রানিগঞ্জের দুর্ঘটনা থেকে মৃত্যুর নানান ছবি ! 'আর্কাইভাল বুক' যেন খনি এলাকার জীবন্ত দলিল
খনি শ্রমিকদের হাত দিয়ে এই বইয়ের উদ্বোধন । এই বইয়ের মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক মহাবীর খনির দুর্ঘটনা থেকে শ্রমিকদের উদ্ধার করার নানান ছবি ৷
Published : August 20, 2026 at 7:12 PM IST
আসানসোল, 20 অগস্ট: ধস, গ্যাস আর আগুন । কয়লা অঞ্চলের মানুষেরা এই তিন সমস্যা নিয়ে দিন গুজরান করেন । বেঁচে থাকার মাঝে মৃত্যুই যেন তাদের দৈনন্দিন সঙ্গী । বিনিদ্র রাত কাটান ধস কবলিত এলাকার মানুষরা । এই বুঝি পুরো বাড়িটাই চলে গেল মাটির তলায় । গত চার দশক ধরে খনি এলাকায় এমন নানান দুর্ঘটনা, মৃত্যু, ধস, আগুনের বিভিন্ন ছবি ধরা পড়েছে আসানসোলের প্রবীণ চিত্র সাংবাদিক গৌর শর্মার ক্যামেরায় । আর খনি এলাকার জ্বলন্ত সমস্যার সেই ভীষণ জীবন্ত ছবিগুলি উঠে এল এবার একটি বইয়ের পাতায় ।
চার দশক ধরে কয়লাঞ্চলের সব ঘটনাক্রমের ইতিহাস যেন এই বইতে ধরা হয়েছে । বইটি আগামী প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি দলিল হয়ে উঠতে পারে । গবেষণার কাজেও এই বই সহায়তা করবে বলে মনে করেছে শিক্ষকমহল ।
কখন কী ঘটে যায়, কিছুই বলা যায় না । আতঙ্ক নিয়েই বসবাসকারী ধস কবলিত এলাকার মানুষেরা বছরের পর বছর প্রত্যক্ষ করেছেন ধসের ঘটনা, মাটি ফুঁড়ে আগুন, ধোঁয়া বেরোনোর ঘটনা । তেমনই কয়লা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নানান খনি দুর্ঘটনার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সংবাদকর্মীদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেই যন্ত্রণার কথা । একদিকে বেআইনি কয়লা খাদান, অবৈজ্ঞানিকভাবে কয়লা উত্তোলন, অন্যদিকে তার ফলে ধসের সমস্যায় ভুগেছে সাধারণ মানুষ । কয়লাস্তরে লেগে যাওয়া আগুনের ধোঁয়া মাটি উড়ে বেরিয়ে এসেছে গলগল করে । বিপজ্জনক এই ছবি বছরের পর বছর বদলায় না ।
প্রায় 40 বছর ধরে চিত্র সাংবাদিকতার কাজ করেছেন আসানসোলের গৌর শর্মা । তাঁর ক্যামেরায় কয়লা অঞ্চলের ধস, ধোয়া, আগুনের বিপজ্জনক ছবি উঠে এসেছে বছরের পর বছর । জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই সব ছবি তুলেছিলেন গৌর শর্মা । ছবিতে উঠে এসেছে ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু, বেআইনি কয়লা খনিতে শ্রমিকের মৃত্যু কিংবা ধসের দুর্ঘটনায় মাটির তলায় তলিয়ে যাওয়া যুবতী । একসময় কলকাতার নামী চিত্র সাংবাদিকদের কাছে গৌর শর্মা পরিচিত ছিলেন 'ধস গৌর' নামে ।
গত চার দশক ধরে এই সব ছবি তাঁর আর্কাইভে জমা হয়েছিল । তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা সেই সব ছবি দেখে তাঁকে পরামর্শ দেয়, এই ছবিগুলিই হয়ে উঠতে পারে খনি অঞ্চলের একটি জ্বলন্ত দলিল । আর তাই তাঁদের পরামর্শ মাফিক দীর্ঘদিনের সেই দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি দিয়ে প্রবীণ সাংবাদিক গৌর শর্মা একটি বই প্রকাশ করলেন । রঙিন ছবি দেওয়া এই বইয়ে খনি অঞ্চলের দুর্ঘটনা, আর্থসামাজিক চালচিত্র, বেআইনি কয়লা খনি থেকে শুরু করে সমস্তটাই ধরা হয়েছে ।
এই বইয়ের সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষক ও তথ্য সংগ্রাহক সুরজিৎ ভট্টাচার্য । 19 অগস্ট অর্থাৎ বুধবার আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র দিবসের দিন উদ্বোধন হয়েছে এই বইটি । এই বইটির উদ্বোধনও ছিল চমক ৷ খনি শ্রমিকদের হাত দিয়ে এই উদ্বোধন করা হয়েছে । এই বইয়ের মধ্যে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক মহাবীর খনির দুর্ঘটনা এবং শ্রমিকদের উদ্ধার করার আলোকচিত্র, যা গৌর শর্মা নিজে সেদিন দাঁড়িয়ে স্পটে তুলেছিলেন । যে মহাবীর খনি নিয়ে 'মিশন রানিগঞ্জ' সিনেমা হয়েছে ।
বইয়ে আছে দামোদরের তিরে গাঙটিকুলি দীপে বেআইনি খাদানে 10 জনের বেশি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সেই ছবি । যাদের আজও খোঁজ নেই । বইয়ে আছে কুলটির সাঁকতোড়িয়ায় নিজের বাড়ির উঠোনেই ধসের জেরে মাটির তলায় তলিয়ে গিয়েছিলেন এক যুবতী । তিনদিন পর তাঁর কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার হয় । দুর্ঘটনার পরের ছবি ও উদ্ধার কাজের ছবি আছে এই বইয়ে । এছাড়াও শতাধিক এই ধরনের ঐতিহাসিক ছবি রয়েছে এই বইয়ে ।
আগামী প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অজানা অধ্যায় জানার এক নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে এই বই । বইটির কোনও ব্যবসায়িক প্রচার করতে চাইছেন না চিত্র সাংবাদিক গৌর শর্মা । তিনি চাইছেন, শহরের সমস্ত সরকারি লাইব্রেরিতে এই বই থাকুক । এছাড়া স্কুল লাইব্রেরিতে তিনি এই বই দিতে চান । যাতে এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা খনি অঞ্চলের দুর্ঘটনা ও আর্থ সামাজিক চালচিত্র সম্পর্কে জানতে পারে । তবে কেউ যদি অনুদান মূল্য দিয়ে এই বই সংগ্রহ করতে চান, সেটিও করতে পারেন ।
চিত্র সাংবাদিক গৌর শর্মা বলেন, "আমার সাংবাদিকতার গুরু প্রয়াত সুশীল মালকণ্ডী এবং আমার ফটোগ্রাফির গুরু কলকাতার 'ল্যান্ড অ্যান্ড লাইফ' নিউজ ফটো এজেন্সির অলোক গুহ, ওনারা আমাকে এই ব্যাপারে খুব উৎসাহিত করেছিলেন । খনি অঞ্চলের এই সমস্যাটাকে মানুষের কাছে তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য ছিল । আমি চাই, যে খনি বিপর্যয় হয় এখানে, এই বিপর্যয়কে যেন জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় । সেইজন্যই আমার এই বইটা করা । সামান্য কিছু বিমার টাকা পেয়েছিলাম, সেটা দিয়েই বইটা করলাম ।"
গৌর শর্মার চার দশকের সাংবাদিকতার যে বিপুল ছবির ভাণ্ডার আছে, তার থেকে ছবি পছন্দ করা, যোগ্য ক্যাপশন দেওয়া এবং সম্পাদনার কাজ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষক, তথ্য সংগ্রাহক ও খনি অঞ্চল নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করা সুরজিৎ ভট্টাচার্য । তিনি বলেন, "গৌরদা, দীর্ঘ চার দশক ধরে আমাদের এই খনি অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনে যে দুঃখ-দুর্দশা নেমে এসেছে, ধীরে ধীরে তার প্রাবল্য আরও বেড়েছে, তার এক ধারাবাহিক ইতিহাস এই ছবিগুলোর মধ্যে তুলে ধরেছেন । ছবি তোলার যে কৃতিত্ব, তার যে শিল্পগুণ সেটা বিচারের হয়ত একটা আলাদা জায়গা আছে । কিন্তু সেটা ছাড়াও এই ছবিগুলো সামাজিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।"
সুরজিৎ আরও বলেন, "আমাদের এই গত চার দশকে যত কয়লা উত্তোলিত হয়েছে, আমাদের দেশ অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু পাশাপাশি আমাদের এই কয়লাখনি অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তাদের জীবন কিন্তু ক্রমশ অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে । তারা জীবিকা হারিয়েছেন, তারা বাড়িঘর হারিয়েছেন । ধস, আগুন, গ্যাস তাদের জীবন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে । কিন্তু এর কোনও সত্যিকারের নথি কোথাও ছিল না । অন্তত ছবিতে এইভাবে ধারাবাহিকভাবে তাকে ধরে রাখার কোনও ইতিহাস ছিল না, যেটা গৌরদা করে গেলেন ।"
ইসিএলের সাতগ্রাম-শ্রীপুর এরিয়ার জেকে নগর খনির খনি শ্রমিক বশিষ্ট দুষাদ বই উদ্বোধনের পরে বলেন, "বইটির মাধ্যমে যে ছবিগুলো এসেছে, তা থেকে আমরা কয়লাখনি, কয়লাখনির শ্রমিক এবং খনির ভেতরের বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনার কথা জানতে পারছি । এতে দেখা যাচ্ছে যে, 1988-89 সাল থেকে শুরু করে আমাদের সেই রানিগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনির সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা, মহাবীর কোলিয়ারিতে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, সেটিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে । এই সমস্ত ইতিহাস এতে ধরে রাখার সুবিধা এটাই যে, আগামী প্রজন্ম এটা দেখার পর তা মনে রেখে সচেতন হবে, যাতে ভবিষ্যতে ছোট বা বড় কোনও ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে ।"