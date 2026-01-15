শনিবার উদ্বোধন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের

শনিবার উদ্বোধন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের
উদ্বোধন করবেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত৷ উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
জলপাইগুড়ি, 15 জানুয়ারি: কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে তোড়জোড় তুঙ্গে। জাতীয় পতাকার তিন রংয়ের আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে এই ভবনটিকে। আগামী 17 জানুয়ারি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর উদ্বোধন করবেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী ও সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতি। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল-সহ অন্যান্য অতিথিরাও থাকবেন৷
উদ্বোধনের দিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়িতে আসবেন। তিনি আগের দিন শিলিগুড়িতে চলে আসবেন। শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সূত্রের খবর, রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে দেশের প্রধান বিচারপতি ও মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন করবেন। এরপর নবনির্মিত ভবনে প্রবেশ করবেন প্রধান বিচারপতি-সহ মুখ্যমন্ত্রী। সেদিনই দিল্লি ফিরে যাবেন দেশের প্রধান বিচারপতি-সহ অন্যান্য বিচারপতিরা।
জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুরে 40 একর জমিতে তৈরি হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর। এক একটা তল এক লক্ষ স্কোয়ার ফিটের। প্রধান বিচারপতির এজলাস-সহ মোট 13টি এজলাস রয়েছে। পাঁচ তলা বিল্ডিং-সহ প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের আবাসন তৈরির জন্য মোট 501 কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে পূরণ হতে চলেছে। 2019 সালে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন হয়। জেলা পরিষদের ডাকবাংলোতে অস্থায়ীভাবে সার্কিট বেঞ্চের কাজ শুরু হয়। এই ভবনটি চালু হয়ে গেলে সেখানে আদালতের কাজ শুরু হয়ে যাবে।
ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, অনুষ্ঠান স্থলে প্রায় দু’হাজার মানুষ বসতে পারেন এমন ব্যবস্থা হাইকোর্টের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সব জেলার আইনজীবীদের নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিচার বিভাগের আধিকারিকরা জলপাইগুড়িতে এসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কাজকর্ম খতিয়ে দেখছেন।
শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, ‘‘আমি মন্ত্রী থাকাকালীন আমার ওপর অনেক দায়িত্ব ছিল সার্কিট বেঞ্চের কাজের। নতুন ভবনটি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে৷ তাই দেখতে এসেছিলাম। সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো উদ্বোধনের ফলে জলপাইগুড়ির আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে।