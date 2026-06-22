রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক স্মার্ট মিটার, বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে জোড়া মামলা

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক স্মার্ট মিটার, বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে জোড়া মামলা
সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি ৷
Published : June 22, 2026 at 7:28 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে বাধ্যতামূলকভাবে স্মার্ট ইলেকট্রিক মিটার বসানোর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্স (এএইচএসডি)। এবার সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি ৷ তাদের বক্তব্য এভাবে জোর করে সরকারি কর্মচারীদের উপর স্মার্ট মিটার চাপিয়ে দেওয়া যায় না ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে দায়ের হয়েছে মামলা ৷
অন্যদিকে, বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এর বেঞ্চে এবিপিটি-র পক্ষ থেকে আর একটি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এদিন একটা মামলা দায়ের করেছেন । আইনজীবী জানান, রাজ্য সরকার এই ধরনের অযৌক্তিক নির্দেশিকা জারি করতে পারে না । যে সরকারি কর্মচারীর নিজের নামে স্মার্ট মিটার নেই, সে স্মার্ট মিটার কোথায় লাগাবে ? তার বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়িতে তার নিজের নামে স্মার্ট মিটার না-থাকলে সে কি করবে ? বিচারপতি মামলা ফাইল করার অনুমতি দিয়েছেন । আগামী 25 জুন হবে মামলার শুনানি ৷"
কর্মচারী সংগঠনের বক্তব্য, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য স্মার্ট মিটার নেওয়া বাধ্যতামূলক ৷ শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের স্মার্ট মিটার নেওয়া বাধ্যতামূলক এটা হতে পারে না ৷ যদি সবাইকে নিতে হয় তাহলে সেটা আলাদা বিষয় ৷ সরকার এইভাবে নির্দেশ দিতে পারে না ৷ সরকার বলছে যোগা করতে হবে, এটা খেতে হবে ৷ এইভাবে সরকার চাপিয়ে দিতে পারে না ৷ এটা একপেশে, বেআইনি ৷ সরকার যেটা মনে করছে সেটা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে ৷ কেউ নেবে কি নেবে না, কর্মচারীদেরও চয়েস থাকতে হবে।
"আমরা রাজ্য সরকারি কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে মামলা করেছি ৷ বিদ্যুতের যে ঘাড়তি হচ্ছে তার দায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নিতে হবে ? এটা কোনও সুস্থ গণতান্ত্রিক দেশে হতে পারে না। এটা আসলে বিদ্যুতের বেসরকারিকরণের দিকে এগোচ্ছে সরকার ৷ তার প্রথম শরিক সরকারি কর্মচারীরা, জানিয়েছেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।