরের এই ঘটনার মিল রয়েছে। অবিলম্বে ওই ঘটনার তদন্ত কোন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজকে দিয়ে করানো হোক।

TAGGED:

কলকাতা হাইকোর্ট
CAL HC ON BARUIPUR ENCOUNTER
বারুইপুর এনকাউন্টার
BARUIPUR ENCOUNTER
CALCUTTA HIGH COURT

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