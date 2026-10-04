নাবালিকার যৌন নির্যাতন-ব্ল্যাকমেল ! 3 অভিযুক্তকে নিয়ে টিআই প্যারেড, প্রতিবাদে উত্তাল ফাঁসিদেওয়া

নাবালিকার যৌন নির্যাতন-ব্ল্যাকমেল ! 3 অভিযুক্তকে নিয়ে টিআই প্যারেড, প্রতিবাদে উত্তাল ফাঁসিদেওয়া
Minor Girl Sexually Assault in Phansidewa: অভিযুক্তের বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর ক্ষিপ্ত জনতার ৷ কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটানো হল অভিযুক্তদের !
Published : October 4, 2026 at 9:23 PM IST
দার্জিলিং, 4 অক্টোবর: 13 বছরের নাবালিকাকে তিন মাস ধরে যৌন নির্যাতন, ভিডিয়ো তুলে ব্ল্যাকমেল এবং গর্ভবতী করে দেওয়ার অভিযোগ ৷ শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তাল হয়ে উঠল গোটা এলাকা ৷ প্রতিবাদে মিছিল, রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ প্রদর্শন করল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এবং বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ ৷ অন্যদিকে, ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে নিয়ে এদিন টিআই প্যারেড বা ঘটনার পুনর্নিমাণ করাল পুলিশ প্রশাসন ৷
ঘটনা সম্পর্কে নকশালবাড়ি সার্কেলের এসডিপিও সৌমজিৎ রায় বলেন, "এই এলাকাই একটা জঘন্য অপরাধ ঘটেছে ৷ আমরা তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি ৷ নিয়ম মতো আদালতে পেশ করা হয় ৷ ধৃতদের 10 দিনের হেফাজতে নিয়েছি আমরা ৷ আজকে ঘটনার রি-কনস্ট্রাকশন করানোর জন্য এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে তিনজনকে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ বাকিটা তদন্ত চলছে ৷"
জানা গিয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে স্থানীয় এক মুদি দোকানে যাতায়াত ছিল ওই নাবালিকার ৷ অভিযোগ, দোকান ফাঁকা থাকার সুযোগে নাবালিকাকে গুদামঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার যৌন নির্যাতন চালায় দোকানি ৷ শুধু তাই নয়, অভিযুক্তের দুই ভাই মোবাইল ফোনে সেই পুরো ঘটনা ভিডিয়ো করে রাখে ৷ পরবর্তীতে সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়া এবং পরিবারকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে লাগাতার ওই নাবালিকার উপর নির্যাতন চালায় অভিযুক্তরা ৷ ভয় এবং লজ্জায় এতদিন মুখ খোলেনি নির্যাতিতা নাবালিকা ৷
কিন্তু, সম্প্রতি সে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের তরফে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করানো হয় ৷ সেখানেই শারীরিক পরীক্ষায় জানা যায়, নাবালিকা 12 সপ্তাহের (3 মাস) অন্তঃসত্ত্বা ৷ এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শে নাবালিকা পরিবারের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে ৷ মেয়ের কাছে পুরো ঘটনা শুনে গত শুক্রবার নাবালিকার বাবা ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷
অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ৷ তবে, মূল অভিযুক্ত মুদিখানার দোকানদার পালিয়ে যান ৷ পরবর্তী সময়ে তাঁকেও পুলিশ গ্রেফতার করে ৷ পকসো আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ তিন জনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের 10 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
অন্যদিকে, শনিবার রাতে স্থানীয়রা অভিযুক্তদের বাড়ি ও দোকানে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷ ওই মুদিখানা দোকানে ভাঙচুর চালানো হয় ৷ পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই মুদিখানা দোকান সিল করে দেয় এবং ঘটনাস্থলটিকে ঘিরে দেয় যাতে কোনও তথ্যপ্রমাণ নষ্ট না-হয় ৷ আর রবিবার সকাল থেকে এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল বেরোয় ৷ রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় ৷