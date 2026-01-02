SIR প্রক্রিয়ায় এলআইসি আধিকারিকদের নিয়োগ, কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা

SIR প্রক্রিয়ায় এলআইসি আধিকারিকদের নিয়োগ, কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা
এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজে এলআইসি'র আধিকারিকদের যুক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ আধিকারিকরা ৷
কলকাতা, 2 জানুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে রাজ্যে ৷ এই প্রক্রিয়ায় LIC (লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া) আধিকারিকদের কেন নিযুক্ত করা হবে ? এই প্রশ্ন তুলে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে ৷ জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷
এই মামলায় এলআইসি'র ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের এসআইআর প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে । মামলাকারীদের বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকলে জীবন বিমার কাজ থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে আধিকারিকদের ৷ এর ফলে একাধিক সমস্যায় পড়তে হবে ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের ৷ তাঁদের আর্থিক ক্ষতিও হবে ৷ তাই এসআইআর-এর কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে মামলা করেছেন তাঁরা ৷
লাইফ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য, তাঁদের আসল কাজের ক্ষতি করে নির্বাচন কমিশন তাঁদের এই কাজে নিযুক্ত করেছে ৷ এর ফলে তাঁদের বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে ৷ আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে কমিশন চুপ করে রয়েছে ৷ বছরের শেষে তাদের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হবে এ বিষয়ে তারা কমিশনকে জানিয়েছিল ৷ কিন্তু কমিশন কোনও উচ্চবাচ্য করেনি ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহা আগামী সপ্তাহে মামলাটি শুনতে পারেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য এর আগে স্কুলের শিক্ষকদের কেন বিএলও হিসাবে নিযুক্ত করা হবে সেই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল একের পর এক মামলা ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহাই শিক্ষকদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁদের এই কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ তবে ছুটির দিন যাতে কাজ দেওয়া সে বিষয়টি কমিশনকে খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ আপাতত এলআইসি অফিসারদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিচারপতি সেদিকে নজর রাখছে সব পক্ষই ৷
রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর প্রথম থেকেই এনিয়ে নানা মামলা আদালতে দায়ের হয়েছে ৷ এই প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এত কম সময়ে এসআইআর প্রক্রিয়া করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে ৷ প্রক্রিয়াটি শুরু হয় 4 নভেম্বর থেকে ৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ প্রক্রিয়া চলে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ এরপর 16 ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ৷ এই তালিকায় অনেক জীবিতকে মৃত দেখানো নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ পাশাপাশি একাধিক বিএলও'র মৃত্যুর জন্য প্রক্রিয়ার কাজের চাপকেই দায়ী করেছে শাসকদল তৃণমূল ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ৷