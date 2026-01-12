ভাইরাল মোবাইল নম্বর ! সমস্যা সমাধানে 'সাইলেন্ট' হাতিয়ার মনোজের

ভাইরাল মোবাইল নম্বর ! সমস্যা সমাধানে 'সাইলেন্ট' হাতিয়ার মনোজের
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের মোবাইল নম্বর ছড়িয়ে পড়ল সোশাল মিডিয়ায় ৷ আইনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছেন মনোজ ৷
Published : January 12, 2026 at 10:58 PM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: মোবাইল নম্বর নিয়ে বিড়ম্বনায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ ভাইরাল হয়ে গিয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরটি ৷ জানা গিয়েছে, সোশাল মিডিয়ায় কেউ তাঁর ওই নম্বর পোস্ট করে দিয়েছেন ৷ আর তার জেরে সারাদিন ধরে মনোজের ফোন বেজেই চলছে ৷ বাধ্য হয়ে ফোন 'সাইলেন্ট মোডে' রাখছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ৷
ঘটনায় বিরক্ত হয়ে আইনের সাহায্য নেওয়ার কথা ভাবছেন তিনি ৷ তবে তাঁর নম্বর সোশাল মিডিয়ায় কে পোস্ট করেছে সে কথা এখনও জানা নেই মনোজের ৷ তাঁর কথায়, "সারাদিন ধরে ফোন আসছে ৷ পরপর মেসেজও আসছে ৷ কাজে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য ফোন সাইলেন্ট করে রাখতে হচ্ছে ৷" ঘটনায় আইনি সাহায্য নেওয়ার কথা বললেও এখনই কোনও পদক্ষেপ করছেন না মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ৷ পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটা দেখে নিয়েই পদক্ষেপ করবেন মনোজ ৷
বাংলায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে একাধিকবার সরাসরি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক থেকে শুরু করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে রাজ্যের শাসক শিবিরের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে ৷ বিএলও থেকে শুরু করে নির্বাচনের কাজের সঙ্গে যুক্ত অনেকে অতিরিক্ত কাজের চাপ নিতে পারছেন না বলে দাবি উঠেছে ৷ প্রাণও গিয়েছে বেশ কয়েকজনের ৷
এসআইআরের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং শুনানি পর্ব শুরু হওয়ার পর আরও গুরুতর অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে ৷ শুনানিতে ডাক পেয়ে আতঙ্কে প্রাণও হারিয়েছেন বেশ কয়েকজন ৷ আবার অমর্ত্য সেনের মতো বিশিষ্টদের শুনানিতে ডাক পড়া নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি ৷ সমস্যায় পড়েছেন বাংলার ক্রীড়াবিদরাও ৷ প্রাক্তন ফুটবলার তরুণ দে প্রথম এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলার অন্যান্য ক্রীড়াব্যক্তিত্বও একই সমস্যার আবর্তে ৷ তালিকায় রয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বাংলা ক্রিকেট দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার নামও ৷ এর আগে মহম্মদ শামিও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ৷
দেশ কিংবা রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার কৃতিত্ব যাঁদের, তাঁরা কেন এই সমস্যায়; তা নিয়ে প্রচুর শব্দ খরচ হচ্ছে ৷ সোমবার এসআইআর-এর নামে খেলোয়াড়দের হেনস্তার প্রতিবাদে শেষমেশ পথে নামলেন ক্রীড়াবিদরা ৷ বলা ভালো নামতে বাধ্য হলেন ৷ এসআইআর-এর নামে বাংলার ক্রীড়াবিদদের হেনস্তার অভিযোগ তুলে ভবানীপুর ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল প্রাক্তন খেলোয়াড়রা ৷ সমস্যার হাল খুঁজতে নির্বাচন কমিশনকেও চিঠি দেওয়ার ভাবনা তাঁদের। প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, অলোক মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দু বিশ্বাস, সঞ্জয় মাজি, প্রশান্ত চক্রবর্তী এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। ছিলেন অন্যান্য খেলার প্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্লাব-কর্তারাও ৷