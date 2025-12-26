ETV Bharat / state

ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল ! মাইথনে ভিড় কমছে পিকনিকের

প্রবেশমূল্য নেওয়া হলেও পিকনিক স্পটে কোনও রকমের সুযোগ সুবিধা নেই, অভিযোগ তুলছে পিকনিক করতে আসা মানুষজন ৷ জঞ্জালের স্তূপে ভরেছে পিকনিক স্পট ।

মাইথনে ভিড় কমছে পিকনিকের (নিজস্ব চিত্র)
আসানসোল, 26 ডিসেম্বর: নীল জলরাশি, ছোট ছোট দীপ, পাহাড় আর সবুজ বনানী । একসঙ্গে প্রকৃতির এই অঢেল মিশ্রণে মাইথন চিরকালই ভ্রমণপিপাসু মানুষদের পছন্দের জায়গা । সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাতে সারা বছরই মাইথনে ভিড় জমায় বাঙালিরা । তবে এই ডিসেম্বরের শেষ দিকে আর জানুয়ারি মাসে পিকনিকের মরশুম । বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে তো বটেই এবং প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকেও বহু মানুষ এই মাইথনে আসেন পিকনিক করতে । কিন্তু এবছর অজানা কারণেই ভিড় কম । কারণ খুঁজতে গিয়ে উঠে এল মাইথন পিকনিক স্পটের প্রবেশ মূল্য থেকে শুরু করে অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন আবর্জনাময় পিকনিক স্পট এবং প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা ।

25 ডিসেম্বরের আনন্দ এবার খানিকটা হলেও ম্লান হল শীতের কারণে । আসানসোলের 10 থেকে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পারদ নেমে যাচ্ছে । এর সঙ্গে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া এবং কুয়াশা । বেলা এগারোটা পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলছে না । ফলে পিকনিক পিপাসু মানুষজন কিন্তু ভোরে উঠে পিকনিক করতে যাওয়ার সেই আশা ছেড়েই দিয়েছেন ।

মাইথনে ভিড় কমছে পিকনিকের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অন্যদিকে, বাঙালিদের প্রিয় ভ্রমণস্থল মাইথন এবার জঞ্জালে ভরা । মাইথনে ঢোকার জন্য এবার পিকনিক পার্টিদের প্রবেশ মূল্য করা হয়েছে আড়াইশো টাকা । তা অন্যান্য বারের থেকে বেশি বলে দাবি করছে পিকনিক করতে আসা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মানুষজন । তবে এই টাকা নেওয়া হলেও পিকনিক স্পটে কোনও রকমের সুযোগ সুবিধা নেই বলেই অভিযোগ তুলছে পিকনিক করতে আসা মানুষজন ৷ পিকনিক স্পটে জঞ্জালস্তূপ ।

শুধু তাই নয়, গবাদি পশুর আনাগোনা । ফলে পিকনিক করতে আসা মানুষজন স্বাচ্ছন্দ্যে পিকনিক করতে পারছেন না বলেই অভিযোগ তুলেছেন ।

পিকনিক স্পটে গবাদিপশু (নিজস্ব চিত্র)
বর্ধমান থেকে পিকনিক করতে আসা অরুন্ধতী মণ্ডল জানালেন, "আগেও এসেছি । কিন্তু এরকম জঞ্জাল বা আবর্জনা কখনও দেখিনি । যেখানে আমরা পিকনিক করছি, তার পাশেই স্তূপাকৃতি করে রাখা আছে জঞ্জাল । কোনও ডাস্টবিন নেই । দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না । তারপরে গবাদিপশুদের অত্যাচার । ফলে এবার আনন্দটা মাটি হল ।"

অন্যদিকে, মাইথনের মূল আকর্ষণ নৌকা বিহার কিন্তু এই নৌকা চলাচলেও দেখা গেল লাইভ জ্যাকেট ছাড়াই এন্তার নৌকাবিহার চলছে । ফলে দুর্ঘটনার একটা আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে । পর্যটকরা জানাচ্ছেন, পর্যাপ্ত পরিমাণ লাইভ জ্যাকেট নেই নৌকাচালকদের কাছে । ফলে সমস্ত যাত্রীদের তাঁরা লাইভ জ্যাকেট দিতে পারছেন না ।

পিকনিক স্পটে জঞ্জালস্তূপ (নিজস্ব চিত্র)

যদিও এক নৌকাচালক সাধন গরাই অবশ্য জানাচ্ছেন, তাঁদের কাছে লাইভ জ্যাকেট রয়েছে কিন্তু যাত্রীরাই তা পড়তে চাইছে না । তবে নৌকাচালকদেরও দাবি, "অন্যান্য বারের তুলনায় এবারে যথেষ্ট কম পরিমাণে পিকনিক করতে আসছে মানুষজন ৷ একদিকে মাইথন পিকনিক স্পট আবর্জনা জঞ্জালে ভর্তি, অন্যদিকে প্রচুর পরিমাণে এন্ট্রি ফি এবং প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা এটার জন্য দায়ী ।"

মাইথনে ভিড় কমছে পিকনিকের (নিজস্ব চিত্র)

যদিও সবাই আশায় আছে পয়লা জানুয়ারির মধ্যে এই ভিড় বাড়বে এবং মাইথনের এই পিকনিক স্পট ঘিরে যাঁদের উপার্জন, তাঁরা খানিকটা হলেও আলোর মুখ দেখবেন ।

