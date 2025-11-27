মাছে-ভাতে বাঙালির শহর দেশের সেরা ভেগান-বান্ধব, PETA-র স্বীকৃতি পেল কলকাতা
সেরা ভেগান-বান্ধব শহরের সার্টিফিকেট পেটা সংস্থার তরফ থেকে তুলে দেওয়া হয় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের হাতে ৷ যদিও এই নিয়ে তিনি কিছু জানাননি ৷
Published : November 27, 2025 at 6:37 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: বাঙালি বলতেই লোকে বোঝে মাছ ও আমিষ খাবার ৷ আর তাই কলকাতার মটন বিরিয়ানি থেকে চিকেন চাউমিনের মতো খাবারের সুনাম রয়েছে বিশ্বজুড়ে ৷ কিন্তু বাংলার রাজধানী এই কলকাতা নাকি দেশের সেরা ভেগান-বান্ধব শহর ৷ শুনে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি ৷ পেটা ইন্ডিয়া নামক সংস্থা 2025 সালের সবচেয়ে ভেগান-বান্ধব শহরের তকমা দিয়েছে কলকাতাকে ৷ এমনকি স্বীকৃতি স্বরূপ তারা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের হাতে তুলে দিয়েছে শংসাপত্রও ।
রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় সংগঠনগুলি অনেক সময় মাছ-মাংসের বিরোধিতায় সরব হয়েছে এবং দেশের বহু জায়গায় মাছ-মাংস খাওয়া বা বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে । কলকাতায় এমন হুঁশিয়ারি বা দাবি নতুন নয় । তবে যখনই কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন থেকে এমন দাবি ওঠে, তখনই তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে বাকিরা । বাঙালি সঙ্গে নিরামিষ, ভাবাটাই কষ্টসাধ্য । মাছ, মাংস শব্দটির সঙ্গে বাঙালি যেন চিরস্থায়ী । তবে সেই কলকাতা দেশের সেরা ভেগান-বান্ধব ।
পেটা সংস্থা সূত্রে খবর, তারা গোটা দেশের বিভিন্ন শহরের নানা অংশে খাবার নিয়ে সমীক্ষা চালায় । সেখানেই তারা দেখে কলকাতায় কল্পনার থেকেও বেশি নিরামিষ পদ খায় এখানকার লোকজন । পোস্ত, আলু বড়া থেকে শুরু করে চাটনি, ছোলার ডাল, ফুচকা-সহ নানা পদ খেতেও সুস্বাদু এবং বিক্রিও হয় প্রচুর ।
সার্বিকভাবে শুধুই নিরামিষ খাবার বিক্রি হয় শহরে এমন অসংখ্য ছোট বড় দোকান বা হোটেল রেস্তোরাঁ বেড়েছে । মানুষের ঝোঁক বেড়েছে নিরামিষ খাবারের প্রতি । কেক নিরামিষ বিক্রি বেড়েছে । বেড়েছে নিরামিষ আইসক্রিম বিক্রির প্রাধান্যও । প্রচুর ক্লাউড কিচেনে চলছে সম্পূর্ণ নিরামিষ খাবারের পদ বিক্রি । তাদের ভালো ব্যবসাও হচ্ছে ।
শুধু খাবার নয়, পরিবর্তন এসেছে চামড়ার জিনিসের । পশুর চামড়ার পরিবর্তে উদ্ভিদের অর্থাৎ নানা গাছের ছাল বা আঁশ দিয়ে ব্যাগ-সহ নানা ধরনের জিনিস বিক্রি বেড়েছে কলকাতায় । চলতি বছরে এই সংস্থার তরফে পশু সচেতনতা প্রচারে একটি দুর্গাপুজোয় প্রদর্শনীও করা হয় । তারা তাতে লক্ষ্য করেছে, এই কলকাতা শহরের মানুষজন ক্রমশ প্রাণী-বান্ধব হয়ে উঠছে । সংস্থাটি খাদ্যের জন্য প্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে ।
যদিও এই বিষয়টি কলকাতা পুরনিগম বা মেয়র ফিরহাদ হাকিমের তরফে প্রকাশ্যে আনা হয়নি । তবে বিষয়টি এই সংস্থা তাদের ওয়েবসাইটে তুলে ধরেছে । রাজনৈতিক মহলে অনেকেই রসিকতার ছলে বলছেন, শহরের মন ঘুরছে । প্রভাব বাড়ছে নিরামিষভোজীদের ।
উল্লেখ্যে, ভেগান মানে শুধু নিরামিষ খাবার বোঝায় না ৷ ভেগান হলেন তাঁরা, যাঁরা প্রাণিজাত কোনও খাবার যেমন-দুধ থেকে পনির, মধু কিছুই খান না ৷ পুরোটাই শাক-সবজির উপর নির্ভরশীল ৷ আর সেই ভেগান খাবারে সেরার শিরোপা পেল কলকাতা ৷