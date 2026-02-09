ETV Bharat / state

পিকআপ ভ্যানের টায়ার ফেটে দুর্ঘটনা ! গাড়ি উল্টে হুলস্থুল পশ্চিম মেদিনীপুরে

চার চাকা বাসের পর এবার দুর্ঘটনার কবলে পিকআপ ভ্যান। গাড়ির টায়ার ফেটে যেতেই রক্তারক্তি কাণ্ড পশ্চিম মেদিনীপুরে ৷

Paschim Medinipur road accident
আহতদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 9, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলাইকুন্ডা, 9 ফেব্রুয়ারি: পিকআপ ভ্যানের টায়ার ফেটে দুর্ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরে। দুর্ঘটনায় আহত অন্তত 10 ও মৃত্যু একজনের। স্থানীয় ও পুলিশের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে খড়গপুর হাসপাতাল এবং মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

ঘটনা সূত্রে যায় সোমবার সকালে কলাইকুন্ডা এলাকার 6 নম্বর জাতীয় সড়কে চলন্ত পিকআপ ভ্যানের পিছনের একটি টায়ার আচমকা ফেটে যায়। যার জেরেই ঘটে বিপত্তি। এই দুর্ঘটনার পরেই আহতদের উদ্ধার করতে ছুটে আসে স্থানীয়রা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ এরপর তাদের তত্ত্বাবধানে সকলকে উদ্ধার করে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক । কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

গাড়ি উল্টে যেতেই হুলস্থুল পশ্চিম মেদিনীপুরে (ইটিভি ভারত)

বাকিরা সেখানেই আপাতত চিকিৎসাধীন। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শেখ আল্লা রাখার (40)। তিনি মেদিনীপুর সদর ব্লকের বনপুরা এলাকার বাসিন্দা। যাত্রীদের কথামতো এদিন মেদিনীপুরের বনপুরা এলাকা থেকে 20 থেকে 22 জনের একটি দল পিকআপ ভ্যানে করে ঝাড়গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন । কিন্তু গন্তব্যস্থলে যাওয়ার আগেই কলাইকুন্ডা এলাকায় পিকআপ ভ্যানের পিছনের একটি টায়ার ফেটে যায়। যার জেরে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।

জাতীয় সড়কের উপর উল্টে যায় পিকআপ ভ্যানটি। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয়রা। তাঁরাই খবর দেন খড়গপুর গ্রামীণ থানায়। পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত পিকআপ ভ্যানটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন খড়গপুর গ্রামীণের তৃণমূল বিধায়ক দিনেন রায়।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "মুরগির হাটে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটেছে । আহতদের পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি । ঘটনাটি বড়ই মর্মান্তিক ৷ তবে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে, এই ঘটনায় হাসপাতালে আহতদের দেখতে পৌঁছন মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান খান।"

TAGGED:

KALAIKUNDA ACCIDENT
ওল্টাল পিকআপ ভ্যান
কলাইকুন্ডায় পথ দুর্ঘটনা
KALAIKUNDA ROAD ACCIDENT
PASCHIM MEDINIPUR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.