পুজোয় 'পারফেক্ট লুক' ! মেদ ঝরাতে ক্র্যাশ ডায়েট, অতিরিক্ত জিম; বিপদ কোথায়

পুজোয় 'পারফেক্ট লুক' ! মেদ ঝরাতে ক্র্যাশ ডায়েট, অতিরিক্ত জিম; বিপদ কোথায়
Perfect look for Durga Puja 2026: রাতারাতি কম খাবার বা অতিরিক্ত জিমে শরীরের কতখানি ক্ষতি হচ্ছে ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা৷ পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 21, 2026 at 3:20 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: হাতে গোনা আর কয়েকটা দিন । তার পরেই ঢাকে কাঠি পড়বে, আলোয় সেজে উঠবে শহর, নতুন পোশাকে মণ্ডপে মণ্ডপে শুরু হবে পুজোর ভিড় । পুজো মানেই নতুন জামা, ছবি, আড্ডা আর সাজগোজ । আর সেই সাজে নিজেকে আরও ছিপছিপে, সুঠাম ও আকর্ষণীয় দেখানোর তাগিদও শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই । কারও লক্ষ্য নতুন পোশাকে আরও ভালো ফিটিং, কারও আবার সমাজমাধ্যমের ছবিতে 'পারফেক্ট লুক' ! আর সেই তাড়নাতেই কেউ খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিচ্ছেন, আবার কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন । কিন্তু কয়েক সপ্তাহে কয়েক কেজি ওজন কমানোর এই দৌড়ে শরীরের ভিতরে কী হচ্ছে ?
বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা, দ্রুত ওজন কমানোর জন্য অপরিকল্পিত ভাবে খাওয়াদাওয়া কমিয়ে দেওয়া কিংবা হঠাৎ অতিরিক্ত শরীরচর্চা- দুটিই শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে । কারণ ওজন কমানো আর শরীরকে না খাইয়ে বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে দুর্বল করে ফেলা এক বিষয় নয় । কাঙ্ক্ষিত চেহারা পাওয়ার বদলে উলটে শারীরিক সমস্যা তৈরি হতে পারে ।
অনেকের ক্ষেত্রেই পুজোর কয়েক সপ্তাহ আগে শুরু হয় 'ক্র্যাশ ডায়েট' । ভাত-রুটি প্রায় বন্ধ, কখনও শুধু ফল, কখনও শুধুই জল বা তরল খাবার- খুব অল্প সময়ে যতটা সম্ভব ওজন কমিয়ে ফেলার চেষ্টা । কেউ আবার দিনের পর দিন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ক্যালোরি খেয়ে থাকেন । উদ্দেশ্য একটাই, পুজোর পোশাকে যেন শরীরটা আরও 'স্লিম' দেখায় !
ডায়েটিশিয়ান এবং পুষ্টিবিদ পল্লবী চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া এই ধরনের ডায়েট শুরু করা উচিত নয় । তাঁর কথায়, ক্র্যাশ ডায়েট বলতে মূলত অপরিকল্পিত ভাবে শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত করে খুব অল্প সময়ে অনেকটা ওজন কমানোর চেষ্টা বোঝায় । এতে দ্রুত ওজন কমলেও সেই কমার বড় অংশ শরীরের জন্য কাঙ্ক্ষিত উপায়ে নাও হতে পারে ।
পল্লবীর ব্যাখ্যায়, পর্যাপ্ত খাবার না পেলে শরীরে দুর্বলতা, ক্লান্তি, খিটখিটে মেজাজ, মনোযোগের সমস্যা এবং পেশির ক্ষয় দেখা দিতে পারে । দীর্ঘমেয়াদি ভাবে পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হলে চুল পড়া এবং ত্বকের সমস্যাও হতে পারে । বিশেষ করে ভিটামিন, খনিজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে শরীর বঞ্চিত হলে তার প্রভাব শরীরের একাধিক ব্যবস্থায় পড়তে পারে ।
শুধু তা-ই নয়, মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ওজন কমানোর চেষ্টায় হরমোনের ভারসাম্যে সমস্যা তৈরি হয়ে ঋতুস্রাব অনিয়মিত হওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করছেন তিনি । দ্রুত ওজন কমানোর সঙ্গে গলব্লাডারে পাথর হওয়ার ঝুঁকিও বাড়তে পারে । তাই ওজন কমানোর পরিকল্পনা থাকলে প্রথমেই শরীরের প্রয়োজন, বয়স, জীবনযাপন এবং শারীরিক পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা করা জরুরি ।
তবে শুধু খাবার কমানো নয়, পুজোর আগে আর একটি প্রবণতা চোখে পড়ে জিমেও । 'কয়েক দিনের মধ্যে ফিট হতে হবে' এই লক্ষ্য নিয়ে অনেকেই হঠাৎ করে জিমে গিয়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি ওজন তুলতে শুরু করেন । কেউ প্রতিদিন অতিরিক্ত সময় ধরে শরীরচর্চা করেন । শরীর যে সেই মাত্রার ব্যায়ামের জন্য প্রস্তুত কি না, তা অনেক সময় বিবেচনাতেই থাকে না ।
ফিটনেস বিশেষজ্ঞ সৈকত দাস জানাচ্ছেন, পুজো বা বিয়ের মতো নির্দিষ্ট কোনও অনুষ্ঠানের আগে শরীরকে কিছুটা ফিট করার লক্ষ্য নিয়ে বহু মানুষ জিমে আসেন । তাঁর মতে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি লক্ষ্য থাকা নিজে থেকে খারাপ নয় । বরং অনেকের ক্ষেত্রে একটি ডেডলাইন থাকলে নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করার উৎসাহ বাড়ে । তিন-চার মাসের মতো সময় ধরে পরিকল্পিত ভাবে ওজন কমানো বা শরীরকে ফিট করার লক্ষ্যও রাখা যেতে পারে ।
কিন্তু সমস্যাটা শুরু হয় যখন সেই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে শরীরের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করা হয় । সৈকতের মতে, ধারাবাহিকতা এবং সুশৃঙ্খল রুটিনই ওজন কমানোর মূল চাবিকাঠি । আগে থেকে কোনও প্রস্তুতি না নিয়ে হঠাৎ ভারী ওজন তোলা কিংবা অতিরিক্ত ব্যায়াম শুরু করা উচিত নয় । শরীরকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করানো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যায়ামের মাত্রা বাড়ানোই নিরাপদ পথ ।
আসলে পুজোর আগে শরীর বদলানোর এই তাড়ার পিছনে শুধু 'ফিট' হওয়ার ইচ্ছা কাজ করে না । তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নিজেকে অন্যের চোখে কী রকম দেখাবে, সেই চিন্তাও । কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট প্রিয়া রায়চৌধুরীর মতে, বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান বা উৎসবের আগে অনেকের মধ্যেই নিজেকে আরও সুন্দর দেখানোর প্রবল চাপ তৈরি হয় । পুরুষদের ক্ষেত্রে সুঠাম চেহারা বা সিক্স-প্যাকের আকাঙ্ক্ষা যেমন থাকে, তেমনই মহিলাদের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট 'বডি শেপ' এর ধারণা কাজ করে ।
সেই চাপ থেকেই অনেক সময় মানুষ দ্রুত কোনও সমাধান খুঁজতে শুরু করেন । ক্র্যাশ ডায়েট, স্লিমিং সেন্টার কিংবা অতিরিক্ত শরীরচর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েন । প্রিয়ার মতে, এর পিছনে একটা তুলনার মানসিকতাও কাজ করতে পারে, 'আমাকেই সবচেয়ে ভাল দেখতে হবে', 'আমার ছবিটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় হতে হবে' ! অর্থাৎ শরীরকে সুস্থ রাখার লক্ষ্য ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে অন্যের সঙ্গে নিজের চেহারার তুলনা করার প্রতিযোগিতায় পরিণত হয় ।
এর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে সমাজমাধ্যমও । প্রতিদিনের ফিডে একের পর এক সাজানো ছবি, শরীরচর্চার ভিডিয়ো, 'বিফোর-আফটার' ছবি কিংবা নির্দিষ্ট ধরনের শরীরকে সৌন্দর্যের মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরা পোস্ট দেখতে দেখতে অনেকের মধ্যেই নিজের চেহারা নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হতে পারে । তখন নিজের স্বাভাবিক শরীরকেও 'অসম্পূর্ণ' বলে মনে হতে শুরু করে ।
প্রিয়ার পরামর্শ, এখানেই মানসিকতার বদল দরকার । সবার শরীর এক রকম নয়, সবার গঠনও এক নয় । কারও ওজন একটু বেশি হলেই তিনি ভাল পোশাক পরতে পারবেন না বা তাঁকে সুন্দর দেখাবে না- এই ধারণার কোনও ভিত্তি নেই । শরীরের মাপের সঙ্গে সৌন্দর্যকে এক করে দেখার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসাটাও জরুরি ।
পুজোর আগে তাই প্রশ্নটা শুধু 'কত কেজি কমল' তা নয় । বরং সেই ওজন কমানোর পদ্ধতিটা শরীরের জন্য কতটা নিরাপদ, সেটাই আসল । কয়েক দিনের জন্য আয়নায় নিজেকে একটু রোগা দেখানোর চেয়ে সুস্থ থাকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । কারণ পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে যদি দুর্বলতা, পেশির ক্ষয়, পুষ্টির ঘাটতি কিংবা অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়, তা হলে সেই 'পারফেক্ট লুক'-এর মূল্য বড় বেশি হয়ে যেতে পারে ।
আর সৌন্দর্যের সংজ্ঞাটাও হয়তো একটু বদলানো দরকার । প্রিয়া বলছেন, এই পুজোয় কাছের মানুষকে শুধু তাঁর চেহারা বদলানোর পরামর্শ না দিয়ে বরং বলুন, 'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ।' কারণ সুন্দর দেখানোর জন্য প্রত্যেককে নির্দিষ্ট কোনও মাপ বা ওজনে পৌঁছতেই হবে, এমন কোনও নিয়ম নেই । পুজোর নতুন জামায় আত্মবিশ্বাসী হাসিটাই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় 'লুক'. তার জন্য শরীরকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন নেই ।