নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে মুরগি বোঝাই পিকআপ ভ্যান, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন 3
গাড়িতে থাকা বহু মুরগি ছিটকে পুকুরে পড়ে যায় । কিছু মুরগি মারা গিয়েছে বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
Published : June 18, 2026 at 5:13 PM IST
জয়নগর, 18 জুন: সাতসকালে পথ দুর্ঘটনা ৷ আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি পুকুরে উলটে পড়ে গেল মুরগি বোঝাই পিকআপ ভ্যান । ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগর থানা এলাকার পদ্মেরহাটের হোগলার মোড়ে ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে হাত লাগান ৷ এর ফলে বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে । অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন গাড়ির চালক-সহ তিনজন ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পিকআপ ভ্যানটি মুরগি বোঝাই অবস্থায় নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিল । সকালবেলায় পদ্মেরহাটের হোগলার মোড় দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ গাড়িটি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গাড়িটি তুলনামূলক দ্রুতগতিতে চলছিল । একটি বাঁক নেওয়ার সময় কিংবা রাস্তার অসমতল অংশে ওঠার পর চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন । এরপরই ভ্যানটি রাস্তা ছেড়ে সোজা পাশের পুকুরে গিয়ে উলটে পড়ে ।
দুর্ঘটনার সময় গাড়ির মধ্যে চালক-সহ মোট তিনজন ছিলেন । গাড়িটি পুকুরে পড়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে । গাড়ির ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা আটকে পড়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে । সেই সময় আশপাশের দোকানদার, পথচারী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান । কারও হাতে দড়ি, কারও হাতে বাঁশ-যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে শুরু হয় উদ্ধার অভিযান । স্থানীয়দের তৎপরতায় গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে আটকে থাকা তিনজনকে একে একে বাইরে বের করে আনা হয় ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সময়মতো উদ্ধার না হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত । কারণ গাড়িটি পুকুরের অপেক্ষাকৃত গভীর অংশের দিকে হেলে গিয়েছিল । উদ্ধারের পর আহত তিনজনকে দ্রুত পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন । চিকিৎসকদের মতে, আহতদের শরীরে কিছু চোট ও আঘাতের চিহ্ন থাকলেও তা গুরুতর নয় । প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনজনকেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ।
এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁদের পরিবারের সদস্যরা কিছুটা স্বস্তি পান । দুর্ঘটনায় পিকআপ ভ্যানটির সামনের অংশ এবং বডির বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । গাড়িতে থাকা বহু মুরগি ছিটকে পড়ে যায় । কিছু মুরগি মারা গিয়েছে বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ যদিও ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনও স্পষ্ট নয় ।
দুর্ঘটনার পর এলাকাবাসীর অনেকেই ছড়িয়ে পড়া মুরগিগুলোকে জড়ো করতে সাহায্য করেন । ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে । কী কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, চালকের অসাবধানতা নাকি রাস্তার অবস্থা-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "একটি দুর্ঘটনার খবর আমরা পেয়েছি ৷ এই দুর্ঘটনার জন্য তিনজন অল্প-বিস্তর আহত হয়েছে ৷ সকলেই সুস্থ রয়েছে । একটি মুরগি বোঝাই গাড়ি মথুরাপুর থেকে গড়িয়ায় হাটে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে । আমরা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছি ।"
গাড়ির চালক রোহিত মণ্ডল বলেন, "মথুরাপুর থেকেই মুরগি নিয়ে গড়িয়ায় যাচ্ছিলাম ৷ সেই সময় হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিকল হয়ে যায় ভ্যানটি ৷ এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায় ৷ স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে এসে আমাদেরকে উদ্ধার করে ।" স্থানীয় বাসিন্দা পুচন মণ্ডল বলেন, "আমরা সকালবেলা জানতে পারি যে মুরগি-সহ একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে গিয়েছে ৷ আমরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসি এবং দেখতে পাই পিকআপ ভ্যান পুকুরে পড়ে রয়েছে ৷ আমরা সেটাকে উদ্ধার করি ।"
এই দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ওই মোড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর দাবি তুলেছেন । তাঁদের অভিযোগ, হোগলার মোড় এলাকায় আগেও একাধিক ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে । তাই দ্রুত স্পিড ব্রেকার, সতর্কীকরণ বোর্ড এবং রাস্তার সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা । প্রশাসন বিষয়টি কীভাবে দেখে, এখন সেটাই দেখার ।