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মাছের ব্যবসার আড়ালে ফেনসিডিল রাজত্ব ! থার্মোকলের পেটি খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ

Phensedyl Recovery: হাসনাবাদে মাছ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে কোটি টাকার মাদক উদ্ধার হয়েছে ৷ ঘটনায় পলাতক মূল অভিযুক্ত ৷

Phensedyl recovery in Hasnabad
মাছ ব্যবসার আড়ালে মাদক পাচারের অভিযোগ হাসনাবাদে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2026 at 10:55 AM IST

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হাসনাবাদ, 16 নভেম্বর: মাছ সাপ্লাইয়ের চেনা ছদ্মবেশ । উপর থেকে দেখলে মনে হবে মাছের পোনা বা মীন ভর্তি থার্মোকলের বাক্স । কিন্তু সেই বাক্সের ভিতরেই লুকিয়ে ছিল মাদকের পাহাড় ! মাছের ব্যবসার আড়ালে অভিনব কায়দায় ফেনসিডিল পাচারের এক বিরাট চক্রের সন্ধান মিলল উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদে । পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছে কোটি টাকার বেশি মূল্যের ফেনসিডিল ।

পুলিশ সূত্রে খবর, হাসনাবাদ থানার বকুলতলা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই মাছের ঘের বা ভেড়ি এবং মাছের সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করতেন স্থানীয় বাসিন্দা মোমেন মোল্লা । এলাকার মানুষ তাঁকে একজন মৎস্য ব্যবসায়ী হিসেবেই চিনতেন । কিন্তু এই ব্যবসার আড়ালেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন মাদকের সাম্রাজ্য ।

মাছের ব্যবসার আড়ালে ফেনসিডিল রাজত্ব ! থার্মোকলের পেটি খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ (ইটিভি ভারত)

অভিযোগ, মাছের মাছ পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত থার্মোকলের পেটি বা বাক্সগুলিকেই ফেনসিডিল পাচারের মূল অস্ত্র বানিয়েছিলেন তিনি । পেটির উপরের অংশে মাছ রাখা থাকত, আর তার ঠিক নীচে কৌশলে স্তরে স্তরে সাজানো থাকত ফেনসিডিলের বোতল । এর ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখে ধুলো দেওয়া সহজ হত ।

Phensedyl recovery in Hasnabad
মাছ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে কোটি টাকার মাদক উদ্ধার (ইটিভি ভারত)

এই অবৈধ কারবারের খবর পৌঁছয় হাসনাবাদ থানা ও বিএসএফের কাছে । এরপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন । রবিবার গভীর রাতে বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে বকুলতলা এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় পুলিশ । মোমেন মোল্লার মালিকানাধীন একটি গোডাউনে শুরু হয় দীর্ঘ তল্লাশি অভিযান ।

Phensedyl recovery in Hasnabad
পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে উদ্ধার মাদক (ইটিভি ভারত)

গোডাউনের ভিতরে সারি সারি রাখা থার্মোকলের পেটিগুলি খুলতেই চোখ কপালে ওঠে যৌথ বাহিনীর জওয়ানদের । দেখা যায়, প্রতিটির ভিতরেই মাছের পরিবর্তে ঠাসা রয়েছে নিষিদ্ধ ফেনসিডিল । যার মূল্য এক কোটি টাকার বেশি । দীর্ঘ প্রায় 10 ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ মাদক হেফাজতে নেয় পুলিশ ও বিএসএফ ।

এই মাদক উদ্ধারের পর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "অভিযানের বিষয়ে এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয় । তদন্তের স্বার্থে অনেক তথ্য গোপন রাখা হচ্ছে । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তীতে বিস্তারিত জানানো হবে ।"

Phensedyl recovery in Hasnabad
পলাতক মূল অভিযুক্ত মোমেন মোল্লা (ইটিভি ভারত)

ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত মোমেন মোল্লা পলাতক । তাঁর সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ও বিএসএফ । এই চক্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বা অন্য কোনও বড় সংযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।

TAGGED:

PHENSEDYL RECOVERY IN HASNABAD
DRUG SMUGGLING
HASNABAD DRUG RECOVERED
হাসনাবাদে মাদক উদ্ধার
ফেনসিডিল পাচার

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