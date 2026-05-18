গবাদি পশু নিধন নিয়ে রাজ্যে বলবৎ হোক সুপ্রিম-নির্দেশ, আর্জি জানিয়ে মামলা হাইকোর্টে

মামলা করেছেন জনৈক বিকে শর্মা৷ তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ চলুক অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত কসাইখানা৷

Published : May 18, 2026 at 8:23 PM IST

কলকাতা, 18 মে: ক্ষমতায় এসেই গবাদি পশু নিধন নিয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দিয়েছে বিজেপির সরকার৷ 2018 সালে কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায়, সেই নিয়ে 2022 সালে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি এবং 1950 সালের পশ্চিমবঙ্গ পশু নিধন নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় ওই নির্দেশিকা দিয়েছে রাজ্য৷ সেই নিয়ে যখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি, ঠিক সেই সময়ে একই ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে আবেদন জমা পড়ল৷

ওই আবেদনে পশু নিধন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গে বলবৎ করার কথা বলা হয়েছে৷ কলকাতা হাইকোর্ট মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে৷

সোমবার মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী মেঘনাথ দত্ত। তিনি যদিও আবেদনকারী নন৷ তিনি আবেদনকারীর আইনজীবী৷ এই আবেদন করেছেন জনৈক বিকে শর্মা৷ তাঁর হয়ে মেঘনাদ দত্ত বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলা দায়েরের অনুমতি চান৷ তাঁকে মামলা দায়ের করে দৃষ্টি আকর্ষণের পরামর্শ দেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই মামলায় কী আবেদন করেছেন এই বিকে শর্মা? জানা গিয়েছে, তাঁর দাবি, রাজ্যের সমস্ত কসাইখানা চলুক সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের বাস্তবায়ন করা হোক।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে যে সুপ্রিম কোর্ট এই নিয়ে কী নির্দেশ দিয়েছিল? জানা গিয়েছে যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, 14 বছরের নিচে কোনও গবাদি পশুকে হত্যা করা যাবে না। পশু চিকিৎসক অনুমোদন দিয়েছেন, এমনই পশুকে হত্যা করা যাবে৷ উন্মুক্ত স্থানে হত্যা করা যাবে না।

মামলাকারীর বক্তব্য, রাজ্যে নজরদারির অভাবে 14 বছরের কমবয়সী গবাদি পশু অবাধে হত্যা করা হচ্ছে। অবিলম্বে দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো বাংলাতেও এই আইন বলবৎ করা হোক।

কিন্তু কয়েকদিন আগেই রাজ্যের বিজেপি সরকার এই নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে পঞ্চায়েত ও পুরসভাস্তরের প্রশাসন এবং সরকারি পশু চিকিৎসকের শংসাপত্র ছাড়া গবাদি পশু নিধন করা যাবে না৷ 14 বছরের বয়ঃসীমাও এক্ষেত্রেও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে৷ 14 বছরের নিচে কোনও গবাদি পশুকে নিধন করা যাবে না বলে ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে৷

একই সঙ্গে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে শুধুমাত্র সরকারি কসাইখানাতেই পশু নিধন করা যাবে৷ খোলা জায়গায় এই ধরনের কাজ করা যাবে না৷ সরকারি পরিদর্শনে বাধা দেওয়া যাবে না৷ নিয়ম না মানলে জরিমানা ও শাস্তির কথা জানানো হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্ততিতে৷

তাছাড়া রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, 2018 সালের 6 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের রায় এবং 2022 সালের 8 জুন এই নিয়ে প্রকাশিত নির্দেশিকা অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে৷ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ পশু নিধন নিয়ন্ত্রণ আইন, 1950 কঠোর ভাবে পালনের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বলে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে৷

