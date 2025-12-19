ETV Bharat / state

পাহাড়ে চাকরিহারাদের বেতন সুদ-সহ ফেরত ও কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তের দাবি মামলাকারীদের

মানবিকভাবে চাকরিহারাদের পাশে থাকলেও একই দাবিতে সরব এবিটিএ ৷ তবে মামলাকারীদের মতোই এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের দাবি জানিয়েছে তারা ৷

পাহাড়ে চাকরিহারাদের বেতন সুদ-সহ ফেরতের দাবি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 19, 2025 at 8:10 PM IST

দার্জিলিং, 19 ডিসেম্বর: হাইকোর্টের রায়ে দুর্নীতির অভিযোগে 313 জন স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি হারানোর ঘটনায় আজও উত্তাল পাহাড় ৷ তবে এবার ওই ঘটনায় চাকরিহারাদের শুধু চাকরি থেকে বরখাস্ত করাই নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠল ৷

ওই নিয়োগ দুর্নীতির কিনারা করতে নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্ত করে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি করেছেন মামলাকারী ট্রেনড আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি সুধন গুরুং । পাশাপাশি চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরিতে নিয়োগ হওয়া থেকে বরখাস্ত হওয়া পর্যন্ত সুদ-সহ বেতনের সমস্ত টাকা ফেরতের দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷

পাহাড়ে চাকরিহারাদের বেতন সুদ-সহ ফেরতের দাবি (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অন্যদিকে, মানবিকভাবে ওই চাকরিহারা 313 জন শিক্ষক-শিক্ষিকার পাশে রয়েছে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি । যদিও মামলাকারীর মতো একইভাবে ওই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্ত করে মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতারির দাবি জানিয়েছে এবিটিএ নেতৃত্ব । এদিন এবিটিএ'র দার্জিলিং জেলার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান এবিটিএ'র জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু ।

বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক বিশ্বজিৎ বসু 2019 সালে জিটিএ এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিযুক্ত 313 জন শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগকে বেআইনি বলে জানিয়ে দেন । এরপর ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে বেতন বন্ধের জন্য রাজ্যের শিক্ষা দফতরকে নির্দেশ দেন বিচারপতি । আদালতের এই রায়ের পরই উত্তাল হয়ে ওঠে পাহাড় । শুরু হয় প্রতিবাদ, আন্দোলন ।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পাহাড়ের সমস্ত স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ রেখে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে সামিল হন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা । তাঁদের বিক্ষোভে সামিল হতে দেখা যায় অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষা সংগঠনের সদস্যদেরও । প্রথমে ঘুম রেল স্টেশন থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল পুরো পাহাড় পরিক্রমা করে । পরে দার্জিলিং রেল স্টেশনের সামনে একটি পথসভা হয় । সেখান থেকে ফের মিছিলটি গোর্খা ভবন পর্যন্ত যায় । সেখানে আগামী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক করে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং সংযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি ।

এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে 313 জনকে চাকরিকে বহাল রাখার দাবি জানিয়ে ফের আদালতে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা ও তাঁর সংগঠন । কিন্তু তাতেও বরফ গলছে না । পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির দায় রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিত থাপার বলে সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

আন্দোলনের রেশ জারি ছিল শুক্রবারও ৷ এদিকে, এদিন শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন মামলাকারী ট্রেনড আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি সুধন গুরুং । তিনি বলেন, "আমরা যাঁরা পাহাড়ে যোগ্য বিএড, ডিএলএড করে বসে রয়েছি, তাঁদের ব্রাত্য রেখে বেআইনিভাবে ও রাজনৈতিক কারণে ওই 313 জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল । আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম । আড়াই বছর মামলা চলার পর হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে, তাতে আমরা খুশি । কিন্তু আমরা চাই এই দুর্নীতির পিছনে যেসব নেতা, মন্ত্রী, সরকারি আধিকারিক জড়িত রয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে । নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্ত করাতে হবে । সিআইডির উপর আমাদের ভরসা নেই । আর আগামীতে যাঁরা বেআইনিভাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা যাতে সমস্ত বেতন সুদ-সহ ফেরত দেন, তার জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানাব ।"

অন্যদিকে, এবিটিএ'র জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, "পাহাড়ে রিজিওনাল এসএসসি লাগু না-করে বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল ওই 313 জনকে । যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই । আমরা মানবিকভাবে তাঁদের পাশে রয়েছি । তবে এই দুর্নীতি নবান্ন থেকে হয়েছে আর রাজ্য সরকারের অনেক নেতা-মন্ত্রী এই দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছেন । আমরা চাই মূল অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক ।"

উল্লেখ্য, জিটিএ'র শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর অনিয়ম হয়েছে বলে বুধবার 313 জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বেআইনি এবং আইনবিরুদ্ধ । বাম আমলে 1999 সাল থেকে তৃণমূল ক্ষমতায় (2011) আসার পর 2014 সাল পর্যন্ত পাহাড়ের বিভিন্ন স্কুলে 700 জনেরও বেশি শিক্ষককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল ।

GTA
GTA VOLUNTEER TEACHERS
পাহাড়ে চাকরিহারা
জিটিএ
CALCUTTA HC ON GTA TEACHERS

