দীপাবলিতে বিজেপি সরকারের সতর্কতার দাওয়াই, ফানুস ওড়াতে মানতে হবে এই নিয়ম

দীপাবলিতে বিজেপি সরকারের সতর্কতার দাওয়াই, ফানুস ওড়াতে মানতে হবে এই নিয়ম
State Govt Diwali Guidelines: দিওয়ালির দিন কোন সময় বাজি পোড়ানো যাবে ও সর্বোচ্চ শব্দের সীমা কত, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ ৷
Published : October 29, 2026 at 2:47 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে আগাম অনুমতি বা লাইসেন্স ছাড়া ফানুস ওড়ানো কিংবা হট-এয়ার বেলুন ছাড়লে কড়া আইনি পদক্ষেপের মুখে পড়তে হবে । আসন্ন কালীপুজো, দীপাবলি ও ছটপুজোর আগে এই মর্মে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিল রাজ্য সরকার । প্রশাসনের তরফে বৃহস্পতিবার জোর দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের সমস্ত কার্যকলাপ সরাসরি 'ফায়ার সার্ভিসেস অ্যাক্ট'-এর বিধিমালার আওতাধীন । নিয়ম না-মেনে বা অনুমতি ছাড়া কেউ ফানুস ওড়ালে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে ।
নবান্নে পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এই কড়া সতর্কবার্তা দেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা । ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা, দমকলের ডিজি অনুজ শর্মা-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের পদস্থ আধিকারিকরা । উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের কাছে কেবল পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি (গ্রিন ক্র্যাকার্স) ব্যবহার করার এবং বাজি ফাটানোর ক্ষেত্রে আদালতের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার জোরদার আবেদন জানান স্বরাষ্ট্র সচিব ।
দমকলের অনুমতি বাধ্যতামূলক
উৎসবে ফানুস ওড়ানো এবং এই জাতীয় কার্যকলাপের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা সাফ বলেন, "এর জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে । ওই যে এয়ার বেলুনের কথা আপনারা বলছেন, তারও স্পষ্ট গাইডলাইন রয়েছে । সেটা ফায়ার অ্যাক্টের মধ্যেই লেখা আছে । যদি কেউ ওড়াতে চায়, তার জন্য আগে থেকে অনুমতি কিংবা লাইসেন্স নিতে হবে । তাছাড়া কেউ এটা করতে পারে না ।"
যে কোনও মূল্যে দুর্ঘটনা রুখতেই এই নিয়ম কড়াভাবে প্রয়োগ করা হবে জানিয়ে তিনি যোগ করেন, "না অনুমতি ছাড়া এটা কেউ করতে পারে না । ফায়ার অ্যাক্টের মধ্যে অত্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে । এখানে দমকলের ডিজি আছেন, তিনি আরও বিস্তারিত বলতে পারবেন । মোদ্দা কথা হল, এর জন্য লাইসেন্স নিতেই হবে । যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই কারণে এই নির্দেশ কড়াভাবে কার্যকর করব ।"
সবুজবাজি পোড়ানোয় জোর
আসন্ন উৎসবের মরশুমে বাজি সংক্রান্ত নিরাপত্তা, শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপর রাজ্য সরকার এবার বিশেষ জোর দিয়েছে । স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ জানান, নাগরিকরা যাতে কেবল সবুজবাজি কেনেন এবং তা অত্যন্ত পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করেন, তার জন্য জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সংবাদমাধ্যমের পূর্ণ সহযোগিতা চাইছে প্রশাসন ।
উৎসবের আনন্দ যেন কারও বিপদের কারণ না হয়, সেই বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "সবুজবাজি ছাড়া সাধারণ মানুষের অন্য কোনও বাজি কেনা একেবারেই উচিত নয় । কারণ, শেষ পর্যন্ত যখন তীব্র শব্দ ও বায়ুদূষণ ছড়ায়, তখন তা কেবল অন্যদেরই ক্ষতি করে না, যিনি বাজি পোড়াচ্ছেন তাঁকেও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত করে । তাঁর নিজের পরিবারের বৃদ্ধ বাবা-মা কিংবা শিশুদের উপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে । ফলে আমরা কখনোই বলতে পারি না এটা অন্য কারও সমস্যা । আমরা আনন্দ করব আর তার জেরে অন্য কেউ কষ্ট পাবে, তা কোনওভাবেই চলতে পারে না ।"
বাজি পোড়ানোর সময়সীমা
আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী, দিওয়ালির দিন কেবল রাত আটটা থেকে 10টা পর্যন্তই বাজি পোড়ানোর ছাড়পত্র রয়েছে । অন্যদিকে, ছট পুজোর ক্ষেত্রে এই সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে ভোর 6টা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত । এই সময়সূচি যাতে কোনওভাবেই লঙ্ঘিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করেন স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী দীপাবলির সময় আমরা কেবল রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যেই বাজি পোড়াতে পারব । এর পাশাপাশি, শব্দের মাত্রাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় । ফলে দিওয়ালিতে বাজি পোড়ানোর সময়সীমা হল, রাত আটটা থেকে দশটা, তার আগে বা পরে কোনওভাবেই নয় । আর ছট পুজোর ক্ষেত্রে এই সময় ভোর ছ'টা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত ।"
সঙ্ঘমিত্রা স্পষ্ট করেন, এই নির্দেশ যাতে রাজ্যজুড়ে কার্যকর হয়, তার জন্য পুলিশ ও প্রশাসন সব ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে । এর পাশাপাশি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, বৃদ্ধাশ্রম এবং সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 100 মিটার ব্যাসার্ধে কড়াভাবে 'সাইলেন্স জোন' হিসেবে মানার ওপর জোর দেন তিনি । এই মর্মে সাধারণ নাগরিক, সমস্ত পুজো কমিটি এবং বিভিন্ন আবাসনের রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনগুলির কাছে প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে ।
বাজির বাজার নিয়ে নির্দেশিকা
বাজির বাজারগুলির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার রূপরেখাও তুলে ধরা হয় বৈঠকে । স্বরাষ্ট্র সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ জানান, পুলিশ, পুরসভা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসন যৌথভাবে নিশ্চিত করবে যেন জনবহুল এলাকা ও লোকালয় থেকে দূরে কোনও খোলা ও নিরাপদ জায়গায় বাজির বাজার বসানো হয় । জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বাজার চত্বরে পর্যাপ্ত ফায়ার টেন্ডার ও অ্যাম্বুল্যান্স মোতায়েন থাকবে । একই সঙ্গে বিস্ফোরণের ঝুঁকি এড়াতে একটি দোকানের সঙ্গে অন্য দোকানের নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ।
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বাজি তৈরির কারখানা, মজুত রাখার গুদাম এবং বিভিন্ন সোর্স পয়েন্টে টানা নজরদারি ও কড়া তল্লাশি চালানো হবে । উৎসবের দিনগুলিতে শহরের রাস্তায় রাস্তায় বাড়ানো হবে পুলিশের টহলদারি । বেআইনি বাজি বিক্রি, মাত্রাতিরিক্ত শব্দদূষণ বা আদালতের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ পেলেই যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার জন্য বিশেষ কন্ট্রোল রুম নম্বর খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে ।
বাজির পুরো সরবরাহ শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা জানান, এই ব্যবস্থার মধ্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর রয়েছে-উৎপাদন, মজুত, পরিবহণ, বিক্রি এবং ব্যবহার । প্রতিটি স্তরেই সমানভাবে নিরাপত্তা বিধি প্রযোজ্য হবে । তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আমাদের গোটা বাজি চক্রে পাঁচটি পর্যায় থাকে । উৎপাদন, মজুত, পরিবহণ, বিক্রি এবং শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করা । এর মধ্যে কেউ যদি কোনও একটি নিয়মও ভঙ্গ করে, তবে আমাদের আইনে যে কঠোর ব্যবস্থা রয়েছে-অর্থাৎ মালপত্র বাজেয়াপ্ত করা এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা- সেই ব্যবস্থাই নেওয়া হবে ।"
সর্বোচ্চ শব্দের সীমা
বাজির অনুমোদিত শব্দের সীমার কথাও পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন স্বরাষ্ট্র সচিব । তিনি জানান, শব্দবাজির জন্য সর্বোচ্চ শব্দের সীমা 125 ডেসিবেল রাখা হলেও আলোর বাজির ক্ষেত্রে এই অনুমোদিত মাত্রা অনেকটাই কম, অর্থাৎ তা 90 ডেসিবেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে । স্বরাষ্ট্র সচিব আরও জানান, এই ধরনের সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে কেবল পুলিশি বলপ্রয়োগ বা আইন প্রয়োগই যথেষ্ট নয়, প্রতিটি নাগরিকের মানসিকতা ও আচরণের পরিবর্তন ঘটা একান্ত জরুরি । নিষিদ্ধ বাজি বন্ধ করতে প্রশাসন সব ধরনের চেষ্টা চালাবে, কিন্তু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সচেতনতা ছাড়া উৎসবকে নিরাপদ রাখা অসম্ভব ।
ফানুস থেকে অতীতের দুর্ঘটনা
অতীতেও উৎসবের মরশুমে নিরাপত্তা বজায় রাখতে রাজ্য প্রশাসন একই ধরনের সতর্কবার্তা জারি করেছিল । পূর্বে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও তৎকালীন রাজ্য পুলিশের ডিজির যৌথ সাংবাদিক বৈঠকেও স্পষ্ট জানানো হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিসেস অ্যাক্টের আওতায় উপযুক্ত অনুমতি বা লাইসেন্স ছাড়া ফানুস কিংবা হট-এয়ার বেলুন ওড়ানো সম্পূর্ণ বেআইনি ।
ফানুসকে কেন্দ্র করে অগ্নিকাণ্ড ও প্রাণহানির এই আশঙ্কা মোটেই অমূলক নয় । 2017 সালের অক্টোবর মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে একটি জ্বলন্ত ফানুস কাপড়ের দোকানের উপর পড়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের রূপ নেয় । সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মুহূর্তের মধ্যে সংলগ্ন চারটি বসতবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং দুই শিশু ও চার মহিলা-সহ মোট 15 জন গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন । দগ্ধদের মধ্যে শিশুদের শারীরিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ।
ফানুস থেকে অগ্নিকাণ্ড
কলকাতাতেও অতীতে আকাশ থেকে জ্বলন্ত ফানুস নীচে নেমে এসে পুজোমণ্ডপ ও সংলগ্ন জনবসতিতে আগুন লাগার একাধিক নজির রয়েছে । 2025 সালের অক্টোবরে লালবাজারে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে আয়োজিত এক সমন্বয় বৈঠকে আমহার্স্ট স্ট্রিট, করবাগান এবং পর্ণশ্রীর মতো এলাকার কালীপুজো উদ্যোক্তারা মণ্ডপের আশেপাশে ফানুস ওড়ানোর উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার জোর দাবি জানিয়েছিলেন ।
বাড়তি সতর্ক প্রশাসন
সম্প্রতি সদ্যসমাপ্ত দুর্গোৎসবে উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনে মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ের চাপে পদপিষ্টের মতো দুঃখজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল । সেই অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় রাজ্য প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর বড়সড় অস্বস্তি তৈরি করেছিল । তাই অতীতের সেই অভিজ্ঞতা ও চোরবাগানের পদপিষ্টের ঘটনার পর আলো ও বাজির উৎসব দিওয়ালি তথা কালীপুজোয় জননিরাপত্তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে চাইছে না নবান্ন । নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা বিশৃঙ্খলা যাতে তৈরি না হয়, সেই কারণেই আগাম কোমর বেঁধে মাঠে নেমে এই সতর্কতার দাওয়াই জারি করল রাজ্য প্রশাসন বলে মনে করা হচ্ছে ।